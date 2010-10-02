MSI'dan GeForce GTX 460M donanımlı yeni dizüstü bilgisayar: GT663

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı Gaming serisine yeni bir model daha ekledi. GT663 olarak isimlendirilen 15.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, Intel Calpella platformunu kullanıyor ve Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni çözümlerinden GeForce GTX 460M ile gelen dizüstü bilgisayar, Turbo Drive Engine+ teknolojisiyle, tek tuşla performans artışı sağlayabiliyor.

Özel ışıklandırma sistemine sahip kasa tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken MSI GT663, depolama sürücüsü olarak iki adet 500GB/640GB disk ile alınabiliyor. Diğer özellikleri arasında DVD yazıcı veya isteğe bağlı Blu-ray sürücü, 720p çözünürlüğünü destekleyen kamera, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, çok formatlı kart okuyucusu, çift USB .0 portu, HDMI çıkışı ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7'nin eşlik ettiği GT663'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.