Modern elektrikli araç bataryaları 20 yıl dayanabiliyor: İşte yeni veriler

Batarya eskime hızı yıllık %1.8'e düştü
Otomobil telematik şirketi Geotab'ın 10.000 elektrikli araçtan aldığı yeni veriler, batarya bozunmasının 2019 yılında elde edilen verilerden daha da düşük olduğunu ortaya koydu. Geotab, beş yıl önce elektrikli araç bataryalarının yılda ortalama %2.3 ömür kaybına uğradığını hesaplamıştı. Yeni gelen veriler sonucu yapılan analizde bu oranın %1.8'e düştüğü tespit edildi.
Bataryalar 20 yıl dayanabilir
Geotab, yeni verilerden elde eidlen sonuçlara dayanarak elektrikli araç pillerinin ortalama 20 yıl dayanabileceğini belirtiyor. Ortalama araç ömrünün 15 yıl olduğu hesaba katılırsa (ülkemizde çok daha uzun bu süre), araç kullanım ömrünü tamamlayana kadar çoğu durumda batarya değiştirmek gerekmeyecek gibi görünüyor. Üstelik, uzun ömürlü LFP pillerin yaygınlaşması gibi batarya teknolojisinde yaşanan gelişmeler bu süreyi daha da uzatacak.
Ancak Geotab, piyasada çok sayıda yüksek kilometreli elektrikli araç olmasına rağmen çok sayıda eski elektrikli araç bulunmadığını ve hem yaşın hem de kilometrenin pil bozunmasını etkilediğini belirterek daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.
Ayrıca, tüm elektrikli araç aynı batarya teknolojisine, boyutuna, soğutma sistemine, iklime, şarj etme şekline vs sahip olmadığı için modeller arasında batarya eskimesi açısından büyük farklılıklar gözlemlendi.Kaynakça https://www.geotab.com/blog/ev-battery-health/ https://electrek.co/2024/09/19/electric-car-will-fall-apart-before-its-battery-pack-does-study-finds/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...