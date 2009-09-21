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MSI X610; AMD Congo platformunu kullanan ultra-ince dizüstü bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI X610; AMD Congo platformunu kullanan ultra-ince dizüstü bilgisayar
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MSI ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlardan oluşan X-Slim serisine AMD tabanlı yeni bir model daha ekliyor. Firmanın X610 olarak tanımladığı ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayar, AMD'nin Congo kod adını taşıyan ikinci jenerasyon ultra-ince platformunu temel alıyor. 15.6-inç LED backlit ekrana sahip olan sisteme 1.6GHz'de çalışan Atlon Neo MV-40 işlemcisi güç veriyor.

Bellek kapasitesi 4GB olarak belirlenen X-Slim X610 modelinde, kullanıcılar isteğe ve bütçeye bağlı olarak 320GB, 500GB veya 640GB kapasiteli sabit disk tercihinde bulunabilecekler. AMD'nin HD video hızlandırabilen, DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4330 GPU'suna sahip olan sistem, standart olarak DVD yazıcısı ile gelirken yine kullanıcı tercihine bağlı olarak Blu-ray sürücü ile konfigüre edilebilecek.

Diğer özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, WiFi, Gigabit Ethernet, opsiyonel Bluetooth desteği, 6 ya da 9 hücreli pil ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen, sadece 1-inç kalınlığındaki MSI X-Slim X610 modelinin önümüzdeki günlerde 700 Avro'nun altında bir fiyatla Avrupa piyasalarında satışa sunulması bekleniyor.


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sagopakey78 10 yıl
hd video oynatabilir ama fiyatı fazla sanki?
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shavkat 10 yıl
Bence gayet guzel bir notebook, ben buyuk ekran tasinabilirde olmasini tercih ederim, birde performansi Atom lardan cok daha iyi oldugundan eminim tek kuskum bu cihazin kasa kalitesi, ins oda kalitelidir eger oyleyse fiyati cokta abartili oldugunu sanmiyorum
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peaceonearth 10 yıl
yekoo
15,4 inc ve o işlemci için 600 avro fazla. ne performans var nede ultra-taşınabilirlik. bildiğin diz üstüne atom takmışsın basbaya..
yalnış bir benzetme NEO yu Atoma Benzetme Kullanan bunu iyi bilir !!!
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KANUNI61 10 yıl
abi yuh size yaaa işlemci amd ya ondandır
:)))) gayet güzel cihaz
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OverClocK1ng 10 yıl
1. si 15.6 inch ve LED ekran. Led ekran hala pahalı.
2. Taşınabilir denmesinin sebebi pil ömrü ve ağırlık olabilir. Hemen 2.54 cm diye taşınamaz damgasını vurmuşsunuz aferin.
3. Ne performans var dediğin Intel'in hangi Atom işlemcili cihazında iyi bir ekran kartı var ki ?
Evet çok performanslı değil ama belki çok hafiftir. Belki pili 5-6 saat gidiyordur. Biliyoruz ki hemen çamur atıyoruz arkadaşlar lütfen.
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jay jay justified 10 yıl

OverClocKing

1. si 15.6 inch ve LED ekran. Led ekran hala pahalı.

2. Taşınabilir denmesinin sebebi pil ömrü ve ağırlık olabilir. Hemen 2.54 cm diye taşınamaz damgasını vurmuşsunuz aferin.

3. Ne performans var dediğin Intel'in hangi Atom işlemcili cihazında iyi bir ekran kartı var ki ?

Evet çok performanslı değil ama belki çok hafiftir. Belki pili 5-6 saat gidiyordur. Biliyoruz ki hemen çamur atıyoruz arkadaşlar lütfen.


Asus N10 serisinde Intel Atom N280 ve nVidia GeForce G105M ekran kartı kullanılmakta.
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XivA 10 yıl
ilk defa bir neo işlemcili notbookta 1250 harici bir gpu gördüm. çok iyi olmuş. ama fiyat biraz abartılı. ayrıca 15 yeri 12-13 inc olsa çok daha güzel olacak.
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yekoo 10 yıl
evet aynen ne taşınabilirlik söz konusu nede performans.
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izmirbay 10 yıl
1 inç dediğin 2,54 cm, pek öyle ultra-multra falan bir yana, ince bile denemez yani. O kadar Euro etmez, onca paraya ne aletler var.
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yekoo 10 yıl
15,4 inc ve o işlemci için 600 avro fazla. ne performans var nede ultra-taşınabilirlik. bildiğin diz üstüne atom takmışsın basbaya..
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veyselkoyuncu 10 yıl
güzel alet valla... haber için teşekkürler Fx57.
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