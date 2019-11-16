Nvidia, Ampere’den sonra gelecek Hopper’da çoklu zar kullanabilir

Yeşil ekip GPU piyasasında pastanın çoğunluğunu elinde tutmaya devam ederken diğer taraftan da daha yüksek performanslı çözümlerin peşinde. Henüz önümüzdeki yılın yaz aylarında bizlerle olması beklenen Ampere hakkında net bilgiler edinmemişken ortaya çıkanlar ileride elde edilecek performansa dair heyecan veriyor.

Bilindiği üzere Nvidia mimarilerini adlandırırken bilgisayar dünyasına yön verenlerin adını tercih ediyor. Ampere’den sonra gelecek Hopper’da bilgisayar biliminde öncü isimlerden Grace Hopper tercih edilmiş. Donanım severleri asıl ilgilendirense yeni yongaların getirileri.

GPU'da çoklu zar kullanımına geçiş

Görünüşe göre firma daha yüksek performanslı kartların önünü açmak için AMD’nin hali hazırda uyguladığı çoklu zar stratejisine geçiş yapacak. Böylece daha büyük yongaların üretimi kolaylaşırken performans alanında da bununla orantılı bir şekilde gelişme katedilecek.

Tam Boyutta Gör

Mevcut EUV tarayıcıların limitlerinden ötürü zarlar belli bir boyutun üzerinde üretilemiyor. Ayrıca defekte sahip zarlar nedeniyle büyük yongaların üretimi bir hayli maliyetli olduğu kadar zor da. Bu nedenle birden fazla küçük zar hem daha dar alandaki zardan aynı yonganın çıkması anlamına geliyor hem de bu daha az kayıp dolayısıyla daha düşük maliyeti de beraberinde getiriyor.

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Ek olarak üretilebilecek toplam zar alanının sınırı da teorik olarak uçuk değerlere ulaştığı için kaslı modellerin önü de açılmış olacak. Son olarak AMD’nin seri bağlı yongalar alanında başarılı olduğunu göz önünde bulundurursak zaten paralel çalışma mantığı üzerinde inşa edilen GPU teknolojisinin daha kolay uyum sağlaması ve daha verimli sonuçların alınması muhtemel görünüyor.

https://wccftech.com/nvidia-hopper-gpu-mcm-leaked/