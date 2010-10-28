MSI'dan 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar: FR600 3D

MSI bugün yaptığı bir açıklama ile 15-6-inç boyutundaki dizüstü bilgisayarı FR600'ün 3D destekli yeni bir versiyonunu hazırladığını duyurdu. FR600 3D olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar 120Hz LED backlit ekran ve iki adet 3D gözlük ile birlikte geliyor. Intel'in Calpella platformunu temel alan yeni modeli, Core i5 işlemci kullanıyor ve 8GB'a kadar bellek desteği sunabiliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD Graphic IGP'sine sahip olan dizüstü bilgisayar, 320GB, 500GB ya da 640GB kapasiteli sabit disk seçenekleriyle konfigüre edilebiliyor.

Optik sürücü olarak DVD yazıcı kullanan 2.3 Kg ağırlığında MSI FR600 3D, 4 kanal THX TruStudio Pro ses sistemiyle, kullanıcılarına gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, 720p çözünürlüğünde kayıt yapabilen entegre internet kamerası, Windows 7 Home Premium işletim sistemi ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verilen MSI FR600 3D'nin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.