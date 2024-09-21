Modern elektrikli araç bataryaları 20 yıl dayanabiliyor: İşte yeni veriler

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillere ön yargılı yaklaşan çoğu kişi, bataryaların çok çabuk eskiyerek ömrünü tamamlayacağı inancına sahip. Ancak yapılan yeni bir araştırma, bunun doğru olmadığını hatta bataryaların aracın kullanım ömrünü aşabileceğini gösteriyor.

Batarya eskime hızı yıllık %1.8'e düştü

Otomobil telematik şirketi Geotab'ın 10.000 elektrikli araçtan aldığı yeni veriler, batarya bozunmasının 2019 yılında elde edilen verilerden daha da düşük olduğunu ortaya koydu. Geotab, beş yıl önce elektrikli araç bataryalarının yılda ortalama %2.3 ömür kaybına uğradığını hesaplamıştı. Yeni gelen veriler sonucu yapılan analizde bu oranın %1.8'e düştüğü tespit edildi.

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Bataryalar 20 yıl dayanabilir

Geotab, yeni verilerden elde eidlen sonuçlara dayanarak elektrikli araç pillerinin ortalama 20 yıl dayanabileceğini belirtiyor. Ortalama araç ömrünün 15 yıl olduğu hesaba katılırsa (ülkemizde çok daha uzun bu süre), araç kullanım ömrünü tamamlayana kadar çoğu durumda batarya değiştirmek gerekmeyecek gibi görünüyor. Üstelik, uzun ömürlü LFP pillerin yaygınlaşması gibi batarya teknolojisinde yaşanan gelişmeler bu süreyi daha da uzatacak.

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Ancak Geotab, piyasada çok sayıda yüksek kilometreli elektrikli araç olmasına rağmen çok sayıda eski elektrikli araç bulunmadığını ve hem yaşın hem de kilometrenin pil bozunmasını etkilediğini belirterek daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.

Ayrıca, tüm elektrikli araç aynı batarya teknolojisine, boyutuna, soğutma sistemine, iklime, şarj etme şekline vs sahip olmadığı için modeller arasında batarya eskimesi açısından büyük farklılıklar gözlemlendi.

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Tam Boyutta Gör Elde edilen sonuçlara göre sıkça hızlı şarj etmenin batarya ömrüne çok büyük etkisi olmazken, aktif batarya soğutma sisteminin ve iklimin önemli etkileri bulunuyor. Sıcak iklimlerde batarya eskimesi, soğuk ve ılıman iklimlere göre daha hızlı gerçekleşiyor. Birçok kullanıcının bildiği gibi pili sürekli olarak tamamen doldurmak ve dibine kadar boşaltmak da pil ömrünü etileyen faktörler arasında yer alıyor.

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Elektrikli araç pilleri 20 yıl dayanabiliyor: İşte yeni veriler