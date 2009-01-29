Mushkin 1866MHz'de çalışan iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
PCGames Hardware ile işbirliğine giderek hazırladığı 4GB'lık DDR2 bellek kitini geçtiğimiz günlerde duyuran Muhskin, Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için iki yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı. XP serisi dahilinde geliştirilen yeni kitlerden 998686 kod adlı model 3GB (3x 1GB), 998687 kod adlı model ise 6GB'lık (3x 2GB) kapaisteye sahip. 1866MHz'de 8-9-8-24 zamanlamalarıyla görev yapan ve 1.65v geriliminde çalışan yeni bellek kitleri seriye özel soğutucu kullanmakta. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak kitlerin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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AMD-ATI eğer ram üretimine geçerse tek başlarına bir sistem olurlar.Zaten artık platform üreticisiler.Bu sefer sadece kendi markaları ile sistem üretirler.Buda süper olur.
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