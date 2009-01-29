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Mushkin 1866MHz'de çalışan iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin 1866MHz'de çalışan iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
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PCGames Hardware ile işbirliğine giderek hazırladığı 4GB'lık DDR2 bellek kitini geçtiğimiz günlerde duyuran Muhskin, Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için iki yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı. XP serisi dahilinde geliştirilen yeni kitlerden 998686 kod adlı model 3GB (3x 1GB), 998687 kod adlı model ise 6GB'lık (3x 2GB) kapaisteye sahip. 1866MHz'de 8-9-8-24 zamanlamalarıyla görev yapan ve 1.65v geriliminde çalışan yeni bellek kitleri seriye özel soğutucu kullanmakta. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak kitlerin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
acaba 5-5-5-15 1600mhzlik ramleri ne zaman göreceğiz :)
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santhora 10 yıl
Piyasada başka firmaların 2000Mhz'de ve 7-8-7-20 zamanlamaları ile çalışan ramleri varken, bunu nasıl satacaklar ki ddr3 ler hala bu kadar pahalı iken.
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drkayzer 10 yıl
süper bellekler ama çok pahalıdır bu
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By MuRaT 10 yıl
8-9-8-24 || 1.65v
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: Númenóre

aslında ati şu ramlere de bir el atsa iyi olur..ucuzlar hıc degılse.

AMD-ATI eğer ram üretimine geçerse tek başlarına bir sistem olurlar.Zaten artık platform üreticisiler.Bu sefer sadece kendi markaları ile sistem üretirler.Buda süper olur.
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bodyman700 10 yıl
ben ömrü hayatımda böyle ilginç bir zamanlama görmedim
8-9-8-24 ne ya bunu 1333 mhz e getirsek acaba cl6 yada cl7 seviyesine gelirmi acaba? çok alınabilecek bir ram gibi durmuyor ama ddr3 ler hakkında bilgim olmadığı için bilemem.
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Númenóre 10 yıl
aslında ati şu ramlere de bir el atsa iyi olur..ucuzlar hıc degılse.
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max975 10 yıl
bu ddr3 lerin fiyatı uygun birşey olana kadar ve cas değerleri şöyle 7 falan olunca alacağım
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Godolphin 10 yıl
Teşekkürler güzel ram Düşünen olursa alttaki ilanıma bir gözatsın


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