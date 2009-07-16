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MSI X-Slim X340 video inceleme
10 yıl
52,6b
1
Diğer
138
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI'ın tasarımıyla fark yaratan Ultra Portable dizüstü bilgisayarı MSI X-Slim X340 mercek altında.
MSI'ın tasarımıyla fark yaratan Ultra Portable dizüstü bilgisayarı MSI X-Slim X340 mercek altında.
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Mnr980
10 yıl
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teşekkürler mesut
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HSeldon
10 yıl
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hem tasarımı kötü, malesef ucuz bir mac imitasyonunu andırıyor, hemde performansı kötü.
bende timeline i tercih ederdim.Ati 4330 gpu kullanan modelide hd film çözümünde avantajlı our.Timeline ser,sinden 13.3' lik model 1.6kg , incelemede 14'lik model ile karşılaştırılmış.
Lenovo ve asus un modelleride geliyor yakında , onlarda beklenebilir.
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CrypticNS
10 yıl
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videonun başındaki ya bu müziği adı neydi
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tanak
10 yıl
editörün seçimi
msi ın tasarıı gercekten hoş.
acer ın da benzer bir urunu var. sanıyorum
AS4810TG SFF SU3500 modeli. 1.9 kilo ama 8 saat pil omru 14" ekran ati hd4330 dvd yazıcı artıları. benzer sekilde led aydınlatma kullanılmış.
bence bu urune gore artılar iceriyor. işlemci konusunu tam araştırmadım ama su3500 de benzer performanslı bir işlemci. tabi fiyatı da gayet iyi. 1300-1400 TL arası. agırlıktaki 600 gram farkı dusunmezseniz f/p oranı cok cok iyi.
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onur.911
10 yıl
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teknolojinin son noktası MSI işte buuu
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ozturert
10 yıl
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1.3 kiloya performans urunu var mi ki zaten?
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KURSAD.
10 yıl
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Görsel acıdan iyi ama
Performans acısından sınıfta kalmayı bırak sınıfa bile yazılamaz.
Hayatta almıyacagım bir ürün.
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tarnat1985
10 yıl
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Tasarım olarak güzel olabilir, Fakat Performans olarak sınıfta kalmış bir ürün..
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sertacaygun
10 yıl
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TimeLine kral bence... C2D işlemci ve ATi 4330 ekran kartlı modeli var, o ürün güzel epey.
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ozturert
10 yıl
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acer 4810'da dvd surucu var ve kendisi 14" oluyor. MSI'in rakibi 3810 serisi, ki aslinda o bile 1.9 kilo (ama gene yaklasik 8 saat pil omru var)
bir de bu aletin ekrani 13 degil 13.4 inch.
1 eksik usb portu ve pil omru dezavantajini goz onune almazsak acer'dan daha iyi gibi duruyor, ama ben 8 saat pil omrunu gorunce timeline'a atladim ve 600$'a amerikadan getiriyorum.
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cgdincer
10 yıl
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biraz reklam kokmuş sanki bu video :S ürün güzel ama o donanimhaber ödüllerini alacak kadarda değil, yada sizin artık değerlendirme kriterleriniz farklılaştı :S
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MavéRicK_09
10 yıl
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Ellerinize sağlık hoş bir ürüne benziyor.
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bende timeline i tercih ederdim.Ati 4330 gpu kullanan modelide hd film çözümünde avantajlı our.Timeline ser,sinden 13.3' lik model 1.6kg , incelemede 14'lik model ile karşılaştırılmış.
Lenovo ve asus un modelleride geliyor yakında , onlarda beklenebilir.
acer ın da benzer bir urunu var. sanıyorum
AS4810TG SFF SU3500 modeli. 1.9 kilo ama 8 saat pil omru 14" ekran ati hd4330 dvd yazıcı artıları. benzer sekilde led aydınlatma kullanılmış.
bence bu urune gore artılar iceriyor. işlemci konusunu tam araştırmadım ama su3500 de benzer performanslı bir işlemci. tabi fiyatı da gayet iyi. 1300-1400 TL arası. agırlıktaki 600 gram farkı dusunmezseniz f/p oranı cok cok iyi.
Performans acısından sınıfta kalmayı bırak sınıfa bile yazılamaz.
Hayatta almıyacagım bir ürün.
bir de bu aletin ekrani 13 degil 13.4 inch.
1 eksik usb portu ve pil omru dezavantajini goz onune almazsak acer'dan daha iyi gibi duruyor, ama ben 8 saat pil omrunu gorunce timeline'a atladim ve 600$'a amerikadan getiriyorum.