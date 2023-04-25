MSI, yanan Ryzen 7000X3D işlemciler için BIOS güncellemesi yayınladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz birkaç gün içinde bazı kullanıcılar Ryzen 7000X3D serisi işlemcilerinin arızalandığını bildirmeye başlamıştı. Yaşanılan sorun görünüşe göre çok yaygın olmamakla birlikte problemin BIOS ve hız aşırtma kaynaklı olduğu gündeme gelmişti. MSI ise bu sorunun önüne geçmek için yeni BIOS güncellemesi yayınladı.

MSI, sorun için yeni BIOS yayınladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün yayınladığımız ilgili haberde Ryzen 9 7950X3D ve Ryzen 7 7800X3D gibi Ryzen 7000X3D işlemcilerde yaşanan bir sorundan dolayı hem AM5 soket platformunun hem de işlemcinin kullanılamaz hale geldiğinden söz etmiştik. Şimdilik yaşanılan sorunun boyutu birkaç kişi ile sınırlı olsa da problemin ciddiyeti yüksek. Öte yandan bilinen çoğu vakada Asus anakartların kullanıldığından da bahsetmiştik. Dolayısıyla sorunun BIOS kaynaklı ve genellikle Asus anakartlarda açığa çıktığı fikri kabul görmüştü. Ancak sorunun diğer anakart üreticilerinde de oluşma ihtimali var zira yaşanılan problem hız aşırtma işlemlerinden sonra açığa acıkıyor.

Bu soruna karşı AMD ve kart ortakları hızla devreye girerek yeni bir BIOS yayınladı. MSI’ın paylaştığı bilgilere göre yeni BIOS sürümleri daha düşük voltaj seçenekleriyle gelecek. Öte yandan sorunu yaşamak için CPU’nun hız aşırtılması da gerekmiyor. EXPO profilleriyle bellek hız aşırtma sonucunda da problemin açığa çıkması söz konusu. Kötü haber şu ki, bu tür bir 'ayarlama' hala hız aşırtma olarak kabul ediliyor, bu nedenle teknik olarak yaşanılan arızalar garanti kapsamına alınmayabilir.

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Anakart üreticileri, etkilenen BIOS'ları kaldırarak ya da yenilerini yayınlayarak bu soruna yanıt vermekte oldukça hızlı davrandılar. AMD şu anda sorunu araştırıyor, bu nedenle bir noktada onlardan resmi bir açıklamanın gelmesini bekleyebiliriz. Bu arada Asus, etkilenen kullanıcıya CPU ve anakart değişimi teklif etti. Ek olarak, Ryzen 7000X3D serisi işlemcilere sahipseniz BIOS’unuzu en güncel sürüme yükseltmenizi tavsiye ederiz. Bununla birlikte sorun hakkında resmi açıklama gelene kadar sisteminizde hız aşırtma işlemi yapmamanızı öneririz.

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MSI, yanan Ryzen işlemciler için BIOS güncellemesi yayınladı