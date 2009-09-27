MSI'ın 15 saat pil ömrü sunan yeni netbook modeli Wind U110 Eco yaygınlaşıyor

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, uzun pil ömrüyle segmentinde rakipsiz olacağı iddia edilen yeni netbook modelini Amerika'da satışa sundu. Firmanın Wind U110 Eco kod adını taşıyan Intel Atom tabanlı yeni mini-bilgisayarının sadece 1.45 Kg ağırlığında olduğu ve 15 saatin üzerinde pil süresi sunduğu belirtildi. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana sahip olan Wind U110 Eco modeline 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinin güç verdiği açıklanırken sistemde ayrıca 1GB bellek, GMA 500 entegre grafik birimi ve 160GB kapasiteli sabit disk kullanıldığı belirtildi.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer verilen Windo U110 Eco tercihe bağlı olarak Windows XP Home veya Windows Vista Home Basic ile tercih edilebiliyor. Amerika'da satışa sunulan MSI'ın uzun pil ömürlü yeni netbook modeli Newegg'de Windows XP ile 400$ seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.