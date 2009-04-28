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MSI X-Slim X340 Lansmanı

10 yıl
53,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI'ın dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olarak lanse ettiği X340'ın tanıtım gecesindeyiz!

MSI geçtiğimiz gün Kalamış Marina'da düzenlediği özel bir lansman ile X-Slim X340'ı tanıttı.

Donanimhaber.com ekibi olarak yer aldığımız bu özel gecede firma yetkililerinden X340 hakkında bilgi alıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
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Kadir DOĞAN 10 yıl
Çakma macbook air. Birde utanmadan reklam yapiyorlar anlamıyorum. Bari köşeleri onun gibi olmasın. Bildiğin macbook air in aynısının siyahı. Wind modeline hackinst0sh kurulmasından yola çıkarak yaptılar diye düşünüyorum.
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Onurca 10 yıl
bu notbookdan bi cacık olmaz göz boyama:)
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icg 10 yıl
sonunda şöyle dizistüler çıkmaya başladı, asıl eğlence şimdi başlıyor.
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grafiker 10 yıl
HAHAH MSI dakiler sizin yorumları oksa adamı işten atarlar mesut u getiriler :)
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mahho88 10 yıl
lansmanı sallayın alete bakın alet ne zaman gelecek ben ne zaman inceleyeceğim o gün konuşuruz
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1Our 10 yıl
Sonu çok talihsiz olmuş. msi türkiye çok daha prezantabl ve bilgili bir adam çalıştırmalıydı (bence) çağımızın sektörü reklam der ki. önce görüntü.. ortam süper parti yapılmış standlar harika. yahu koy şuraya düzgün konuşabilen bu işten anlayan bi adam. sinirlendim gece gece kusuruma bakmayın.
Bu siteyi yıllardır takip ederim. Video olayları ilk başladığında yorumlarımı paylaşmıştım karışılığında düzgün bir cevap almıştım. Bayağı yol kat edilmiş. tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.
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sendemail 10 yıl
bu ropörtajı veren arkadaş içmiş mi,aklım başka alemde pozu vermi
yor mu...laptop bahane gece şahane,yok hayır gece vakti kahverengi gömlek giymek hangi ruh halinin sınırıdır...Bilemeyiz belki çok başarılı bir yetkilidir,ancak kişide biraz heyecan olur yahu kardeşim,Mesut Çevik'e bakınsakız gibi giyinmiş muntazam,sunumu da damat heyecanıyla yapıyor ,video'nun binlerin izlyecegının farkında,ama o ne ,Msi yetkılı arkadasımız Mesut Çevik'i doğruluyor habire ...videonun 1 yerinde M.Ç.'ye "hı hı" diye cevap verdıgını duydum sankı hı hı...Görüntü de çok performanslıymıs ,6 kere görüntunun çok performanslı oldugunu pekıstırdık...Savulun görüntü çok performanslı!! om'kay?

ya da Mesut abimiz sanki o düğün salonunun sahibini mi çevirmiş röp. almak için ....Görüntü performansı öyle çünkü ,hı hı ,eeee ,görüntü performansı ...

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bkozen 10 yıl
Görüntü performansı çok iyimiş.
Piyasadaki en ince notebook derken tüm dünya piyasasımı ?
Dell ADAMO diyorum başka bişi demiyorum.
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tezman 10 yıl
:) aynen ole yapmıs
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max975 10 yıl
güzel bir ürün laptop düşünüyordum bu gerçekten güzel bakalım fiyat araştırması yapalımda.
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Saygılı1i 10 yıl
Bu adam türkçe mi konuşuyor? Türkçeyi berbat mı ediyor? Yarı İngilizce yarı Türkçe. Dil katliamı.

"intelin ulv işlemcisi yani ultra lov votır işlemciye sahip... bunlar 800 megaherzlik EfEsBi 'ye sahip... ayrıca maltımedya olarak atom işlemcilere göre..... bununla yüksek kalitedeki videoları dekodedebiliyosunuz... "


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