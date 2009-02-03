Mushkin "Radyoaktif" bellek ailesini genişletiyor

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Yüksek performanslı bellek çözümleri üreticisi Mushkin, "Radyoaktif" çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde 1066MHz'de çalışan 4GB kapasiteli DDR2 bellek kitiyle "Radyoaktif" serisini kullanıcıların beğenisine sunan firma, ürün gamını DDR3 formundaki yeni kit ile zenginleştiriyor. XP3 ailesine üye olan yeni bellek kiti 2GB'lık 3 adet bellek modülünden oluşuyor.

X58 yonga setli anakartlarda Core i7 işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan 3 kanal DDR3 bellek kiti, 1600MHz'de CAS7 zamanlamalarıyla çalışıyor ve 1.65v geriliminde görev yapıyor. "Radyoaktivite" logosuna yer verilen Sarı renkli özel soğutucusuyla dikkat çekmekte sıkıntı yaşamayan 6GB kapasiteli DDR3 bellek kitinin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.