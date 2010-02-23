MSI'dan oyunculara özel yeni notebook: GT660

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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden MSI, oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını CeBIT 2010 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Firma tarafından GT serisi altında hazırlanan ve Desktop Replacement olarak bilinen yüksek performans sınıfına konumlandırılması planlanan GT660 isimli yeni model, Intel platformunu kullanıyor. Tercihe bağlı olarak farklı saat hızlarındaki dört çekirdekli Core i7 işlemcileriyle konfigüre edilebileceği belirtilen GT660'ın, ses sistemi tasarımında sınıfının en iyi çözümü olacağı ve yüksek ses kalitesi sunacağı da MSI'ın iddiaları arasında yer alıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyuncular için hazırlanan MSI GT660'da, ekran kartı olarak Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en güçlü grafik mobil grafik çözümü olan GeForce GTX 285M'e yer verildiği belirtiliyor. 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunması beklenen GT660'ın aynı zamanda MSI tarafından hazırlanan, USB 3.0 destekli ilk dizüstü bilgisayar modellerinden biri olacağı belirtiliyor.

MSI tarafından ilk defa, 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen GT660'ın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.