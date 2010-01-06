MSI'ın özel tasarımlı ekran kartları sahneye çıkıyor: HD 5870 Lightning, HD 5850 Cyclone ve HD 5770 Hawk

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI, özel tasarımlı yeni ekran kartlarını duyurmaya hazırlanıyor. CES 2010 kapsamında tanıtılması beklenen kartlar arasında özellikle tamamı DirectX 11 destekli Radeon HD 5870 Lightning, Radeon HD 5850 Cyclone ve Radeon HD 5770 Hawk modelleri dikkat çekecek gibi görünüyor. Henüz görselleri dağıtılmasa da kartlara ait bazı detaylar açıkalndı;

ATi Radeon HD 5870 Lightning

Özel olarak tasarlanan ve yüksek kaliteli komponentlere yer verilen GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 275 Lightning modellerinden sonra gözler Radeon HD 5870 Lightning'e çevrilmiş durumda. Rekorlar kırmak için hazırlandığı belirtilen MSI Radeon HD 5870 Lightning, 10 katmanlı özel baskılı devresi, GPU için 13 fazlı PWM güç tasarımı ve Hi-c cap gibi yüksek kaliteli komponentleriyle hız aşırtmacıların yeni gözdesi olabilir. MSI Radeon HD 5870 Lightning, SuperPipe teknolojisiyle donatılmış Twin Frozr II soğutucusunu kullanacak. Her ikisi de 8cm çapında çift fanlı tasarıma sahip olan soğutucu aynı zamanda 5 adet ısı borusu ve yüksek yoğunluklu yaprak tasarımını kullanıyor. GPU, bellek ve güç modüllerini serinleten yeni soğutucusuyla MSI HD 5870 Lightining, fuarın iddialı modellerden birisi olacak.

ATi Radeon HD 5850 Cyclone

MSI'ın fuar kapsamında sergileyeceği modellerden bir diğeri de Radeon HD 5850 Cyclone olacak. 9cm fana sahip özel soğutucusuyla sessiz ve serin çalışacağı belirtilen kartın aynı zamanda yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı belirtiliyor. Military Class konsepti çerçevesinde SSC, Hi-c Cap ve katı kapasitör gibi detaylarla yüksek stabilite ve uzun ömür vaat eden Radeon HD 5850 Cyclone da fuardaki yerini alacak.

ATi Radeon HD 5770 Hawk

Radeon HD 5870 Lightning modelini rekortmen hız aşırtmacılar ve en iyisini isteyenler için hazırladığını belirten MSI, Radeon HD 5770 Hawk modelini ise hız aşırtma meraklısı oyuncular için geliştirdiğini söyliyor. 5 fazlı PWM tasarımına sahip referans modelden farklı olarak 8 fazlı PWM ile donatılan ekran kartının sınıfının en yüksek hız aşırtma kapasitesine sahip temsilcisi olacağı iddia ediliyor. Twin Frozr II soğutucusunu kullanacak olan ATi Radeon HD 5770 Hawk aynı zamanda V-check voltaj kontrol noktalarıyla donanımsal gerilim takibine de olanak tanıyacak. Afterburner yazılımıyla sunulacak olan Radeon HD 5770 Hawk, ulaşacağı hız aşırtma değerleriyle sınıfının şaşırtıcı üyelerinden birisi olabilir.

MSI'ın yeni ekran kartlarına ait teknik detay ve görsel gibi bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.