MSI'dan Soket AM3 işlemciler için DDR3 destekli anakart; 790FX-GD70

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Nvidia'nın NF200 yongasını taşıyan X58 çipsetli yeni anakartı Eclipse Plus merakla beklenen MSI'ın önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için hazırladığı DDR3 bellek destekli yeni anakartı 790FX-GD70 gün ışığına çıktı. MSI'ın tasarım ve özellikleriyle öne çıkan ve yüksek performans meraklıları için hazırlandığı belirtilen yeni anakartına AMD'nin 790FX + SB750 yonga seti güç veriyor.

Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon işlemciler için hazırlanan anakart ile satılmakta olan mevcut AMD işlemciler kullanılamayacak. Çünkü soket AM3 formundaki işlemciler sahip oldukları kombo bellek kontrolcüsüyle DDR2 destekli güncel anakartlarda kullanılabilecek olsa da AMD'nin Soket AM2+ formundaki işlemcileri DDR3 desteği sunmadığı için Soket AM3 anakartlar ile sadece Soket AM3 işlemciler kullanılabilecek.

MSI'ın yeni anakartı üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunuluyor. Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve ısı iletim teknolojisiyle hazırlanan özel soğutucusu sayesinde agresif bir görünüme sahip olan 790FX-GD70 üzerinde 4x PCIe x16 slotu bulunuyor ve dört adet ekran kartıyla 8x+8x+8x+8x hızlarında Quad-Crossfire kurulumuna da olanak tanınabiliyor.

Güney köprüsü olarak SB750 yongasının kullanıldığı anakart, bu sayede AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisini destekleyebiliyor ve Phenom işlemciler ile daha yüksek hız aşırtma başarımı sağlanması gündeme gelebiliyor. Yine profesyoneller için kart üstü güç, reset ve cmos clear gibi hızlı kullanım butonlarıyla donatılan 790FX-GD70, DrMOS teknolojisi sayesinde güç tasarrufu ve enerji verimliliği de sağlayabiliyor.

5 fazlı güç tasarımına sahip olan ve ısıl güç tasarımı 140 Watt'a kadar olan işlemciler ile kullanılabilen 790FX yonga setli anakart, aktif faz değiştirme teknolojisi (APS) ile yük durumuna göre gerekli güç gereksiniminin ayarlanabilmesine olanak tanıyor. Öte yandan anakart üzerinde SB750 köprüsü sayesinde RAID 5 de dahil olmak üzere farklı RAID kurulumlarını destekleyen 8x SATA-II ve bir adet te eSATA portu bulunuyor.

Kuzey ve güney köprüsünün ısı aktarım borusuyla bağlantılı pasif soğutma ile desteklendiği MSI 790FX-GD70, çift Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, PCIe x16 slotlarına ek olarak 2x PCI ile PCIe x1 slotu, 12 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a portu gibi detaylara da sahip. 790FX+SB750 yonga setli yeni anakartın AMD'nin Soket AM3 işlemcileriyle birlikte kullanıma sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.