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MSI'dan AMD'nin Puma platformunu kullanan dizüstü bilgisayar; VR430

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arka arkaya duyurduğu dizüstü bilgisayar modelleriyle dikkatleri üzerine çeken, X-Slim serisi süper-ince dizüstü bilgisayarlarını da önümüzdeki aylarda Türkiye'de kullanıma sunmayı planlayan MSI, AMD'nin Puma platformunu temel alan yeni bir dizüstü bilgisayar daha hazırladı.

MSI'ın maliyet odaklı dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı Valu serisi dahilinde hazırlanan 14.1" ekranlı VR430 modelinde tercihe göre AMD'nin çift çekirdekli Turion X2 veya Sempron işlemcileri seçilebilirken, 4GB'a kadar bellek ve 320GB'a kadar sabit disk seçeneği sunulduğu belirtiliyor.

Ekran çözünürlüğü 1280 x 800 piksel olarak belirlenen VR430'da, grafik işlemci olarak DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ATi Radeon HD 3200 IGP'si kullanılıyor. Çok formatlı DVD yazıcı, çoklu kart okuyucu, 1.3MP kamera, WiFi ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olan sistem 6 veya 9 hücreli pil ile satın alınabilecek.

MSI'ın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planladığı VR430'un fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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max975 10 yıl
msı güzel şık birşey yapmış..
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tatlıcak 10 yıl
EMİNİM AMD DİZÜSTÜ ÜSTÜNDE ÇALIŞIYODUR PHENOM 2 GİBİ BİR PATLAMA GELEBİLİR



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TiRaNTx 10 yıl
amd diz üstülerde geride ama tahminimce bu arayı kapatacaktır.
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KANUNI61 10 yıl
gayet güzel bir ürün bence eminim fiyatıda muhadildir
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Public_Enemy 10 yıl
AMD nin şu anda pil ömrü dezavantajı olmak ile birlikte, intel kullanıcıya dizüstünü "netbook" seviyesinde kullananları tatmin edecek, adam gibi bir grafik işlemci sunmuyor, intel dışında grafik işlemci taşıyan intel platformlu dizüstüler ile amd dizüstüler arasında da oldukça büyük fiyat farkı var.
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Vuze 10 yıl
amd biranönce toparlaması lazım resmen intelin tekelligine döndü dizüstü işlemcisi
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Denubis 10 yıl
AMD dizüstülerde çok geri kaldı malesef.
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