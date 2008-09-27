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MSI'dan nettoplar için yeni anakart; IM-945GSE

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan nettoplar için yeni anakart; IM-945GSE
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Giriş seviyesinde yer alan maliyet odaklı ve kompakt yapılı masaüstü bilgisayarlar yani nettoplar gelişim hızı, marka ve model sayısı açısından netbook'ların seviyesine gelebilmiş olmasalar da yavaş ve emin adımlar ile popüler olmaya devam ediyorlar.

Yaygın olarak Intel'in Atom platformunu temel alan nettoplar için donanım sayısı da her geçen biraz daha artıyor. Anakart dünyasının söz sahibi isimlerinden MSI, nettoplar'da kullanılmak üzere IM-945GSE kod adlı yeni bir anakart hazırladı.

Mini-ITX formda olan yeni anakart üzerinde entegre olarak Intel'in 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N270 işlemcisi yer alıyor. 945GSE+ICH7M yonga seti paketinin kullanıldığı anakart ile Intel'in GMA 950 kod adlı entegre grafik işlemcisi (IGP) de geliyor.

MSI'dan nettoplar için yeni anakart; IM-945GSE
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Pasif soğutma ile desteklenen kompakt boyutlu yeni anakart üzerinde DDR2 SODIMM slotu yer alıyor. 1x IDE ve 2x SATA-II portlarına sahip olan MSI IM-945GSE üzerinde ayrıca PCI slotu ve çift ethernet konnektörü de yer alıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine sahip olan MSI'ın yeni anakart üzerinde ayrıca 4x USB 2.0 portu bulunuyor. MSI'ın nettop segmentinde yer alan bilgisayarlar için hazırladığı 945GSE kod adlı anakartın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Z-DGİ 11 yıl
Çok küçük bir yapısı var ama bulundurmadığı özellik yok neredeyse


Haber için teşekkürler.
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e.rar 11 yıl
çok iyi bişeymiş aslında böylelikle ödev yapmak için alınan
bilgisayarlar amacına ulaşır sadece ödev yapılır ve bilgisayarsız ev kalmaz.çoğumuz bilgisayarı ödevlerimizi bile yaparız diyerek aldırmadıkmı annemize babamıza söz vererek


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