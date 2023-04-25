Sorun büyüyor! Görünüşe göre tüm Ryzen işlemciler yanma riskiyle karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Pazartesi günü yayınladığımız ilgili haberde Ryzen 7000X3D serisi işlemcilerin bulunduğu bazı sistemlerde az sayıda kullanıcının “yanma” problemi yaşadığını ve hem anakart hem de işlemcinin kullanılamaz hale geldiğini sizlere aktarmıştık. Farklı firma ve kaynaklardan gelen bilgilere göre sadece Ryzen 7000X3D işlemcilerinde değil halihazırda X3D olmayan Ryzen 7000 işlemcilerde de yanma riski söz konusu.

Yaşanılan sorun ne ve AMD işlemciler neden yanıyor?

Şimdilik son kullanıcılar tarafından rapor edilen olayların tamamında Ryzen 7000X3D işlemciler bulunuyor. Bu olayların çoğunda Asus anakartlar kullanılırken MSI, Gigabyte ve Asrock gibi diğer üreticilerin de karıştığı vakalar bulunmakta. Sorunun anakartla ve daha spesifik olarak CPU'nun aşırı voltaj çekmesini durdurmak için gerekli voltaj kısıtlamalarına sahip olmayan BIOS’lar ile ilgili olduğu keşfedildi.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Ryzen 7000X3D işlemciler AMD’nin 3D V-Cache yongalarına sahip. Bu nesilde AMD, kullanıcılara işlemciler için tam voltaj kontrolünü de getirmişti. Ancak 3D V-Cache, yapısı gereği son derece hassas ve kırılgandır. Bu nedenle bu yongalar aşırı ısınma ve voltaj altında önbelleklerde kalıcı hasara gebedir diyebiliriz. Hasarlı bir işlemciyi yakından inceleyen Igor's Lab, yanıktan etkilenen bölgenin CPU Çekirdek Güç Kaynağı veya VDDCR olduğunu keşfetti. Görünüşe göre AMD Ryzen 7000X3D CPU'lar için spesifik parametrelerin belirlenmediği ve "X" çipleri için kullanılan voltajların aynısının 3D V-Cache parçaları için kullanıldığı, bunun da daha yüksek voltajlara ve birkaç yonganın ölmesine neden olduğu görülüyor. Ek olarak bilinen tüm olayların tek bir ortak noktası vardı, o da EXPO'nun kullanılmasıydı.

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Sorunda sadece X3D işlemcilerde olmayabilir

Bununla birlikte ünlü donanım uzmanı Der8auer, bildirilen vakalarda X3D CPU'lar gibi gözle görülür bir şişkinlik gösteren Ryzen 9 7900X (X3D değil) işlemcisini de benzer sorunu yaşadığını raporlardı. Dolayısıyla bu, sorunun yalnızca X3D işlemcilerde değil aynı zamanda Diğer Ryzen 7000 serisi işlemcilerde de oluşabileceğinin göstergesi olabilir.

CPU ve bellek hız aşırtma yapmayın

Asus halihazırda AMD ile EXPO bellek ve SoC voltajı için yeni kuralları üzerinde çalıştığını açıkladı. Asus, sorunlu tüm eski BIOS sürümlerinin kullanımdan kaldırıldığını ve yeni BIOS’ların yayınladığını belirtiyor. Benzer şekildeMSI ve diğer üreticiler de hızlı bir şekilde güncel BIOS sürümlerini yayınladı. Eğer yeni nesil Ryzen işlemciler kullanıyorsanız BIOS’unuzu güncellemenizi öneriyoruz. Mevcut sorunların ortadan kalktığı bildirilene kadar eğer yapmışsanız hız aşırtma ve voltaj ayarlarını geri alanızı, EXPO kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Her ne kadar EXPO bir özellik olarak görülse de hız aşırtma olarak kabul edildiği için oluşacak sorun garanti kapsamına alınmayabilir.

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