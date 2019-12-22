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    AMD Ryzen 9 4900H APU’sunu Core i9-9880H’ın karşısına konumlandırmaya hazırlanıyor

    Zen 2 mimarisiyle güncellenecek mobil APU ailesinden haberler gelmeye devam ediyor. Son yongalar ‘’H’’ son ekini taşıyor.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen 9 4900H APU’sunu Core i9-9880H’ın karşısına konumlandırmaya hazırlanıyor
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     AMD Zen 2 mimarisiyle masaüstü ve sunucu tarafında yüz güldürücü sonuçlar elde ediyor. Hem performans hem de satış kanadına yansıyan mimari güncellemesi için sıra mobik pazara geldi. Firma mobil piyasada da etkili olacağa benziyor.

    Ryzen 9 4900H ve Ryzen 7 4800H

    Ryzen 9 4900H ve Ryzen 7 4800H’in paylaşıldığı kaynağa göre modeller 8 çekirdek 16 çekirdekle gelecek. Performans konusunda Core i9-9880H ile benzer seviyelerin beklendiği Ryzen APU’ları bu haliyle mevcut Ryzen 7 3750H’ın 4 çekirdek 8 izlekli yapısına göre yükseltmeyle gelecek. 

    Ayrıca yongalar her ne kadar Intel’in çözümünden daha düşük güç tüketimine sahip olsa da zar alanı kaynaklı daha yüksek sıcaklıkların görülmesi bekleniyor. Yeni nesil Ryzen APU’lardan güç alacak dizüstü çözümlerinde daha kaslı soğutma sistemleri bekleyebiliriz. Öte yandanRenoir APU'ları mobile kanatta FP5 soketinin yerine FP6 soketle gelecek. Bu bazı gelişmiş özelliklerin habercisi olabilir.

    Ek olarak şimdiden ASUS’un yeni Ryzen APU’lardan güç alan bir modeli sızmış durumda. ASUS GA401IV 14’’ panele ve 16 GB DDR4 belleğe sahip bir dizüstü olacak. Yukarıda paylaştığımız 2 modele göre daha düşük güç tüketim karakterine sahip Ryzen 7 4800HS’i barındıracak taşınabilir bilgisayar’ın yer tutucu fiyatı ise 1800 dolar olarak girilse de nihai fiyatın daha aşağılarda konumlandırılacağını söyleyebiliriz.

    AMD Ryzen 9 4900H APU’sunu Core i9-9880H’ın karşısına konumlandırmaya hazırlanıyor
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    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4700U APU’su Core i7-1065G7’nin önünde"

    Diğer taraftan AMD yeni nesil APU’larında üreticilere yongalarla kullanılacak belleklerde konfigürasyonları tercih etmesine izin verecek. Bunlardan çift kanal 3200 MHz’e kadar belleklerle desteklenecek mobil Ryzen işlemcilerinde teorik olarak hissedilir performans artışı olacağa benziyor. Son olarak Ryzen 7 4800H, Ryzen 7 4800HS, Ryzen 5 4600H, Ryzen 5 4600HS’in yer aldığı diğer ASUS dizüstü sayfalarını galerimizde bulabilirsiniz.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-9-4900h-ryzen-7-4800h-8-core-16-thread-ryzen-4000-apu-leak/ Yorum Yaz
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    sniper23 2 sa. en beğenilen
    Mobilde rekabet gelmesi fiyatlar açışından iyi olur umarım.
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    Celonfix 7 dk.
    mobik pazara*
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    Onurmsq 10 dk.
    şu apuları çöpe atın artık. bir işe yaramıyorlar
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    The_Dark_Forever 50 dk.
    Gümbür gümbür maşallah.
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    k2fg9 1 sa.
    Sıra mobik pazara gelmeseydi iyiydi. 8 çekirdek 16 çekirdek de ayrı konu.
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    Hakimutata Insane 1 sa.
    2.bilgisayarimi AMD dizicem ztn intel tirt.
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    Technical.assistance 2 sa.
    sakin amd
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    sniper23 2 sa. en beğenilen
    Mobilde rekabet gelmesi fiyatlar açışından iyi olur umarım.
    Yanıtla +5
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