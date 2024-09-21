Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Modern elektrikli araç bataryaları 20 yıl dayanabiliyor: İşte yeni veriler

    Otomobil telematik şirketi Geotab'ın 10.000 elektrikli araçtan aldığı yeni veriler, batarya eskimesinin 2019 yılına göre daha yavaş olduğunu ortaya koydu.      
    Elektrikli araç pilleri 20 yıl dayanabiliyor: İşte yeni veriler Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillere ön yargılı yaklaşan çoğu kişi, bataryaların çok çabuk eskiyerek ömrünü tamamlayacağı inancına sahip. Ancak yapılan yeni bir araştırma, bunun doğru olmadığını hatta bataryaların aracın kullanım ömrünü aşabileceğini gösteriyor.

    Batarya eskime hızı yıllık %1.8'e düştü

    Otomobil telematik şirketi Geotab'ın 10.000 elektrikli araçtan aldığı yeni veriler, batarya bozunmasının 2019 yılında elde edilen verilerden daha da düşük olduğunu ortaya koydu. Geotab, beş yıl önce elektrikli araç bataryalarının yılda ortalama %2.3 ömür kaybına uğradığını hesaplamıştı. Yeni gelen veriler sonucu yapılan analizde bu oranın %1.8'e düştüğü tespit edildi.

    Elektrikli araç pilleri 20 yıl dayanabiliyor: İşte yeni veriler Tam Boyutta Gör

    Bataryalar 20 yıl dayanabilir

    Geotab, yeni verilerden elde eidlen sonuçlara dayanarak elektrikli araç pillerinin ortalama 20 yıl dayanabileceğini belirtiyor. Ortalama araç ömrünün 15 yıl olduğu hesaba katılırsa (ülkemizde çok daha uzun bu süre), araç kullanım ömrünü tamamlayana kadar çoğu durumda batarya değiştirmek gerekmeyecek gibi görünüyor. Üstelik, uzun ömürlü LFP pillerin yaygınlaşması gibi batarya teknolojisinde yaşanan gelişmeler bu süreyi daha da uzatacak.

    Ancak Geotab, piyasada çok sayıda yüksek kilometreli elektrikli araç olmasına rağmen çok sayıda eski elektrikli araç bulunmadığını ve hem yaşın hem de kilometrenin pil bozunmasını etkilediğini belirterek daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.

    Ayrıca, tüm elektrikli araç aynı batarya teknolojisine, boyutuna, soğutma sistemine, iklime, şarj etme şekline vs sahip olmadığı için modeller arasında batarya eskimesi açısından büyük farklılıklar gözlemlendi.

    Elektrikli araç pilleri 20 yıl dayanabiliyor: İşte yeni veriler Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araç pilleri 20 yıl dayanabiliyor: İşte yeni veriler Tam Boyutta Gör
    Elde edilen sonuçlara göre sıkça hızlı şarj etmenin batarya ömrüne çok büyük etkisi olmazken, aktif batarya soğutma sisteminin ve iklimin önemli etkileri bulunuyor. Sıcak iklimlerde batarya eskimesi, soğuk ve ılıman iklimlere göre daha hızlı gerçekleşiyor. Birçok kullanıcının bildiği gibi pili sürekli olarak tamamen doldurmak ve dibine kadar boşaltmak da pil ömrünü etileyen faktörler arasında yer alıyor.
    Kaynakça https://www.geotab.com/blog/ev-battery-health/ https://electrek.co/2024/09/19/electric-car-will-fall-apart-before-its-battery-pack-does-study-finds/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    baza nasıl kilitlenir kurtlar vadisi türküleri honda accord 2. el piyasası apple banka kartı kabul etmiyor kimliğimi iptal ettim ama buldum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2024 M3 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2024 M3 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız