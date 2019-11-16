Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 1 kişi burada

    Nvidia, Ampere’den sonra gelecek Hopper’da çoklu zar kullanabilir

    GPU devi Nvidia son gelen sızıntıya göre ileride GPU’larını birden fazla zar üzerinde kurabilir. Böylelikle kaydadeğer zar tasarrufu edileceğe benziyor.
    6 gün
    2,4b
    1
    8
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeşil ekip GPU piyasasında pastanın çoğunluğunu elinde tutmaya devam ederken diğer taraftan da daha yüksek performanslı çözümlerin peşinde. Henüz önümüzdeki yılın yaz aylarında bizlerle olması beklenen Ampere hakkında net bilgiler edinmemişken ortaya çıkanlar ileride elde edilecek performansa dair heyecan veriyor.

    Bilindiği üzere Nvidia mimarilerini adlandırırken bilgisayar dünyasına yön verenlerin adını tercih ediyor. Ampere’den sonra gelecek Hopper’da bilgisayar biliminde öncü isimlerden Grace Hopper tercih edilmiş. Donanım severleri asıl ilgilendirense yeni yongaların getirileri.

    GPU'da çoklu zar kullanımına geçiş

    Görünüşe göre firma daha yüksek performanslı kartların önünü açmak için AMD’nin hali hazırda uyguladığı çoklu zar stratejisine geçiş yapacak. Böylece daha büyük yongaların üretimi kolaylaşırken performans alanında da bununla orantılı bir şekilde gelişme katedilecek.

    Nvidia, Ampere’den sonra gelecek Hopper’da çoklu zar kullanabilir
    Tam Boyutta Gör

    Mevcut EUV tarayıcıların limitlerinden ötürü zarlar belli bir boyutun üzerinde üretilemiyor. Ayrıca defekte sahip zarlar nedeniyle büyük yongaların üretimi bir hayli maliyetli olduğu kadar zor da. Bu nedenle birden fazla küçük zar hem daha dar alandaki zardan aynı yonganın çıkması anlamına geliyor hem de bu daha az kayıp dolayısıyla daha düşük maliyeti de beraberinde getiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia mali tablolarda toparlanmaya başladı"

    Ek olarak üretilebilecek toplam zar alanının sınırı da teorik olarak uçuk değerlere ulaştığı için kaslı modellerin önü de açılmış olacak. Son olarak AMD’nin seri bağlı yongalar alanında başarılı olduğunu göz önünde bulundurursak zaten paralel çalışma mantığı üzerinde inşa edilen GPU teknolojisinin daha kolay uyum sağlaması ve daha verimli sonuçların alınması muhtemel görünüyor.



    https://wccftech.com/nvidia-hopper-gpu-mcm-leaked/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    AskN0More 5 gün en beğenilen
    Rtx dediler fiyatlar 1400 dolar oldu. Simdi Ampere ve hopper diyorlar, fiyatlarda 'ampere hoppere' olmasinda:)
    1 Yanıt Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    AMD sayesinde nvidia akıllanıp yola geliyor. F/p kralı Navi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 gün
    Nvidia Amper i dayadı. Şimdi de hop hop hoplatıcak bizi. :DD
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    huseyincarnege 4 gün
    AMD yaw hem intel hem nvidia karşı tek savaşıyor bölece eski teknolojiyi ize iteleyemiyolar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Tolgá 5 gün
    eskiden neden yapılamıyordu acaba ? aynı cpu ya benzemiş bu hali.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    LeviGerman 5 gün
    Haberdeki diagram gibi olacagini pek zannetmiyorum. Yani ryzen gibi multi chip cozumu dusunuyor olsalardi, okuz gibi turing chipleri yerine zaten bu yola basvururlardi.

    Bu konudaki temel sorun aynen duruyor, yani sli veya crossfire oyun pazarinda bir standart degil.



    Asil hedefledikleri sanirsam wow (waver on waver-silikon uzerine silikon) tarzi bir uretim. Bu zaten ram uretiminde kullaniliyor. Lakin bu yontemin de ciddi sorunlari var. Oncelikle ısı. 7nm uretim bile yeterli gorulmuyordur.

