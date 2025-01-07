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    MSI, RTX 50 serisi ekran kartlı 18 inç oyuncu laptoplarını tanıttı

    MSI, NVIDIA'nın CES 2025'te tanıttığı RTX 50 serisi ekran kartlarıyla AMD ve Intel'in en son işlemcilerini taşıyan yeni nesil oyun dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı.
    MSI Nvidia RTX 50 gaming laptop Tam Boyutta Gör
    MSI, İskandinav mitolojisini extreme oyun performansıyla harmanlayan, elle çizilmiş ejderha tasarımına sahip, İskandinav runik yazılarla süslenmiş özel Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth'i duyurdu. Yenilenen Titan, Raider ve Vector serisi, üstün performans arayanlar için üst düzey özellikler sunuyor. AMD Ryzen AI 300 serisi AI işlemcili Stealth serisi, yapay zeka destekli dizüstü bilgisayar arayan kullanıcılar için uygun. MSI, en yeni NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını taşıyan yüksek performanslı Crosshair ve Pulse serisini de duyurdu.

    MSI, Titan, Raider, Vector ve Stealth Serisi dahil olmak üzere yüksek performanslı dizüstü bilgisayar serisini, gelişmiş performans ve daha sürükleyici deneyim sunmak için 18 inç seçenekle yükseltti. NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU ile donatılan bu dizüstü bilgisayarlar, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle geliştirilmiş masaüstü seviyesinde performans sunuyor. MSI'ın OverBoost Ultra Teknolojisi ile Titan Serisi 270W'a kadar toplam sistem gücü sunarken, Raider ve Vector Serisi 260W güç sağlıyor. Thunderbolt 5 ve DDR5-6400 belleği destekleyen bu dizüstü bilgisayarlar, en üst düzey performansı, ultra hızlı bağlantı ve sorunsuz çoklu görev vadediyor.

    MSI Stealth Serisi, yapay zeka görevleri için optimize edilmiş son teknoloji performans sunan Copilot+ PC sertifikasına sahip AMD Ryzen AI 300 serisi ile donatılmış. Şık Mg-Al alaşımlı şasi ile üretilen Stealth Serisi, Stealth 18'in piyasadaki en hafif 18 inç dizüstü bilgisayar olarak öne çıkmasıyla stil ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. MSI ayrıca Crosshair ve Pulse serisini de geliştirdi; artık en son NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartlarıyla geliyorlar.

    MSI Titan 18 HX AI özellikleri

    • İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX
    • İşletim sistemi: Windows 11 Home / Windows 11 Pro
    • Chipset: Intel HM870
    • RAM: DDR5, 2 slot, 96GB’a kadar
    • Ekran: 18 inç, UHD+, 16:10, MiniLED, 120Hz, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR 1000
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080
    • Depolama yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen5 x4), 3 x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen4 x4)
    • Ses: 4 x 2W Speaker + 2 x 2W Woofer, 1 x Audio combo jack, Nahimic 3 Audio Enhance, Hi-Res Audio ready
    • Portlar: 2x Thunderbolt 5, 3x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x SD Express Memory Card Reader, 1x HDMI 2.1, Gigabit Ethernet (2.5GbE)
    • Bağlanabilirlik: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4
    • Webcam: IR FHD type (30fps@1080p) HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
    • Güvenlik: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock
    • Batarya: 99.9 Whr
    • Boyut: 404 (W) x 307.5 (D) x 24~32.05 (H) mm
    • Ağırlık: 3.6 Kg

    MSI Raider 18 HX AI özellikleri

    • İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX
    • İşletim sistemi: Windows 11 Home / Windows 11 Pro
    • Chipset: Intel HM870
    • RAM: DDR5, 2 slot, 96GB’a kadar
    • Ekran: 18 inç, UHD+, 16:10, MiniLED, 120Hz, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR 1000
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080
    • Depolama yuvaları: 1x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen5 x4), 1 x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen4 x4)
    • Ses: 4 x 2W Speaker + 2 x 2W Woofer, 1 x Audio combo jack, Nahimic 3 Audio Enhance, Hi-Res Audio ready
    • Portlar: 2x Thunderbolt 5, 3x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x SD Express Memory Card Reader, 1 x HDMI 2.1, Gigabit Ethernet (2.5GbE)
    • Bağlanabilirlik: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4
    • Webcam: IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
    • Güvenlik: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock
    • Batarya: 99.9Whr
    • Boyut: 404 (W) x 307.5 (D) x 24~32.05 (H) mm
    • Ağırlık: 3.6 Kg

    MSI Vector A18 HX özellikleri

    • İşlemci: AMD Ryzen 9 9955HX
    • İşletim sistemi: Windows 11 Home
    • Bellek: DDR5, 2 slot, 96GB’a kadar
    • Ekran: 18 inç, QHD+, 16:10, 240 Hz, 100% DCI-P3
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5070 Ti
    • Depolama yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen5 x4), 1x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen4 x4)
    • Ses: 4 x 2W Stereo Speaker, 1 x Audio combo jack, Nahimic 3 Audio Enhance, Hi-Res Audio ready
    • Portlar: 2x USB4 Type-C/DisplayPort/PD 3.1, 3x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x SD Express Memory Card Reader, 1x HDMI 2.1, Gigabit Ethernet (2.5GbE)
    • Bağlanabilirlik: AMD Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
    • Webcam: IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
    • Güvenlik: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock
    • Batarya: 99.9 Whr
    • Boyut: 404 (W) x 307.5 (D) x 24~32.05 (H) mm
    • Ağırlık: 3.6 Kg

    MSI Stealth 18 HX AI özellikleri

    • İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX
    • İşletim sistemi: Windows 11 Home
    • Chipset: Intel HM870
    • Bellek: DDR5, 2 slot, 96GB’a kadar
    • Ekran: 18 inç, UHD+ / QHD+, 16:10, MiniLED, 120Hz / 240Hz, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR 1000
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti
    • Depolama yuvaları: 1x NVMe M.2 SSD (PCIe Gen4 x4)
    • Ses: 2 x 2W Speaker + 4 x 2W Woofer, 1x Audio combo jack, Nahimic 3 Audio Enhance, Hi-Res Audio ready
    • Portlar: 2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x SD Express Memory Card Reader, 1x HDMI 2.1, Gigabit Ethernet (2.5GbE)
    • Bağlanabilirlik: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4
    • Webcam: IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
    • Güvenlik: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam / Webcam Shutter / Fingerprint Reader / Kensington Lock
    • Batarya: 99.9Whr
    • Boyut: 399.99 (W) x 289.67 (D) x 19.9-23.99 (H) mm
    • Ağırlık: 2.89 Kg

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