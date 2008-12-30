Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mushkin'den 12GB kapasiteli 3 kanal DDR3 bellek kiti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,1b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mushkin'den 12GB kapasiteli 3 kanal DDR3 bellek kiti
Tam Boyutta Gör

Yüksek performans tutkunlarına yönelik Redline serisi bellek kitleriyle tanınan Mushkin'den kısa aralıklarla yeni bir bellek kiti haberi daha geldi. Siyah renkli baskılı devresiyle dikkatleri üzerine çeken 4GB'lık DDR2-800MHz bellek kitinden sonra Mushkin, Intel'in Nehalem platformunda kullanılmak üzere yüksek kapasiteli yeni bir 3 kanal DDR3 bellek kitini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Mushkin'in Hex isimli yeni bellek ailesinin ilk temsilcisi olduğu belirtilen DDR3 bellek kiti, Core i7 işlemciler ile birlikte X58 yonga setli anakartlarda kullanılacak. 2GB'lık 6 adet bellek modülünden oluşan bellek kiti 1600MHz'de çalışıyor ve 1.5v-1.6v gerilim seviyesinde 9-9-9-27 zamanlamalarıyla geliyor. Mushkin'in yeni DDR3 bellek kiti, ömür boyu garanti ile 500 Avro seviyesinden kullanıma sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mk2kill 10 yıl
"6 adet bellek modulu"
yok artık ali sami....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
cas9 olması kötü fiyatının rami değil şu an[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
baya abarttılar bunlarda fiyata bak
a kişisi: ramleri kaça aldın
b kişisi: 1 milyar
a kişisi: yok artık lebran camış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mc.kork 10 yıl

Orjinalden alıntı: Master_Evil

baya abarttılar bunlarda fiyata bak
a kişisi: ramleri kaça aldın
b kişisi: 1 milyar
a kişisi: yok artık lebran camış




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim