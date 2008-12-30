Mushkin'den 12GB kapasiteli 3 kanal DDR3 bellek kiti

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Yüksek performans tutkunlarına yönelik Redline serisi bellek kitleriyle tanınan Mushkin'den kısa aralıklarla yeni bir bellek kiti haberi daha geldi. Siyah renkli baskılı devresiyle dikkatleri üzerine çeken 4GB'lık DDR2-800MHz bellek kitinden sonra Mushkin, Intel'in Nehalem platformunda kullanılmak üzere yüksek kapasiteli yeni bir 3 kanal DDR3 bellek kitini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Mushkin'in Hex isimli yeni bellek ailesinin ilk temsilcisi olduğu belirtilen DDR3 bellek kiti, Core i7 işlemciler ile birlikte X58 yonga setli anakartlarda kullanılacak. 2GB'lık 6 adet bellek modülünden oluşan bellek kiti 1600MHz'de çalışıyor ve 1.5v-1.6v gerilim seviyesinde 9-9-9-27 zamanlamalarıyla geliyor. Mushkin'in yeni DDR3 bellek kiti, ömür boyu garanti ile 500 Avro seviyesinden kullanıma sunulacak.