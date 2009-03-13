MSI'dan AMD'nin Puma platformunu kullanan dizüstü bilgisayar; VR430

Arka arkaya duyurduğu dizüstü bilgisayar modelleriyle dikkatleri üzerine çeken, X-Slim serisi süper-ince dizüstü bilgisayarlarını da önümüzdeki aylarda Türkiye'de kullanıma sunmayı planlayan MSI, AMD'nin Puma platformunu temel alan yeni bir dizüstü bilgisayar daha hazırladı.

MSI'ın maliyet odaklı dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı Valu serisi dahilinde hazırlanan 14.1" ekranlı VR430 modelinde tercihe göre AMD'nin çift çekirdekli Turion X2 veya Sempron işlemcileri seçilebilirken, 4GB'a kadar bellek ve 320GB'a kadar sabit disk seçeneği sunulduğu belirtiliyor.

Ekran çözünürlüğü 1280 x 800 piksel olarak belirlenen VR430'da, grafik işlemci olarak DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ATi Radeon HD 3200 IGP'si kullanılıyor. Çok formatlı DVD yazıcı, çoklu kart okuyucu, 1.3MP kamera, WiFi ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olan sistem 6 veya 9 hücreli pil ile satın alınabilecek.

MSI'ın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planladığı VR430'un fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.