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    Snapdragon 8 Elite işlemcili telefonlar %43'e kadar uzun pil ömrü sunuyor!

    Qualcomm'un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite'i kullanan telefonlar test edildi. Yeni telefonlar, Snapdragon 8 Gen 3'lü seleflerine pil ömrü konusunda fark attı.
    Snapdragon 8 Elite'li telefonlar %43 uzun pil ömrü sunuyor! Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite, selefi Snapdragon 8 Gen 3 ile karşılaştırıldığında hem enerji verimliliği hem de performans açısından önemli iyileştirmeler sağlıyor. YouTuber Dave2D'nin yeni işlemciye sahip telefonlarla yaptığı testler bunu kanıtlıyor.

    Snapdragon 8 Elite verimliliğiyle göz dolduruyor

    Snapdragon 8 Elite'li telefonlar %43 uzun pil ömrü sunuyor! Tam Boyutta Gör
    Dave2D, 6.000 mAh pile sahip OnePlus 13'ün Çin versiyonunu ve 5.800 mAh pile sahip Asus ROG Phone 9 Pro modelini, ekran parlaklığını 250 nite ayarlayarak PCMark Pil testine soktu. OnePlus 13, 17 saat 25 dakika, ROG Phone 9 Pro ise 14 saat 29 dakika dayanarak etkileyici pil süresi elde etmeyi başardı. Bu rakamlar, seleflerine kıyasla sırasıyla %43 ve %30 pil ömründe artış olduğunu gösteriyor. Yeni modeller, öncekilere kıyasla daha büyük bataryaya sahip olsa da, aradaki fark kapasite artışından çok daha fazla.
    Snapdragon 8 Elite'li telefonlar %43 uzun pil ömrü sunuyor! Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Elite oyun performansını da iyileştiriyor. Dave2D, OnePlus 13 ve ROG Phone 9 Pro'yu birçok amiral gemisi cihazda termal throttling'e neden olduğu bilinen bir oyun olan Genshin Impact ile test etti. Her iki telefon da oyun oynatma süresi ve istikrarlı performans açısından seleflerinden daha iyi performans gösterdi.
    Snapdragon 8 Elite'li telefonlar %43 uzun pil ömrü sunuyor! Tam Boyutta Gör
    Oyun gibi ağır görevlerin yanı sıra, yeni işlemci Reddit'te veya web'de gezinme gibi daha düşük yüklü görevlerde de önemli pil ömrü iyileştirmeleri sunuyor.

    Snapdragon 8 Elite, önümüzdeki dönemde çok daha fazla amiral gemisi telefonda karşımıza çıkacak. Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 serisi ve Realme GT 7 Pro gibi yaklaşan akıllı telefonların, yonga setinin gelişmiş özelliklerinden ve verimliliğinden yararlanarak önceki modellere kıyasla daha iyi bir genel deneyim sunmaları bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Snapdragon 8 Elite, OnePlus 13 ve
    4 etiket daha Asus ROG Phone 9 Pro pil ömrü Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
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