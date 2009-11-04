Mushkin Copperhead serisi soğutucusu özel DDR3 bellek kitlerini duyurdu

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Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Copperhead serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. İkisi çift, diğer üçü ise üç kanal formunda olan olan beş yeni DDR3 bellek kiti hazırlayan Mushkin'in yeni çözümleri Bakır tabanlı özel soğutucu tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Tamamı 1600MHz'de çalışan yeni bellek kitlerinin detayları şu şekilde;

- 996775 - 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 8-8-8-24 | 1.65V | ~ 106 Avro

- 996772 - 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 7-8-7-20 | 1.65V | ~ 118 Avro

- 998774 - 6GB (2GB x 3) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 8-8-8-24 | 1.65V | ~ 157 Avro

- 998771 - 6GB (2GB x 3) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 7-8-7-20 | 1.65V | ~ 164 Avro

- 998773 - 6GB (2GB x 3) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 6-7-6-18 | 1.65V | ~ 220 Avro