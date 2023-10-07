ADETA BİR MAKAM ARACI! Elektrikli BYD Han'a yakından bakıyoruz

2022 yılından bu yana sadece elektrikli araç üreten ve Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de de satışa başlayacak olan BYD'nin elektrikli lüks sedan modeli Han'a İstanbul'daki lansmanda yakından baktık.

2022 yılından bu yana sadece elektrikli araç üreten ve Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de de satışa başlayacak olan BYD'nin elektrikli lüks sedan modeli Han'a İstanbul'daki lansmanda yakından baktık.

BYD Han, büyük boyutları, sportif tasarımı ve şoförlü kullanıma uygun olarak tasarlanan premium iç mekanıyla kendisini E segmentte konumlandırmayı başarıyor. Çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş düzenine sahip olan model toplam 380 kW güç ve 700 Nm tork sunuyor. 85,4 kWsa kapasiteli batarya ise Han EV'nin WLTP'ye göre tek şarjla 521 km menzile ulaşmasını sağlıyor.

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