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MSI'dan GeForce GTX 460M donanımlı yeni dizüstü bilgisayar: GT663

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,3b
1
20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı Gaming serisine yeni bir model daha ekledi. GT663 olarak isimlendirilen 15.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, Intel Calpella platformunu kullanıyor ve Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni çözümlerinden GeForce GTX 460M ile gelen dizüstü bilgisayar, Turbo Drive Engine+ teknolojisiyle, tek tuşla performans artışı sağlayabiliyor.

Özel ışıklandırma sistemine sahip kasa tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken MSI GT663, depolama sürücüsü olarak iki adet 500GB/640GB disk ile alınabiliyor. Diğer özellikleri arasında DVD yazıcı veya isteğe bağlı Blu-ray sürücü, 720p çözünürlüğünü destekleyen kamera, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, çok formatlı kart okuyucusu, çift USB .0 portu, HDMI çıkışı ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7'nin eşlik ettiği GT663'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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setek01 9 yıl
Hepsi de Toshiba ya da Nippon Electric'den (NEC) çeşitli parçalar tedarik
etmektedir. Özellikle Toshiba ayrı ele alnıacak bir firma. Led'lerde kullanılan mikroçiplerden tutun da Yüksek fiyatlı Audio cihazlarında kullanılan toroidal trafonun malzemelerine kadar bir çok elektrik ve elektronik componenti üreten
bir Hi-Tech firmadır.
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Boracalin 9 yıl
MSI ürünleri kalitelidir. Bende vr-330 laptop var işlemcisini değiştirdim. ram takviyesi yaptım , hdd'yi değiştirdim... 5 senedir kullanıyorum taş gibi cihaz maaşallah... Nazar değmesin ama zerre tıklamadı... Laptop alacak olsam şu an gene MSI arardım ancak TR pazarında çok fazla yok...
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hitokiribattousai2727 9 yıl
bekle bekle sıkıldım.yurt dısında da bulamadım bu ürüne.gümrük vergisi odemeye bile razıyım.bi an once gelir insallah
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DH Misafiri 9 yıl
uretimde malzeme degil muhendislik is yapar bu kadar da bebek muhabbeti yapmayin sonucta bu devreleri msi muhendisleri hesabini ve performansini ayarliyor malzeme kalitesi en son dusunulucek olan seydir ve bunuda kendim yaptim demek icin dandik malzeme uretmektense disaridan aliyor her malzemenin ureticisi farklidir kaliteli malzeme icin bu ise yillarini arastirarak geciren firmalardan aliyolar buda ortaya cikan mali guclendirir
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hitokiribattousai2727 9 yıl
türkiye ye ne zaman gelir bu ürün acaba.sadece pentabilgisayar mı getiriyor.tasarım ve özellikleri benii cezbetti.geldiği hafta almayı düşünüorum.
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vidoko 9 yıl
msı gözünüzde çok büyütmeyin bence aynı fiyatta monster ve msı koyun yanyana ve performanları da dahil birçoğunuzmonster seçer(dış malzeme kalitesi de monsterin daha iyi).. sağdan soldan parça değil arkdaşım adam kingston rem kullanıyor anakart ya intel yada asus kullanıyor tabiki üst seviye ve kalitede anakart kullanıyor..sudökme konusuna gelince sen paradan haber ver bak nasıl su döktürüyorum ben msı ya .
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jaws78 9 yıl
Arkadaşlar, bilmeyenler için hatırlatırım , dünyanın foxconndan sonra en büyük component üreticisi msi adlı firmadır.Ayrıca ekran kartında dünyanın en çok satan ve en az geri dönüşümüne sahip (arıza,değişim vb. gibi nedenlerle bu oran % 0.1,5 ) firmasıdır.Bazı firmalar gibi adını fuyurup merdiven altında fason mal ürettirip logosunu koyan bir firma değildir.Eminim bu ürünü de kaliteli ve yüksek segmentte yer alacak şekilde üretmiştir.Fanlığa girerek birbirinize sataşmanız yakışmaz.Saygılar
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ultiMance 9 yıl

jaws78
Arkadaşlar, bilmeyenler için hatırlatırım , dünyanın foxconndan sonra en büyük component üreticisi msi adlı firmadır.Ayrıca ekran kartında dünyanın en çok satan ve en az geri dönüşümüne sahip (arıza,değişim vb. gibi nedenlerle bu oran % 0.1,5 ) firmasıdır.Bazı firmalar gibi adını fuyurup merdiven altında fason mal ürettirip logosunu koyan bir firma değildir.Eminim bu ürünü de kaliteli ve yüksek segmentte yer alacak şekilde üretmiştir.Fanlığa girerek birbirinize sataşmanız yakışmaz.Saygılar


