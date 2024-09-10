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    Anlık Bildirim

    Apple Watch Series 10, Ultra 2 karşı: Ne kadar pil ömrü sunuyor?

    Apple'ın dün gerçekleştirdiği iPhone 16 etkinliğinde, Apple Watch Series 10 önemli değişikliklerle tanıtıldı. Peki yeni model, amiral gemisi Ultra 2'ye karşı ne kadar bir kullanım süresi sunuyor? 
    Apple Watch Series 10, Ultra 2 karşı: Ne kadar pil ömrü sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Apple'ın dün gerçekleştirdiği iPhone 16 etkinliğinde, Apple Watch Series 10 önemli değişikliklerle tanıtıldı. Apple ayrıca Apple Watch Ultra 2 için yeni bir saten siyah kaplama piyasaya sürdü, ancak beklenenin aksine Ultra 3 tanıtılmadı. Peki, kullanıclar açısından önemli bir satın alma kriteri olan pil ömrü konusunda bu iki model neler sunuyor?

    Apple Watch Ultra 2 pil ömründe rakipsiz

    Apple Watch Ultra'nın büyük ekranı kullanıcılar tarafından önemli bir tercih sebebiydi. Apple, Series 10 ile beraber daha büyük ekran seçeneği sunarak Ultra'ya alternatif bir seçenek sundu. Ancak Ultra pil ömrü konusunda hala rakipsiz.

    Apple Watch Series 10, Series 9'a göre daha ince gövdeye sahip olmasına rağmen, önceki modellerle aynı 'tüm gün' pil ömrü sunmaya devam ediyor. Bu sürenin, normal kullanımda 18 saate kadar, düşük güç modunda 36 saate kadar olduğu belirtiliyor. Saat ayrıca, yaklaşık 30 dakikada sıfırdan %80 seviyesine hızlı şarj olabiliyor. Ancak Apple Watch Ultra 2, normal kullanımda 36 saate kadar, düşük güç modunda 72 saate kadar pil ömrüyle Series 10'un iki katı kadar pil ömrü sunabiliyor. Saat, sıfırdan %80'e ise 1 saatte şarj olabiliyor.

    Apple Watch Series 10, daha büyük ekranlar ve daha ince bir tasarımın yanında, yeni S10 çipi, uyku apnesi tespiti ve titanyum seçeneği gibi önemli yenilikler sunuyor. Öte yandan Apple Watch Ultra 2, uyku apnesi özelliği ve yeni bir kaplama seçeneği kazandı. Apple Watch 10 ülkemizde 18.299 TL, Watch Ultra 2 ise 49.999 TL başlangıç fiyatına sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 13 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 14 saat önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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