MSI X610; AMD Congo platformunu kullanan ultra-ince dizüstü bilgisayar

MSI ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlardan oluşan X-Slim serisine AMD tabanlı yeni bir model daha ekliyor. Firmanın X610 olarak tanımladığı ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayar, AMD'nin Congo kod adını taşıyan ikinci jenerasyon ultra-ince platformunu temel alıyor. 15.6-inç LED backlit ekrana sahip olan sisteme 1.6GHz'de çalışan Atlon Neo MV-40 işlemcisi güç veriyor.
Bellek kapasitesi 4GB olarak belirlenen X-Slim X610 modelinde, kullanıcılar isteğe ve bütçeye bağlı olarak 320GB, 500GB veya 640GB kapasiteli sabit disk tercihinde bulunabilecekler. AMD'nin HD video hızlandırabilen, DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4330 GPU'suna sahip olan sistem, standart olarak DVD yazıcısı ile gelirken yine kullanıcı tercihine bağlı olarak Blu-ray sürücü ile konfigüre edilebilecek.
Diğer özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, WiFi, Gigabit Ethernet, opsiyonel Bluetooth desteği, 6 ya da 9 hücreli pil ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen, sadece 1-inç kalınlığındaki MSI X-Slim X610 modelinin önümüzdeki günlerde 700 Avro'nun altında bir fiyatla Avrupa piyasalarında satışa sunulması bekleniyor.
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15,4 inc ve o işlemci için 600 avro fazla. ne performans var nede ultra-taşınabilirlik. bildiğin diz üstüne atom takmışsın basbaya..
yalnış bir benzetme NEO yu Atoma Benzetme Kullanan bunu iyi bilir !!!
:)))) gayet güzel cihaz
2. Taşınabilir denmesinin sebebi pil ömrü ve ağırlık olabilir. Hemen 2.54 cm diye taşınamaz damgasını vurmuşsunuz aferin.
3. Ne performans var dediğin Intel'in hangi Atom işlemcili cihazında iyi bir ekran kartı var ki ?
Evet çok performanslı değil ama belki çok hafiftir. Belki pili 5-6 saat gidiyordur. Biliyoruz ki hemen çamur atıyoruz arkadaşlar lütfen.
Asus N10 serisinde Intel Atom N280 ve nVidia GeForce G105M ekran kartı kullanılmakta.