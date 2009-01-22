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MSI'dan Soket AM3 işlemciler için DDR3 destekli anakart; 790FX-GD70

10 yıl
25,6b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan Soket AM3 işlemciler için DDR3 destekli anakart; 790FX-GD70
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Nvidia'nın NF200 yongasını taşıyan X58 çipsetli yeni anakartı Eclipse Plus merakla beklenen MSI'ın önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için hazırladığı DDR3 bellek destekli yeni anakartı 790FX-GD70 gün ışığına çıktı. MSI'ın tasarım ve özellikleriyle öne çıkan ve yüksek performans meraklıları için hazırlandığı belirtilen yeni anakartına AMD'nin 790FX + SB750 yonga seti güç veriyor.

Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon işlemciler için hazırlanan anakart ile satılmakta olan mevcut AMD işlemciler kullanılamayacak. Çünkü soket AM3 formundaki işlemciler sahip oldukları kombo bellek kontrolcüsüyle DDR2 destekli güncel anakartlarda kullanılabilecek olsa da AMD'nin Soket AM2+ formundaki işlemcileri DDR3 desteği sunmadığı için Soket AM3 anakartlar ile sadece Soket AM3 işlemciler kullanılabilecek.

MSI'ın yeni anakartı üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunuluyor. Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve ısı iletim teknolojisiyle hazırlanan özel soğutucusu sayesinde agresif bir görünüme sahip olan 790FX-GD70 üzerinde 4x PCIe x16 slotu bulunuyor ve dört adet ekran kartıyla 8x+8x+8x+8x hızlarında Quad-Crossfire kurulumuna da olanak tanınabiliyor.

Güney köprüsü olarak SB750 yongasının kullanıldığı anakart, bu sayede AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisini destekleyebiliyor ve Phenom işlemciler ile daha yüksek hız aşırtma başarımı sağlanması gündeme gelebiliyor. Yine profesyoneller için kart üstü güç, reset ve cmos clear gibi hızlı kullanım butonlarıyla donatılan 790FX-GD70, DrMOS teknolojisi sayesinde güç tasarrufu ve enerji verimliliği de sağlayabiliyor.

5 fazlı güç tasarımına sahip olan ve ısıl güç tasarımı 140 Watt'a kadar olan işlemciler ile kullanılabilen 790FX yonga setli anakart, aktif faz değiştirme teknolojisi (APS) ile yük durumuna göre gerekli güç gereksiniminin ayarlanabilmesine olanak tanıyor. Öte yandan anakart üzerinde SB750 köprüsü sayesinde RAID 5 de dahil olmak üzere farklı RAID kurulumlarını destekleyen 8x SATA-II ve bir adet te eSATA portu bulunuyor.

Kuzey ve güney köprüsünün ısı aktarım borusuyla bağlantılı pasif soğutma ile desteklendiği MSI 790FX-GD70, çift Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, PCIe x16 slotlarına ek olarak 2x PCI ile PCIe x1 slotu, 12 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a portu gibi detaylara da sahip. 790FX+SB750 yonga setli yeni anakartın AMD'nin Soket AM3 işlemcileriyle birlikte kullanıma sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.


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enja 9 yıl
arkadaşlar bu kartı aldım ben ama bu ddr3 dual olark desteklyomu hiç bilgim yok Tgar giitm sordum adam bana ddr3 dual olmaz dedi başka bi pc satan magazaya sordum ordada ddr3 dual destegi varsa ankartının olur dediler kafam karıştı yardımcı olucak varmı acaba ..?
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seref35 9 yıl
6 aydaız hala kartı tr de göremedm grn varmı satılan il fark etmez gider alırım bu arada bu mesut çevik ten istesek o getirsin biz parasını verelim:D
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575m 10 yıl
"AMD'nin Soket AM2+ formundaki işlemcileri DDR3 desteği sunmadığı için Soket AM3 anakartlar ile sadece Soket AM3 işlemciler kullanılabilecek." Haberde verilen bilgilere katılmakla birlikte bir istisna olarak eğer kombo bellekli am3 anakartlar çıkarsa soket am2 işlemcilerin de kullanılabileceği kanısındayım.Teşekkürle fx hocam.Amd ile ilgili haberlerinin devamını diliyoruz...
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killnOd 10 yıl
Bu bordu merak edenler ve almayi dusunenler icin ayrintili kullanici testi;

forums.tweaktown.com/...
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mo0rfin 10 yıl
offf gerçekten çok dehşet bi anakart yapmışlarr cidden param olsa alırım bunu xD
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max975 10 yıl
msı bu işi öğrenmeye başladı
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a1a1a1fs 10 yıl
4870x2'yi sadece iki tane yanyana takıp crosfire olarak kullanabilirsiniz
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yonex78 10 yıl
ARKADAŞLAR BU 790 SERİSİ yongaların bisürü degişik versiyonu var
790 x mi
790 fx mi
790gx mi
farkları ne
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fatihcanery 9 yıl

