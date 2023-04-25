Sorun büyüyor! Görünüşe göre tüm Ryzen işlemciler yanma riskiyle karşı karşıya

- Yaşanılan sorun ne ve AMD işlemciler neden yanıyor?
- Sorunda sadece X3D işlemcilerde olmayabilir
- CPU ve bellek hız aşırtma yapmayın
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Yaşanılan sorun ne ve AMD işlemciler neden yanıyor?
Şimdilik son kullanıcılar tarafından rapor edilen olayların tamamında Ryzen 7000X3D işlemciler bulunuyor. Bu olayların çoğunda Asus anakartlar kullanılırken MSI, Gigabyte ve Asrock gibi diğer üreticilerin de karıştığı vakalar bulunmakta. Sorunun anakartla ve daha spesifik olarak CPU'nun aşırı voltaj çekmesini durdurmak için gerekli voltaj kısıtlamalarına sahip olmayan BIOS’lar ile ilgili olduğu keşfedildi.
Sorunda sadece X3D işlemcilerde olmayabilir
Bununla birlikte ünlü donanım uzmanı Der8auer, bildirilen vakalarda X3D CPU'lar gibi gözle görülür bir şişkinlik gösteren Ryzen 9 7900X (X3D değil) işlemcisini de benzer sorunu yaşadığını raporlardı. Dolayısıyla bu, sorunun yalnızca X3D işlemcilerde değil aynı zamanda Diğer Ryzen 7000 serisi işlemcilerde de oluşabileceğinin göstergesi olabilir.
CPU ve bellek hız aşırtma yapmayın
Asus halihazırda AMD ile EXPO bellek ve SoC voltajı için yeni kuralları üzerinde çalıştığını açıkladı. Asus, sorunlu tüm eski BIOS sürümlerinin kullanımdan kaldırıldığını ve yeni BIOS’ların yayınladığını belirtiyor. Benzer şekildeMSI ve diğer üreticiler de hızlı bir şekilde güncel BIOS sürümlerini yayınladı. Eğer yeni nesil Ryzen işlemciler kullanıyorsanız BIOS’unuzu güncellemenizi öneriyoruz. Mevcut sorunların ortadan kalktığı bildirilene kadar eğer yapmışsanız hız aşırtma ve voltaj ayarlarını geri alanızı, EXPO kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Her ne kadar EXPO bir özellik olarak görülse de hız aşırtma olarak kabul edildiği için oluşacak sorun garanti kapsamına alınmayabilir.Kaynakça https://www.igorslab.de/en/pin-analysis-of-the-destroyed-ryzen-7800x3d-all-burned-pins-supply-the-vddcr-cpu-core-power-supply/ https://videocardz.com/newz/asus-statement-on-damaged-ryzen-7000-cpus-mentions-amd-expo-and-soc-voltage https://wccftech.com/asus-says-latest-am5-bios-includes-dedicated-mechanism-to-avoid-amd-ryzen-7000-cpu-damage/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)