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MSI'dan yüksek tanımlı video desteği sunan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar; Wind U200

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart ve ekran kartlarından sonra son dönemde dizüstü bilgisayar operasyonlarına da ağırlık vermeye başlayan MSI, özellikle Wind seris ile netbook segmentinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Atom işlemcili netbook modellerinden sonra Tayvan merkezli firma, Wind serisine Intel CULV platformunu temel alan yeni modeller eklemeye hazırlanıyor.

MSI tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Intel CULV tabanlı yeni ultra-taşınabilir dizüstü biglisayar modellerinden birisi de Wind U200 olacak. Acer'ın 11.6-inç ekranlı Aspire One modeline rakip olması beklenen Wind U200, 1366x768 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve yüksek tanımlı video desteği sunan 12.1-inç ekranıyla dikkat çekiyor.

MSI'dan yüksek tanımlı video desteği sunan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar; Wind U200
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Terchie göre 1.2GHz'de çalışan Celeron M ULV 723 veya 1.3GHz'de çalışan Pentium SU2700 işlemcisiyle konfigüre edilebileceği belirtilen yeni dizüstü bilgisayarda ayrıca yine tercihe göre 2GB veya 4GB bellek, 250GB veya 320GB kapasiteli sabit disk seçiminde bulunabilmek mümkün. DirectX 10 destekli GMA X4500M HD entegre grafik birimine sahip olan sistem, HD video desteği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3MP kamera, çok formatlı kart okuyucusu, WiFi, Gigabit Ethernet ve 3/6 hücreli pil gibi detaylara yer verilen MSI Wind U200'ün Celeron işlemci, 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit diskten oluşan versiyonu 499 Avro seviyesinde satışa sunulurken, Pentium işlemci, 4GB bellek ve 320GB sabit diskli model, Eylül ayı başında. 620 Avro seviyesinden kullanıma sunulacak.


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artenis 10 yıl
800 dolar eder ki hic de ucuz degil bu donanima
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