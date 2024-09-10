Tam Boyutta Gör Apple'ın dün gerçekleştirdiği iPhone 16 etkinliğinde, Apple Watch Series 10 önemli değişikliklerle tanıtıldı. Apple ayrıca Apple Watch Ultra 2 için yeni bir saten siyah kaplama piyasaya sürdü, ancak beklenenin aksine Ultra 3 tanıtılmadı. Peki, kullanıclar açısından önemli bir satın alma kriteri olan pil ömrü konusunda bu iki model neler sunuyor?

Apple Watch Ultra 2 pil ömründe rakipsiz

Apple Watch Ultra'nın büyük ekranı kullanıcılar tarafından önemli bir tercih sebebiydi. Apple, Series 10 ile beraber daha büyük ekran seçeneği sunarak Ultra'ya alternatif bir seçenek sundu. Ancak Ultra pil ömrü konusunda hala rakipsiz.

Apple Watch Series 10 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 15 sa. önce eklendi

Apple Watch Series 10, Series 9'a göre daha ince gövdeye sahip olmasına rağmen, önceki modellerle aynı 'tüm gün' pil ömrü sunmaya devam ediyor. Bu sürenin, normal kullanımda 18 saate kadar, düşük güç modunda 36 saate kadar olduğu belirtiliyor. Saat ayrıca, yaklaşık 30 dakikada sıfırdan %80 seviyesine hızlı şarj olabiliyor. Ancak Apple Watch Ultra 2, normal kullanımda 36 saate kadar, düşük güç modunda 72 saate kadar pil ömrüyle Series 10'un iki katı kadar pil ömrü sunabiliyor. Saat, sıfırdan %80'e ise 1 saatte şarj olabiliyor.

Apple Watch Series 10, daha büyük ekranlar ve daha ince bir tasarımın yanında, yeni S10 çipi, uyku apnesi tespiti ve titanyum seçeneği gibi önemli yenilikler sunuyor. Öte yandan Apple Watch Ultra 2, uyku apnesi özelliği ve yeni bir kaplama seçeneği kazandı. Apple Watch 10 ülkemizde 18.299 TL, Watch Ultra 2 ise 49.999 TL başlangıç fiyatına sahip.

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Apple Watch Series 10, Ultra 2 karşı: Ne kadar pil ömrü sunuyor?