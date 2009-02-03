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Mushkin "Radyoaktif" bellek ailesini genişletiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin
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Yüksek performanslı bellek çözümleri üreticisi Mushkin, "Radyoaktif" çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde 1066MHz'de çalışan 4GB kapasiteli DDR2 bellek kitiyle "Radyoaktif" serisini kullanıcıların beğenisine sunan firma, ürün gamını DDR3 formundaki yeni kit ile zenginleştiriyor. XP3 ailesine üye olan yeni bellek kiti 2GB'lık 3 adet bellek modülünden oluşuyor.

X58 yonga setli anakartlarda Core i7 işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan 3 kanal DDR3 bellek kiti, 1600MHz'de CAS7 zamanlamalarıyla çalışıyor ve 1.65v geriliminde görev yapıyor. "Radyoaktivite" logosuna yer verilen Sarı renkli özel soğutucusuyla dikkat çekmekte sıkıntı yaşamayan 6GB kapasiteli DDR3 bellek kitinin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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milyondabir 10 yıl
suan en iyisi a data
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serpantin 10 yıl
MUSHKIN markası ile yaşadığım sorunlardan sonra bu markanın bütün ürünlerinden nefret eder oldum.
Şimdiye kadar gördüğüm en sorunsuz ram CORSAIR.
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DrSpoil 10 yıl
logo iyi olmuş. ama en başta bende radyasyonlu mu diye düşündüm. yakında " poison, fatal error, death" logolu ramlar çıkarsa şaşmak. reklam kokan hareketler bunlar ama renkli hoş ramlar. fiyat ucuz olsunda gerisi önemli değil.
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righteous@ 10 yıl

Orjinalden alıntı: DrSpoil

logo iyi olmuş. ama en başta bende radyasyonlu mu diye düşündüm. yakında " poison, fatal error, death" logolu ramlar çıkarsa şaşmak. reklam kokan hareketler bunlar ama renkli hoş ramlar. fiyat ucuz olsunda gerisi önemli değil.




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StreamRolleR 10 yıl
righteous@ 04.02.2009 Saat: 10:03
"Yüksek performanslı bellek çözümleri üreticisi Mushkin, "Radyoaktif" çalışmalarına devam ediyor" bu konuyu, keşke 2 satır çeviriyle değilde biraz daha açsaydınız,radyoaktif ram ne demektir,acaba üretimindemi kullanılıyor, nedir,necidir,kanser artık pc lere,dolaylı değilde,direk yoldanmı girecek yoksa,
şaka dimi yada olesine yazdın dalga için ciddi değilsin dimi
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ozce104 10 yıl
3 tane yan yana gelmiş elmaların hangisinin içinin çürük olduğunu tahmin etmek biraz güç olucak teknik servis elemanları için.sıkıntı yaratır..
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righteous@ 10 yıl
"Yüksek performanslı bellek çözümleri üreticisi Mushkin, "Radyoaktif" çalışmalarına devam ediyor"

bu konuyu, keşke 2 satır çeviriyle değilde biraz daha açsaydınız,radyoaktif ram ne demektir,acaba üretimindemi kullanılıyor, nedir,necidir,kanser artık pc lere,dolaylı değilde,direk yoldanmı girecek yoksa,
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unyeee 10 yıl
bence hocam içinde led olan rengartenk kasalar için güzel.insanlar adranalini severler fakat can tatlı olduğundan,bu hormonu oyun vb şeylerle sağlarlar.bu kartı görünce insan otomnatikmen adrenali salglıyor valla
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Master_Evil 10 yıl
fiyatlar düşecek inşallah bakalım
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MrPerFormance 10 yıl
Evet güzel bir isim seçmiş.
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burak9006 10 yıl
Cas7 2000e yardıramadık bari şekli iyi olsun diye mi yapmışlar bunları
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melyyh 10 yıl
1600 mhz cas7 değeri zannaediyorum çok iyi bi değer. ama tabi beni ve bi çok kişiyi ddr3 ram ler en azından şimdilik ilgilendirmiyor. performanslarına göre fiyatları tam bir fiyasko bence...
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toonjai 10 yıl
piyasa yavas yavas oturuyo ddr3 konusunda.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Vücuda faydası ne kadar bilmiyorum ama renk olarak hoş olmuş :)
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Wilson Fisk 10 yıl
Yüksek performanslı bellek çözümleri üreticisi Mushkin, "Radyoaktif" çalışmalarına devam ediyor.


yesil pcb, sari sogutucu kombinasyonu hakikaten bunyeye zarar.
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***CoNDoR*** 10 yıl
Corsair Dominator GT 2000 MHz'de CAS7 veriyordu sanırım. Voltajını hatırlamıyorum.

Fiyatı çok yüksek olursa 2GHz'lik Corsairler tercih sebebi olur.. Tipi de şahane onların
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multeci 10 yıl

Orjinalden alıntı: .45 ACP

Yüksek performanslı bellek çözümleri üreticisi Mushkin, "Radyoaktif" çalışmalarına devam ediyor.


yesil pcb, sari sogutucu kombinasyonu hakikaten bunyeye zarar.


bence pcb de siyah olsa mükemmel olurdu
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