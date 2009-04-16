MSI'dan MacBook Air'e karşı yeni model; X-Slim 340

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Önce Ocak ayında Las Vegas'da gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği 2009 hemen ardından da geçtiğimiz ay Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarını tanıtan ve Apple'ın MacBook Air serisine rakip olan Tayvanlı donanım devi MSI, serinin yeni üyesi X340'ı yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. 224 x 330 x 60~19.8mm boyutlarında ve yaklaşık 1.3Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, 13.4-inç (1366x768) LED backlit LCD ekrana sahip.

Intel platformunu temel alan ve 1.3GHz'de çalışan Core 2 jenerasyonu ULV SU3500 işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, 2GB'a kadar bellek desteğine sahip. Intel tarafından geliştirilen DirectX 10 destekli GMA 4500 HD entegre grafik çözümünü kullanan sistem bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. 500GB'a kadar sabit disk seçeneğine sahip olan X340, 1.3MP kamera, WiFi ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olmakla birlikte dileyen kullanıcılar bazı opsiyonları da alabiliyor.

Vivid Image isimli görüntü iyileştirme teknolojisi ve ECO Engine güç yönetim sistemiyle donatılan MSI X340, Bluetooth, çoklu kart okuyucusu ve 4/8 hücreli pil ile satın alınabilecek. Windows Vista Home Premium'un eşlik ettiği dizüstü bilgisayarın Avrupa satış fiyatı 899 Avro seviyesinde yer alıyor.