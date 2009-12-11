MSI'dan Multitouch destekleyen all-in-one masaüstü bilgisayarı: Wind Top AE2020

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Tayvan merkezli elektronik firması MSI, all-in-one yani hepsi bir arada bilgisayarı Wind Top AE2020'i satışa sundu.

20 inç boyutlarında 1600 x 900 piksel çözünürlük sağlayan çoklu dokunmatik destekleyen panele sahip olan hepsi bir arada bilgisayar, gücünü Intel'in 2.1GHz'lik Pentium T4500 Dual-Core işlemcisinden alıyor. Bünyesinde 320GB sabit diski ve 3GB'lık DDR2 belleği bulunduran AE2020'de grafik işlemcisi olarak dahili çözümlerden 5 kat daha hızlı performans sergileyen Nvidia ION tercih edilirken, cihaz Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor. Arka tarafından birer tane HDMI, VGA ile 6 adet USB portu bulunduran bilgisayarda çoklu kart okuyucusuna ve ön yüzünde videolu görüşmeler için 1.3 megapiksellik kameraya yer verilmiş.

MSI'in Wind Touch 3D kullanıcı arayüzüne de destek veren Wind Top AE2020 için firmanın belirlediği satış fiyatıysa 972 dolar.