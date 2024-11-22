Snapdragon 8 Elite işlemcili telefonlar %43'e kadar uzun pil ömrü sunuyor!

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite, selefi Snapdragon 8 Gen 3 ile karşılaştırıldığında hem enerji verimliliği hem de performans açısından önemli iyileştirmeler sağlıyor. YouTuber Dave2D'nin yeni işlemciye sahip telefonlarla yaptığı testler bunu kanıtlıyor.

Snapdragon 8 Elite verimliliğiyle göz dolduruyor

Tam Boyutta Gör Dave2D, 6.000 mAh pile sahip OnePlus 13'ün Çin versiyonunu ve 5.800 mAh pile sahip Asus ROG Phone 9 Pro modelini, ekran parlaklığını 250 nite ayarlayarak PCMark Pil testine soktu. OnePlus 13, 17 saat 25 dakika, ROG Phone 9 Pro ise 14 saat 29 dakika dayanarak etkileyici pil süresi elde etmeyi başardı. Bu rakamlar, seleflerine kıyasla sırasıyla %43 ve %30 pil ömründe artış olduğunu gösteriyor. Yeni modeller, öncekilere kıyasla daha büyük bataryaya sahip olsa da, aradaki fark kapasite artışından çok daha fazla.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Elite oyun performansını da iyileştiriyor. Dave2D, OnePlus 13 ve ROG Phone 9 Pro'yu birçok amiral gemisi cihazda termal throttling'e neden olduğu bilinen bir oyun olan Genshin Impact ile test etti. Her iki telefon da oyun oynatma süresi ve istikrarlı performans açısından seleflerinden daha iyi performans gösterdi.

Tam Boyutta Gör Oyun gibi ağır görevlerin yanı sıra, yeni işlemci Reddit'te veya web'de gezinme gibi daha düşük yüklü görevlerde de önemli pil ömrü iyileştirmeleri sunuyor.

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Snapdragon 8 Elite, önümüzdeki dönemde çok daha fazla amiral gemisi telefonda karşımıza çıkacak. Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 serisi ve Realme GT 7 Pro gibi yaklaşan akıllı telefonların, yonga setinin gelişmiş özelliklerinden ve verimliliğinden yararlanarak önceki modellere kıyasla daha iyi bir genel deneyim sunmaları bekleniyor.

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