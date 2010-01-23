MSI'dan ekran kartları için yeni test uygulaması: Kombustor

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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, ekran kartları için yeni yazılımlar sunmaya devam ediyor. Rivatuner ekibiyle iş birliğine giderek Afterburner aracını hazırlayan MSI, yaptığı resmi açıklamayla Kombustor adını verdiği yeni test aracını da duyurdu. Yeni uygulama için Afterburner projesinden farklı olarak bu sefer Geeks3D ekibiyle ortaklık yapan MSI, yeni yazılımında FurMark uygulamasını baz alıyor.

Ekran kartlarının OpenGL performansını ölçümleyen Kombustor, aynı zamanda hız aşırtma denemelerinde stres testi olarak ta kullanılabiliyor. Grafik işlem birimlerinin test esnasındaki sıcaklık değerlerini de gösterebilen yeni test uygulamasının 0.7.0 versiyonlu ilk beta sürümü yayımlandı. MSI Kombustor'ı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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