Snapdragon 8 Elite işlemcili telefonlar %43'e kadar uzun pil ömrü sunuyor!

Snapdragon 8 Elite verimliliğiyle göz dolduruyor
Snapdragon 8 Elite, önümüzdeki dönemde çok daha fazla amiral gemisi telefonda karşımıza çıkacak. Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 serisi ve Realme GT 7 Pro gibi yaklaşan akıllı telefonların, yonga setinin gelişmiş özelliklerinden ve verimliliğinden yararlanarak önceki modellere kıyasla daha iyi bir genel deneyim sunmaları bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
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Snapdragon 8 Elite, OnePlus 13 ve