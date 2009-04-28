MSI X-Slim X340 Lansmanı

Genel Yayın Yönetmeni
MSI'ın dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olarak lanse ettiği X340'ın tanıtım gecesindeyiz!
MSI geçtiğimiz gün Kalamış Marina'da düzenlediği özel bir lansman ile X-Slim X340'ı tanıttı.
Donanimhaber.com ekibi olarak yer aldığımız bu özel gecede firma yetkililerinden X340 hakkında bilgi alıyoruz.
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Bu siteyi yıllardır takip ederim. Video olayları ilk başladığında yorumlarımı paylaşmıştım karışılığında düzgün bir cevap almıştım. Bayağı yol kat edilmiş. tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.
yor mu...laptop bahane gece şahane,yok hayır gece vakti kahverengi gömlek giymek hangi ruh halinin sınırıdır...Bilemeyiz belki çok başarılı bir yetkilidir,ancak kişide biraz heyecan olur yahu kardeşim,Mesut Çevik'e bakınsakız gibi giyinmiş muntazam,sunumu da damat heyecanıyla yapıyor ,video'nun binlerin izlyecegının farkında,ama o ne ,Msi yetkılı arkadasımız Mesut Çevik'i doğruluyor habire ...videonun 1 yerinde M.Ç.'ye "hı hı" diye cevap verdıgını duydum sankı hı hı...Görüntü de çok performanslıymıs ,6 kere görüntunun çok performanslı oldugunu pekıstırdık...Savulun görüntü çok performanslı!! om'kay?
ya da Mesut abimiz sanki o düğün salonunun sahibini mi çevirmiş röp. almak için ....Görüntü performansı öyle çünkü ,hı hı ,eeee ,görüntü performansı ...
Piyasadaki en ince notebook derken tüm dünya piyasasımı ?
Dell ADAMO diyorum başka bişi demiyorum.
"intelin ulv işlemcisi yani ultra lov votır işlemciye sahip... bunlar 800 megaherzlik EfEsBi 'ye sahip... ayrıca maltımedya olarak atom işlemcilere göre..... bununla yüksek kalitedeki videoları dekodedebiliyosunuz... "
İmza: Saygılı1i