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deniz-ege 9 yıl
jaws78

Arkadaşlar, bilmeyenler için hatırlatırım , dünyanın foxconndan sonra en büyük component üreticisi msi adlı firmadır.Ayrıca ekran kartında dünyanın en çok satan ve en az geri dönüşümüne sahip (arıza,değişim vb. gibi nedenlerle bu oran % 0.1,5 ) firmasıdır.Bazı firmalar gibi adını fuyurup merdiven altında fason mal ürettirip logosunu koyan bir firma değildir.Eminim bu ürünü de kaliteli ve yüksek segmentte yer alacak şekilde üretmiştir.Fanlığa girerek birbirinize sataşmanız yakışmaz.Saygılar



MSI nasıl üretim yapıyor bütün elektronik parçaları kendimi üretiyor hayır kendi üretmiyor hepsini dışardan alıyor sadece elektronik devreyi kendi mühendisleri yapıyordur direnç.diod,transistör,triak,entegre,chipset,kondansatör,tristör,transförmatör bunlarıdamı kendi üretiyor söylermisiniz hepsini dışardan alıyor hangi elektronik parçanın üzerinde MSI yazıyor sadece anakartın ve ekrankartın üzerind eyazıyor ama elektronik parçalarının üzerind eyazmıyor çünkü elektronik parçaları dışardan alıyor kendi birleştiriyor en basit örnek chipset kimin İntel bakın ne oldu demekki herşeyi MSI üretmiyormuş bir bakın bakalım bios entegresinin üzerine bakın MSI mi yazıyor hayır onu üreten başka marka bütün firmalar toplama parçaları birleştirerek yapıyor MSI hepsini kendi üretmesi için her parçanın üzerinde kendi adı olan MSI yazması lazım Ram ler başka marka HDD başka marka nasıl oluyorda diyorsunuz herşeyi mSI yapıyor sadece tasarımı ve elektronik devreyi kendi mühendisleri yapıyordur ama diğer parçaları dışardan alıyorlar
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M0rbid Desire 9 yıl
İçerideki donanımlardan sadece Anakartı üretebilir usta. Ekran kartı onun harcı değil.
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ultiMance 9 yıl

M0rbid Desire
İçerideki donanımlardan sadece Anakartı üretebilir usta. Ekran kartı onun harcı değil.

Nasil harci degil msi kac yildir ekran karti uretiyor bilmiyosunuz herhalde.Acer bile laptoplarinin ekran kartini kendi uretiyor msi mi uretemeyecek
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SupermanPrime 9 yıl
arkadaşım nesi takmaz yaw allah allah arkadaş neden bahsetmiş sen konuyu nereye çekiyosun nesini kendi üretiyo kendi gpu yapmıyo ya konuyu saptırmayalım zaten MSI monster'ın kulvarında değil.
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eneshatipoglu 9 yıl
bizim insanımız hala leptopta oyun oynanamıcanı anlayamadı gidip bir buçuk milyar verip leptopla oyun oynucam diyenler var illa oyun oynamak istiyorsan birbucuk iki milyar arası parayla güzel bir masaüstü oyun sistem kurabilirler haa illa ben masaüstü sevmiyorum illaki leptopta oyun, o zaman git durumun iyiyse 5 6 bin lira ver monster marka oyuncu leptopları al
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ultiMance 9 yıl

eneshatipoglu
bizim insanımız hala leptopta oyun oynanamıcanı anlayamadı gidip bir buçuk milyar verip leptopla oyun oynucam diyenler var illa oyun oynamak istiyorsan birbucuk iki milyar arası parayla güzel bir masaüstü oyun sistem kurabilirler haa illa ben masaüstü sevmiyorum illaki leptopta oyun, o zaman git durumun iyiyse 5 6 bin lira ver monster marka oyuncu leptopları al

Saka misin sen laptopla oyun oynanmaz devri gecti yukarda tanitilan laptop oyun laptopu monster msi in eline su bile dokemez
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artenis 9 yıl
Sondan 2. satırda USB 3.O denmek istenmiş sanıyorum,ekranda led dir heralde.
O kadar ısık ve hız asırtma modu olan bir laptop 1-2 saat arası yuksek perf. calısır muhtemelen,
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