Apple Watch Series 10, Ultra 2 karşı: Ne kadar pil ömrü sunuyor?

Apple Watch Ultra 2 pil ömründe rakipsiz
Apple Watch Ultra'nın büyük ekranı kullanıcılar tarafından önemli bir tercih sebebiydi. Apple, Series 10 ile beraber daha büyük ekran seçeneği sunarak Ultra'ya alternatif bir seçenek sundu. Ancak Ultra pil ömrü konusunda hala rakipsiz.
Apple Watch Series 10, Series 9'a göre daha ince gövdeye sahip olmasına rağmen, önceki modellerle aynı 'tüm gün' pil ömrü sunmaya devam ediyor. Bu sürenin, normal kullanımda 18 saate kadar, düşük güç modunda 36 saate kadar olduğu belirtiliyor. Saat ayrıca, yaklaşık 30 dakikada sıfırdan %80 seviyesine hızlı şarj olabiliyor. Ancak Apple Watch Ultra 2, normal kullanımda 36 saate kadar, düşük güç modunda 72 saate kadar pil ömrüyle Series 10'un iki katı kadar pil ömrü sunabiliyor. Saat, sıfırdan %80'e ise 1 saatte şarj olabiliyor.
Apple Watch Series 10, daha büyük ekranlar ve daha ince bir tasarımın yanında, yeni S10 çipi, uyku apnesi tespiti ve titanyum seçeneği gibi önemli yenilikler sunuyor. Öte yandan Apple Watch Ultra 2, uyku apnesi özelliği ve yeni bir kaplama seçeneği kazandı. Apple Watch 10 ülkemizde 18.299 TL, Watch Ultra 2 ise 49.999 TL başlangıç fiyatına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.