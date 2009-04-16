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MSI'dan MacBook Air'e karşı yeni model; X-Slim 340

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan MacBook Air'e karşı yeni model; X-Slim 340
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Önce Ocak ayında Las Vegas'da gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği 2009 hemen ardından da geçtiğimiz ay Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarını tanıtan ve Apple'ın MacBook Air serisine rakip olan Tayvanlı donanım devi MSI, serinin yeni üyesi X340'ı yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. 224 x 330 x 60~19.8mm boyutlarında ve yaklaşık 1.3Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, 13.4-inç (1366x768) LED backlit LCD ekrana sahip.

Intel platformunu temel alan ve 1.3GHz'de çalışan Core 2 jenerasyonu ULV SU3500 işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, 2GB'a kadar bellek desteğine sahip. Intel tarafından geliştirilen DirectX 10 destekli GMA 4500 HD entegre grafik çözümünü kullanan sistem bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. 500GB'a kadar sabit disk seçeneğine sahip olan X340, 1.3MP kamera, WiFi ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olmakla birlikte dileyen kullanıcılar bazı opsiyonları da alabiliyor.

Vivid Image isimli görüntü iyileştirme teknolojisi ve ECO Engine güç yönetim sistemiyle donatılan MSI X340, Bluetooth, çoklu kart okuyucusu ve 4/8 hücreli pil ile satın alınabilecek. Windows Vista Home Premium'un eşlik ettiği dizüstü bilgisayarın Avrupa satış fiyatı 899 Avro seviyesinde yer alıyor.


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1963bursa 10 yıl
Açıkçası DDR3 destekli PhenomII li bir dizüstü lazım piyasaya, AMD denin fiyatlar güzel ama teknolojiyi tabana dağıtmakta yavaş davranması etik değil. Piyasada 3-4 kalemde sıkıntı var, OLED ekran, USB3.0 girişi, BD-Yazıcı, SSD hafıza, yıllanmış hikayeler, hele OLED den ümidi kestrdi Sony zaten.
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mahho88 10 yıl
bu kadar da mı ince yapılır?
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max975 10 yıl
sanki fiyatı biraz pahalı gibi ama özellikleri iyi.
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ugacomtr 10 yıl
optik okuyucu yok sanırım..
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husNUKE 10 yıl
ince, hafif ve hızlı bir notebook arıyorsanız vaio z serisi almak gerekiyor. Bunlar vaio ile aynı boyut ve ağırlıktalar ama hız olarak çok gerideler
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Thehunt 10 yıl
bence süper!
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