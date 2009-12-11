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MSI'dan Multitouch destekleyen all-in-one masaüstü bilgisayarı: Wind Top AE2020

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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MSI'dan Multitouch destekleyen all-in-one masaüstü bilgisayarı: Wind Top AE2020
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Tayvan merkezli elektronik firması MSI, all-in-one yani hepsi bir arada bilgisayarı Wind Top AE2020'i satışa sundu.

20 inç boyutlarında 1600 x 900 piksel çözünürlük sağlayan çoklu dokunmatik destekleyen panele sahip olan hepsi bir arada bilgisayar, gücünü Intel'in 2.1GHz'lik Pentium T4500 Dual-Core işlemcisinden alıyor. Bünyesinde 320GB sabit diski ve 3GB'lık DDR2 belleği bulunduran AE2020'de grafik işlemcisi olarak dahili çözümlerden 5 kat daha hızlı performans sergileyen Nvidia ION tercih edilirken, cihaz Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor. Arka tarafından birer tane HDMI, VGA ile 6 adet USB portu bulunduran bilgisayarda çoklu kart okuyucusuna ve ön yüzünde videolu görüşmeler için 1.3 megapiksellik kameraya yer verilmiş.

MSI'in Wind Touch 3D kullanıcı arayüzüne de destek veren Wind Top AE2020 için firmanın belirlediği satış fiyatıysa 972 dolar.


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mav1li 9 yıl
Genelde bu tür bilgiysarlarda atom işlemci kullanıldı için başarımı düşük oluyor.
Fakat bu modelin başarımı daha yüksek. Eskiği ise dvdrw sürücü.
32nm işlemci ve 40nm ekran kartları yaygınlaşınca daha da iyi olacak bu sistemler.
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dellino 9 yıl
PC yi kullanmak için parmaklaran hareket edecek olması değişik bir deneyim olsa da.
Monitöre temas edecek kadar yakın olmak kullanım açısından yorucu olabilir.
Bu boyutta çoklu dokunmatiğin reklam ve eğlence sektörleri için daha kullanışlı olacağını düşünüyorum.
Özelliklerine göre fiyatı alınabilir seviyelerde olmuş.
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Yazılımcı Online 9 yıl
Bana tanıdık bir tasarım geldi.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1-1,5 senedir showroomlarda sergiliyor HP
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RaptorFX 9 yıl
msi ışınlanmayı bulsa ben yürüyerek gitmeyi tercih ederim.
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