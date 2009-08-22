MSI'dan AMD Yukon platformunu kullanan dizüstü bilgisayar; Wind U210

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Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlardan oluşan X-Slim serisi altında AMD Yukon platformunu temel alan X-Slim X610 modelinden sonra MSI, ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar segmenti için hazırladığı yine AMD Yukon tabanlı yeni mobil sistemini tanıttı. Firmanın Wind serisi altında hazırladığı Wind U210 modeli, 297 x 190 x 31 mm boyutlarında ve 1.5 Kg ağırlğında.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip olan dizüstü bilgisayara 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo MV-40 işlemcisi güç veriyor. 1GB bellek ve 160GB'lık sabit disk ile donatılan Wind U210 modelinin grafik operasyonlarından ise GMA 950 gibi Intel çözümlerinden daha performanslı olduğu ifade edilen Radeon HD X1250 IGP'si sorumlu.

Diğer özellikleri arasında kablolu ve kablosuz iletişim için 10/100 Lan, WiFi ve Bluetooth ile entegre kamera ve harici DVD yazıcısı gibi detaylara yer verilen sisteme Windows XP işletim sistemi eşlik ediyor. Baz modeli 399 Avro seviyesinden satışa sunulacak olan Wind U210 modelinin 2GB bellekli, 250GB sabit diskli ve Vista'lı (Home Premium) versiyonu ise 499 Avro olacak.

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