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MSI'dan ekran kartları için yeni test uygulaması: Kombustor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,8b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan ekran kartları için yeni test uygulaması: Kombustor
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, ekran kartları için yeni yazılımlar sunmaya devam ediyor. Rivatuner ekibiyle iş birliğine giderek Afterburner aracını hazırlayan MSI, yaptığı resmi açıklamayla Kombustor adını verdiği yeni test aracını da duyurdu. Yeni uygulama için Afterburner projesinden farklı olarak bu sefer Geeks3D ekibiyle ortaklık yapan MSI, yeni yazılımında FurMark uygulamasını baz alıyor.

Ekran kartlarının OpenGL performansını ölçümleyen Kombustor, aynı zamanda hız aşırtma denemelerinde stres testi olarak ta kullanılabiliyor. Grafik işlem birimlerinin test esnasındaki sıcaklık değerlerini de gösterebilen yeni test uygulamasının 0.7.0 versiyonlu ilk beta sürümü yayımlandı. MSI Kombustor'ı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI'dan ekran kartları için yeni test uygulaması: Kombustor
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ensaronline 9 yıl
Efferin MSI Uğraş sunulması güzel
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Elements5 9 yıl
bildiğimiz furmark bu
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canpii 9 yıl
reklam için yapıyor da adamlara para da veriyor işte.. hem rivatuner, furmark gibi ücretsiz yazılımları yapanlar hakkını almış oluyor, motive oluyor.. belki çok daha iyi işler yapacaklar bu vesile ile.. aynı zamanda bizden yine para çıkmıyor.. dünyanın heryerinde, herşeyinde durum böyledir.. sponsorluktur bu..

adamları tebrik ediyorum..

dipnot: rivatuner bende hata veriyor ama afterburner çok iyi çalışıyor.. demekki bazı uyumsuzlıukları vs geliştirmişlerde..
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StreamRolleR 9 yıl
furmak ın süslenmisi dikaktli bakın hersey aynı muhaah
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler MSI nın cpu yazılımıda bu oldu
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Batuist 9 yıl
haber çiçn teşekkürler fx57 bu gibi uygulamalardan haberdar olmak lazım değil mi.. gerçi yeni birşey yok gibi ama olsun.. msi bu gibi projelere sponsor olarak para aktarıyor ve bunların devamlılığını sağlıyor.. örnek rivatuner..
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M0rbid Desire 9 yıl
Helal olsun MSI !
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No Way Out 9 yıl
MSİ Afterburner ile RivaTuner aynı programdır.

Furmark ilede bu program aynı.

MSİ, Guru3D ile anlasmıs farklı program diye sürüyor ve reklamnı yapıyor.
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