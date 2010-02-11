Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mushkin Redline serisi iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonellerini özel bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Intel işlemciler için hazırladığı yeni DDR3 kitlerini duyurdu. Redline serisi altında sunulan bellek kitlerinden ilki, X58 anakartlarda Core i7 900 serisi işlemcilerle kullanılmak üzere tasarlanan 6GB kapasiteli 998805, diğeri ise P55 anakartlarda Core i3, Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan fakat aynı zamanda Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerle de değerlendirilebilecek 4GB kapasiteli 996805 modeli.

Kapasitelerine göre iki veya üç adet 2GB bellek modülü içeren yeni bellek kitleri, 1600MHz'de görev yapıyor ve 1.65v geriliminde 6-8-6-24 zamanlamalarıyla geliyorlar. Redline serisine özel, Kırmızı renkli Frostbyte soğutucusuyla donatılan çift ve üç kanal destekli DDR3 bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile sunulacağı açıklandı.

Mushkin, Redline serisi yeni bellek kitlerini 130 Avro ve 190 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar uzun zamandır mushkin ürünlerini alabilecek yer arıyordum, bir firma getirmiş görünüyor, www.bilmax.com.tr/mushkin site de güzel olmuş tüm detayları ile ürünler mevcut..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
bu markanın ramlari gerçekden kaliteli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 9 yıl
bende maviye boyayıp blue line diye satmayı düşünüyorum yada yeşile boyayıp green line :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 9 yıl
timingleri süper bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 9 yıl
DDR400lerde redline adı geçince akan sular dururdu. Şimdikler daha çok görünüşten ibaret. DDR2'nin redline serisi pek cezbedici değildi. 1600mhz c6 kötü değil ama yinede adını yakışan değerlere sahip değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Esasında bu dediklerine normalde Hoooww saçmalama derdim. Gerçi bu sefer güzel ram yapmış kabul etmek lazım. Ama son zamanlarda dediğin gibi Mushkin in çıkarttığı ramlare bakıyorum. Hepsi Fos idi. Yukarıdaki Rami demiyorum tabi. Bu güzel olmuş.

Ama yine de genellemeye bakacak olursak dediğin gibi nerdeee 2003 yılındaki Mushkin. O zamanlar ben DijitalCenter da çalışıyordum ve piyasada bir Mushkin furyası esiyordu.
Ramlar de hakikaten esaslı ramler idi..
Umarım akıllıca davranır ve yine yukarıdaki gibi iyi ramlar üretip eski süksesine kavuşur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl HTC ile akıllı cep telefonu pazarı üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim