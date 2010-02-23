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MSI'dan oyunculara özel yeni notebook: GT660

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan oyunculara özel yeni notebook: GT660
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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden MSI, oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını CeBIT 2010 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Firma tarafından GT serisi altında hazırlanan ve Desktop Replacement olarak bilinen yüksek performans sınıfına konumlandırılması planlanan GT660 isimli yeni model, Intel platformunu kullanıyor. Tercihe bağlı olarak farklı saat hızlarındaki dört çekirdekli Core i7 işlemcileriyle konfigüre edilebileceği belirtilen GT660'ın, ses sistemi tasarımında sınıfının en iyi çözümü olacağı ve yüksek ses kalitesi sunacağı da MSI'ın iddiaları arasında yer alıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyuncular için hazırlanan MSI GT660'da, ekran kartı olarak Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en güçlü grafik mobil grafik çözümü olan GeForce GTX 285M'e yer verildiği belirtiliyor. 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunması beklenen GT660'ın aynı zamanda MSI tarafından hazırlanan, USB 3.0 destekli ilk dizüstü bilgisayar modellerinden biri olacağı belirtiliyor.

MSI tarafından ilk defa, 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen GT660'ın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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antyasar 8 yıl
Yarin bu gt serisinin 680 modelini alicagim. Umarim memnun kalirim..
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EX_PRO 8 yıl
Hafif bir Asus G Serisi havası var yakından görmeden bişey demek zor
şuanda kullandıgım G serisine benzer bişey ise alınabilinir.
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lvlono 9 yıl
Her basmanın, bir kör alıcısı vardır. Ekran kartı dx11 olmayabilir ama tatmin olacak kişiler elbetteki mevcuttur.O anlamda talep olmayınca MSI da ürünlerini yenileme ihtiyacı hissedecektir...
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escape0121 9 yıl
tasarım mükemmel olmuş ama ekran kartı ayagında DX11 tercih edilse daha mükemmel olurdu bence
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darkaura 9 yıl
msi in oyun laptoplari cok uygun fiyatlardan geliyor. makul donanimlarla makul fiyatli modellerinin olcagina eminim. ama en ust seviye donanimli hali dogal olarak pahali olacaktir.
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quzman 9 yıl
Standart özelliklerle fiyatı belki uygun olabilir ama bahsedilen donanımlarla (en üst düzey) fiyatı en az 5000 dolar olur (Bkz Alienware)
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CoreXXX 9 yıl
üst seviye bir laptop ama neden gtx280m . 40nm 5870m dururken bu ekran kartıyla ben oplsam almam. bu kadar para vercem eski teknoloji alacam. oldu canım
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1mpossible 9 yıl
monsterin ürünlerini tercih ederim acıkcası yada yurt dışında otursaydım alien wareden vazgeçmezdim
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sertacaygun 9 yıl
2000$ altında olur yurtdışında tahminimce. Ama çok klas bir cihaz olmuş.
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ibonline 9 yıl
fiyatı 4000 liradan aşağı olmaz.
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