Orjinalden alıntı: yonex78

ARKADAŞLAR BU 790 SERİSİ yongaların bisürü degişik versiyonu var
790 x mi
790 fx mi
790gx mi
farkları ne







bilen arkadaşlar varsa cevaplarsa iyi olur,bende merak ediyorum aralarında ne gibi farklar var
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MrPerFormance 10 yıl
Off off offff MSI da büyük değişim var.
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Vipracing 10 yıl
Tamda bu kart için yeni başlık açmayı düşünüyordum foruma bir kere daha göz atayım dedim


Haber için teşekkürler.Uzun zamandır bu kadar 'güzel' bir AMD anakartı görmemiştim



Daha büyük boy bir fotosu : (Not sanırım DH ın foto için bir boyut limiti var tam boyutta görmek için : store.donanimhaber.com/... adresine bakın)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Edit : Ayrıca merak edenler olabilir yeni AMD soketine sahip işlemciler (AM3) nasıl oluyorda bir eski jenerasyon (Desteklenen) anakartlar da kullanılabiliyorda güncel Phenom II ler bu sokete sahip anakartlarda kullanılamıyor diye :

Başlıktan alıntı : Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon işlemciler için hazırlanan anakart ile satılmakta olan mevcut AMD işlemciler kullanılamayacak. Çünkü soket AM3 formundaki işlemciler sahip oldukları kombo bellek kontrolcüsüyle DDR2 destekli güncel anakartlarda kullanılabilecek olsa da AMD'nin Soket AM2+ formundaki işlemcileri DDR3 desteği sunmadığı için Soket AM3 anakartlar ile sadece Soket AM3 işlemciler kullanılabilecek.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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CaSsErDoDo 10 yıl
bir an için x58 anakarta bakıyorum sandım
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fessus 10 yıl
YunusYENEROGLU_69_ 22.01.2009 Saat: 13:45
Özel sogutucusu cok güzel görünüyor anlatıma göre de baya islevsel.insallah test edildigi günü de görürüz.---Ayrıca bir sorum olcak arkadaslar bu 4 tane ekran kartı slotuna 4 tane 4870x2 takılırsa ekran kartımız 8gb 2 gbbit gibi bir durum oraya cıkar mı bilgisi olan varsa aydınlatsın.(Ha bu arada bu abartıyı herhalde kimse denememistir :OO) )
o dediin malesef mumkun deil..4870 x2 userinde bir tane crossfire koprusu war...
dediin sey x2 quad gibi bişey oluyor heralde...:))belki 5870 x4 lerle olur...ama kart gercekten dehşet bişey olmuş...
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yugams 10 yıl
hoş güzel saha çok piskopat bi görüntüye sahip bakalım performas nasıl olucak
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sampiyon bilo 10 yıl
Tam bir overclock anakartı.Ama biraz eleştiride lazım.
Öncelikle,pasih soğutmanın su soğutma ve aktik soğutma gibi sistemleri desteklemesini isterdim.İlk PCI-E 16x slotunun altına PCI-E 1x yerine PCI koyulmalıydı.PCI-E 1x ise slotun üstüne yerleştirilmeliydi.Ama bu nedenle 4870 gibi çift slot yer kaplayan kartlar nedeniyle PCI-E 1x kullanım dışı kalacak.Ve 790FX yongası yerine(inşallah çabuk çıkar.)890FX gibi yonga konulmalıydı.Mavi renkli 2 SATA portununda crossfire kurulumlarında kapanmasıda kötü.
Şimdide övgülere geçelim.
Kart gerçekten muazzam.Quad-crossfire kurulumlarında tüm PCI-E 16x slotlarının eşit hızda çalışması her kartı için eşitlik anlamına geliyor ve dar boğaz oluşmuyor.
Kuzey köprüsününde kartın ortasına değil de, güç fazlarının yanına konulması hem kartta sıkışıklık oluşmasını önlemiş hemde kartta fazla yer kaplayıp kartın çok uzun olmasını önlemiş.
Eğer fiyatı makul olursa çok çok ve çok satacaktır.
Darısı değil,AHI intelin başına.
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Özel sogutucusu cok güzel görünüyor anlatıma göre de baya islevsel.insallah test edildigi günü de görürüz.---Ayrıca bir sorum olcak arkadaslar bu 4 tane ekran kartı slotuna 4 tane 4870x2 takılırsa ekran kartımız 8gb 2 gbbit gibi bir durum oraya cıkar mı bilgisi olan varsa aydınlatsın.(Ha bu arada bu abartıyı herhalde kimse denememistir :OO) )
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bezgin 10 yıl
Kutu tasarımından, kart yapısına kadar harika görünüyor. Hasretle bekleniyorsun!
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