Mushkin Redline serisi iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonellerini özel bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Intel işlemciler için hazırladığı yeni DDR3 kitlerini duyurdu. Redline serisi altında sunulan bellek kitlerinden ilki, X58 anakartlarda Core i7 900 serisi işlemcilerle kullanılmak üzere tasarlanan 6GB kapasiteli 998805, diğeri ise P55 anakartlarda Core i3, Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan fakat aynı zamanda Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerle de değerlendirilebilecek 4GB kapasiteli 996805 modeli.

Kapasitelerine göre iki veya üç adet 2GB bellek modülü içeren yeni bellek kitleri, 1600MHz'de görev yapıyor ve 1.65v geriliminde 6-8-6-24 zamanlamalarıyla geliyorlar. Redline serisine özel, Kırmızı renkli Frostbyte soğutucusuyla donatılan çift ve üç kanal destekli DDR3 bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile sunulacağı açıklandı.

Mushkin, Redline serisi yeni bellek kitlerini 130 Avro ve 190 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuyorlar.