Mushkin 1866MHz'de çalışan iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

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PCGames Hardware ile işbirliğine giderek hazırladığı 4GB'lık DDR2 bellek kitini geçtiğimiz günlerde duyuran Muhskin, Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için iki yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı. XP serisi dahilinde geliştirilen yeni kitlerden 998686 kod adlı model 3GB (3x 1GB), 998687 kod adlı model ise 6GB'lık (3x 2GB) kapaisteye sahip. 1866MHz'de 8-9-8-24 zamanlamalarıyla görev yapan ve 1.65v geriliminde çalışan yeni bellek kitleri seriye özel soğutucu kullanmakta. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak kitlerin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.