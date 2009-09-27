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MSI'ın 15 saat pil ömrü sunan yeni netbook modeli Wind U110 Eco yaygınlaşıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,5b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın 15 saat pil ömrü sunan yeni netbook modeli Wind U110 Eco yaygınlaşıyor
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, uzun pil ömrüyle segmentinde rakipsiz olacağı iddia edilen yeni netbook modelini Amerika'da satışa sundu. Firmanın Wind U110 Eco kod adını taşıyan Intel Atom tabanlı yeni mini-bilgisayarının sadece 1.45 Kg ağırlığında olduğu ve 15 saatin üzerinde pil süresi sunduğu belirtildi. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana sahip olan Wind U110 Eco modeline 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinin güç verdiği açıklanırken sistemde ayrıca 1GB bellek, GMA 500 entegre grafik birimi ve 160GB kapasiteli sabit disk kullanıldığı belirtildi.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer verilen Windo U110 Eco tercihe bağlı olarak Windows XP Home veya Windows Vista Home Basic ile tercih edilebiliyor. Amerika'da satışa sunulan MSI'ın uzun pil ömürlü yeni netbook modeli Newegg'de Windows XP ile 400$ seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.


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yimmasabi 10 yıl
Yok canım, WiFi, bluetooth kapatıp ekranı iyice karartıyorsundur, oyun oynamadan sadece bazal metobolik hareketler yapıyorsundur (mouse'i ordan oraya gezdirme gibi). Yoksa 15 saat nerde.
:)
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OverClocK1ng 10 yıl
Daha da uzayacak garanti ederim. Yeni 32nm Atomlarda hem güç tüketimi düşüyor hem de northbridge kalkacağı için güç tüketimi feci düşecek. MSI yeni Atomdan alıp bir de SSD falan kullanırsa 20 saati bile geçer diye düşünüyorum...
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erolsipar 10 yıl
Çok güzel ama makineyi yorarsan 12-13 saat dayanırki çok süper.
Asus buna cevap verir sonra...
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gren 10 yıl
netbook almak için henüz erken derken bunu kastediyordum....
netbooklar şu an çok gereksiz pahalı en fazla 6-7 ay içinde fiyatlar normalleşir...
piyasada şu andaki netbooklar 300-400 eder ancak...
şu sıralar netbook alınmaz....laptoplarla aynı fiyat nerdeyse netbooklar...laptop fiyatları 700lerden başlarken netbook fiyatları 500den başlaması zaten tamamen saçmalık....
bu ürün tahminen türkiyede 1000 liraya dayanan bir fiyatla da dayatlabilir bu gidişle
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yekoo 10 yıl
400 dolarda çok iyi bir fiyat olmuş ama türkiyede 850tl den aşağı olmaz bu.
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alito 10 yıl
kağıt üzerinde 15 saattir en düşük güçte çalışmanız gerekir ki öyle bir durumda da hiçbirşey yapamazsınız sadece internette gezersiniz. o notebook normal konfigürasyonda 15 saat çalışsın interneti bırakırım :D
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St Batuhan 10 yıl
Hem hafif kücük, hem de fiyatı diğer netbooklara nazaran iyi. Gercek netbook kavramına gidiyoruz galiba :?: Özellikle en önemli noktalardan biri 15 saat kullanılabilmesi ki netbooktan beklenen bir sey bu iste...
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