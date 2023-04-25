MSI, yanan Ryzen 7000X3D işlemciler için BIOS güncellemesi yayınladı

MSI, sorun için yeni BIOS yayınladı
Anakart üreticileri, etkilenen BIOS'ları kaldırarak ya da yenilerini yayınlayarak bu soruna yanıt vermekte oldukça hızlı davrandılar. AMD şu anda sorunu araştırıyor, bu nedenle bir noktada onlardan resmi bir açıklamanın gelmesini bekleyebiliriz. Bu arada Asus, etkilenen kullanıcıya CPU ve anakart değişimi teklif etti. Ek olarak, Ryzen 7000X3D serisi işlemcilere sahipseniz BIOS’unuzu en güncel sürüme yükseltmenizi tavsiye ederiz. Bununla birlikte sorun hakkında resmi açıklama gelene kadar sisteminizde hız aşırtma işlemi yapmamanızı öneririz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)