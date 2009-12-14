MSI'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: X-Slim X350

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MSI ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlardan oluşan X-Slim ailesini yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce X600 Pro modeli gün ışığına çıkan firma, 13.4-inç boyutundaki X350 mdoelini de pazara sunmayı planlıyor. 1-inç kalınlığında ve 1.5Kg ağırlığındaki yeni modele Intel'in düşük güç tüketimli Core 2 Duo ULV serisi işlemcisi güç veriyor ve 2GB'a kadar bellek desteği sunuluyor.

Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen, DirectX 10 uyumlu GMA 4500MHD entegre grafik birimiyle donatılan X350, 320GB veya 500GB kapasiteli sabit seçenekleriyle konfigüre edilebilecek. Tercihe bağlı olarak DVD veya Blu-ray sürücü ile satın alınabilecek ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarın 6 hücreli pil ile 9 saate kadar kullanım süresi sunacağı da gelen bilgilerden bir diğeri.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet, opsiyonel olarak Bluetooth, WiFi ve 4 ya da 8 hücreli pil gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayarın ekran çözünürlüğü ise 1366 x 768 piksel. Windows 7 işletim sistemiyle sunulacak MSI X350'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.