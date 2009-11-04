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Mushkin Copperhead serisi soğutucusu özel DDR3 bellek kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin Copperhead serisi soğutucusu özel DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Copperhead serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. İkisi çift, diğer üçü ise üç kanal formunda olan olan beş yeni DDR3 bellek kiti hazırlayan Mushkin'in yeni çözümleri Bakır tabanlı özel soğutucu tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Tamamı 1600MHz'de çalışan yeni bellek kitlerinin detayları şu şekilde;

- 996775 - 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 8-8-8-24 | 1.65V | ~ 106 Avro
- 996772 - 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 7-8-7-20 | 1.65V | ~ 118 Avro
- 998774 - 6GB (2GB x 3) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 8-8-8-24 | 1.65V | ~ 157 Avro
- 998771 - 6GB (2GB x 3) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 7-8-7-20 | 1.65V | ~ 164 Avro
- 998773 - 6GB (2GB x 3) PC3-12800 | 1600 MHz | CL 6-7-6-18 | 1.65V | ~ 220 Avro


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Thehunt 10 yıl
üstleri kalın gibi geldi bana 4 yada 6 tane takmak sıkıntı yaratır mı acaba?resimden öle görünüyo ama heralde?
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WinteR 10 yıl
Razorhead?
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M1A2Abrams 10 yıl
tasarım mükemmel,fiyatları biraz daha düşerse alınır.
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