MSI Wind U100'ün fiyatı 349$ seviyesine kadar geriledi

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Ulaşılan yüksek satış rakamlarıyla firmalar için oldukça önemli bir pazar haline gelen netbook dünyasının önemli temsilcilerinden biri de MSI. Tayvan merkezli firma Wind serisi netbook modelleriyle pazardaki varlığını sürdürürken, firmanın Atom platformunu temel alan maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarları için yurt dışında Noel'e doğru geri sayımın başladığı şu günlerde dikkat çekici fiyatlar da gündeme gelmeye başladı.

MSI'ın 3 hücreli pil ile gelen Wind U100 modeli bir süre öncesine kadar 499$ seviyesinden kullanıcılarla buluşurken bugünen gelinen noktada 349$ seviyesinden satın alınabiliyor. 10" ekrana sahip olan ve 1.6GHz'de görev yapan Atom işlemcisinden güç alan netbook, 1GB sistem belleğine ve depolama için 120GB'lık sabit diske sahip.

Windows XP Home Edition işletim sistemini kullanan ve 1.3MP'lik dahili kamearası da bulunan WiFi destekli MSI Wind U100, BestBuy üzerinden 349$'lık etiket fiyatı ile alınabiliyor.