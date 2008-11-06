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MSI Wind U100'ün fiyatı 349$ seviyesine kadar geriledi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Wind U100'ün fiyatı 349$ seviyesine kadar geriledi
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Ulaşılan yüksek satış rakamlarıyla firmalar için oldukça önemli bir pazar haline gelen netbook dünyasının önemli temsilcilerinden biri de MSI. Tayvan merkezli firma Wind serisi netbook modelleriyle pazardaki varlığını sürdürürken, firmanın Atom platformunu temel alan maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarları için yurt dışında Noel'e doğru geri sayımın başladığı şu günlerde dikkat çekici fiyatlar da gündeme gelmeye başladı.

MSI'ın 3 hücreli pil ile gelen Wind U100 modeli bir süre öncesine kadar 499$ seviyesinden kullanıcılarla buluşurken bugünen gelinen noktada 349$ seviyesinden satın alınabiliyor. 10" ekrana sahip olan ve 1.6GHz'de görev yapan Atom işlemcisinden güç alan netbook, 1GB sistem belleğine ve depolama için 120GB'lık sabit diske sahip.

Windows XP Home Edition işletim sistemini kullanan ve 1.3MP'lik dahili kamearası da bulunan WiFi destekli MSI Wind U100, BestBuy üzerinden 349$'lık etiket fiyatı ile alınabiliyor.


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DH Misafiri 6 yıl
bende var alıcak olanlara tavsiyem oyun oynamayacaksız alın oyun oynanmıo donuyor ısınma sorunu sadece yazın oluyor aşırı sıcaktan kaynaklanan bi problem ben satıyorum almak isteyenler yada ilgilenenler ... tarkanhanturhan@gmail.com
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St Batuhan 11 yıl
Cok güzel bence ;)
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wolverine7715 11 yıl
asus eee 1000h le kıyaslanınca hangisi iyidir acaba?
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mkpala 11 yıl
İyi Güzelde Bestbuy dan türkiyeye ürün gelmiyor nasıl alacağızki:)
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notebookgentr 11 yıl
yakında bestbuy ın kendisi geliyor Türkiye'ye :)
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