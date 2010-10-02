MSI'dan GeForce GTX 460M donanımlı yeni dizüstü bilgisayar: GT663

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı Gaming serisine yeni bir model daha ekledi. GT663 olarak isimlendirilen 15.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, Intel Calpella platformunu kullanıyor ve Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni çözümlerinden GeForce GTX 460M ile gelen dizüstü bilgisayar, Turbo Drive Engine+ teknolojisiyle, tek tuşla performans artışı sağlayabiliyor.
Özel ışıklandırma sistemine sahip kasa tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken MSI GT663, depolama sürücüsü olarak iki adet 500GB/640GB disk ile alınabiliyor. Diğer özellikleri arasında DVD yazıcı veya isteğe bağlı Blu-ray sürücü, 720p çözünürlüğünü destekleyen kamera, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, çok formatlı kart okuyucusu, çift USB .0 portu, HDMI çıkışı ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7'nin eşlik ettiği GT663'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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etmektedir. Özellikle Toshiba ayrı ele alnıacak bir firma. Led'lerde kullanılan mikroçiplerden tutun da Yüksek fiyatlı Audio cihazlarında kullanılan toroidal trafonun malzemelerine kadar bir çok elektrik ve elektronik componenti üreten
bir Hi-Tech firmadır.
MSI nasıl üretim yapıyor bütün elektronik parçaları kendimi üretiyor hayır kendi üretmiyor hepsini dışardan alıyor sadece elektronik devreyi kendi mühendisleri yapıyordur direnç.diod,transistör,triak,entegre,chipset,kondansatör,tristör,transförmatör bunlarıdamı kendi üretiyor söylermisiniz hepsini dışardan alıyor hangi elektronik parçanın üzerinde MSI yazıyor sadece anakartın ve ekrankartın üzerind eyazıyor ama elektronik parçalarının üzerind eyazmıyor çünkü elektronik parçaları dışardan alıyor kendi birleştiriyor en basit örnek chipset kimin İntel bakın ne oldu demekki herşeyi MSI üretmiyormuş bir bakın bakalım bios entegresinin üzerine bakın MSI mi yazıyor hayır onu üreten başka marka bütün firmalar toplama parçaları birleştirerek yapıyor MSI hepsini kendi üretmesi için her parçanın üzerinde kendi adı olan MSI yazması lazım Ram ler başka marka HDD başka marka nasıl oluyorda diyorsunuz herşeyi mSI yapıyor sadece tasarımı ve elektronik devreyi kendi mühendisleri yapıyordur ama diğer parçaları dışardan alıyorlar
Nasil harci degil msi kac yildir ekran karti uretiyor bilmiyosunuz herhalde.Acer bile laptoplarinin ekran kartini kendi uretiyor msi mi uretemeyecek
Saka misin sen laptopla oyun oynanmaz devri gecti yukarda tanitilan laptop oyun laptopu monster msi in eline su bile dokemez
O kadar ısık ve hız asırtma modu olan bir laptop 1-2 saat arası yuksek perf. calısır muhtemelen,