    İkincisi I/O baglantilari, yani cipleri birbirleriyle olan baglantilar. Maliyetin onemli bir parcasi (vram ve gpu arasindaki) halihazirda bunlar diye biliyorum.



    Cip uretim teknolojisi gelistikce (5nm 3nm) bu tur uretim gercek olmaya daha yaklasiyor. Gpu uretimde bu 'Holy Grail ' olarak duruyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    aschil 5 gün
    iyi ki AMD var da
    bilgisayar bileşenleri alabiliyoruz
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AskN0More 5 gün en beğenilen
    Rtx dediler fiyatlar 1400 dolar oldu. Simdi Ampere ve hopper diyorlar, fiyatlarda 'ampere hoppere' olmasinda:)
    1 Yanıt Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Xiaomi Mi TV 5'in lansmanda açıklanmayan yeni bir özelliği duyuruldu 5 gün Mobilefest 2019 başlıyor 5 gün NEC MultiSync PA311D profesyonel monitörünü duyurdu 5 gün Motorola: Katlanabilir RAZR'ın ekranı kolay kolay kırılmayacak 5 gün MSI yeni bir RX 580 Armor üzerinde çalışıyor 5 gün Samsung Galaxy S11, 8K çözünürlükte video çekebilecek 5 gün WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor 5 gün Ucuz Android telefonlarla gelen ön yüklü uygulamalar tehlike saçıyor 5 gün Katlanabilir Motorola RAZR'ın Avrupa fiyatı belli oldu 5 gün Twitch platformunda yaprak dökümü devam ediyor 5 gün İşlemci dünyasında yeni bir yıldız doğuyor 5 gün Microsoft, geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında, tam ekran modunu test ediyor 5 gün Intel Xeon E-2274G işlemcileri toplatılıyor 5 gün Samsung, LG ve Motorola telefonları, Qualcomm güvenlik açığı riski altında 5 gün NSA izinsiz olarak baz istasyonu verisi toplayamayacak 5 gün Google Asistan’ın Ambient modu daha fazla cihaza yayılmaya başladı 5 gün Samsung Galaxy A51’in batarya boyutu belli oldu 5 gün Tesla, Gigafactory 4 için keseceği ağaçların üç kat fazlasını dikeceğini taahhüt etti 5 gün Dünyanın en büyük tokamak füzyon reaktörüne ev sahipliği yapacak binanın inşaatı tamamlandı 6 gün Ryugu asteroitine iniş yapan Hayabusa 2, Dünya'ya geri dönüyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Nvidia, Ampere’den sonra gelecek Hopper’da çoklu zar kullanabilir Sonraki Huawei, Motorola Razr benzeri yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor 6 gün TikTok 1.5 milyar indirmeyi geride bıraktı 6 gün Proje yönetim uygulaması Basecamp, ücretsiz paketini kullanıma sundu 6 gün Nestle ve Carrefour, blockchain teknolojisini bebek sütüne kadar genişletti 6 gün Microsoft Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları Ocak’ta kaldırılıyor 6 gün Uzun uzay görevleri astronotların beyin yapısını ve işlevini değiştirebilir 6 gün 2si1 | AMD hiç olmadığı kadar güçlü döndü 6 gün Galaxy Fold 2, Samsung'un web sitesinde göründü 6 gün HTC başarıyı eskide arıyor: Klasik modellerden biri geri gelebilir 6 gün Marvel, beş yeni filminin vizyon tarihlerini açıkladı 6 gün AMD’nin sTRX4 soketinin pin dizilimi TR4’ten farklı 6 gün ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor 6 gün 2020 Honda Civic Hatchback tanıtıldı: Hangi yenilikler var? 6 gün Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor 6 gün Company of Heroes 2 kısa süreliğine ücretsiz 6 gün Facebook, Instagram'da yer alan bir özelliği test ediyor 6 gün Haftaya A101 marketlerde GM 6 DS, BİM marketlerde Vestel Venus Go var 6 gün Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi 6 gün Elza sihrinin gücünü mobil dünyada gösteriyor 6 gün 16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim