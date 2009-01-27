Mushkin'den 800MHz'de çalışan 4GB kapasiteli yeni DDR2 bellek kiti

Yüksek performanslı bellek çözümleri hazırlayan Mushkin, yeni bir DDR2 bellek kitini kullanıma sunuyor. Firmanın 996580PCGH kod adını taşıyan 4GB'lık yeni bellek kitini piyasada satılan pek çok örneğinden ayıran önemli bir fark bulunuyor. Hazırlanma aşamasında Alman yayın organı PCGames Hardware ile işbirliğine giden Mushkin bellek soğutucularına yayın organının logosunu basmayı da ihmal etmemiş.
2GB'lık iki bellek modülünden oluşan ve CAS4 zamanlamalarıyla 800MHz'de görev yapan kit, 2.0 - 2.1v geriliminde çalışıyor. Beyaz renkli özel soğutucusuyla dikkat çeken ayrıca kutu içeriğine PCMark Vantage uygulaması da eklenen kitin 6 katmanlı baskılı devre kullandığı belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen 4GB'lık DDR2 bellek ktinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Onuda geç hocam 25$+KDV'ye markalı var. 2Gb 800MhZ...
Biraz voltaj verdik mi 800 CL4 çok rahat çalışır.
Bu nereden baksan 50$+ olur. (Tabi Mushkin Micron D9 çip kullanmıyorsa :) )
hmm teşekkür ederim mesela 1066 mhz ram kaça oc olur en fazla stabil şekilde birde ddr3 lerle farkını bilmek isterim
Katman sayısı ne kadar çok olursa stabilite o kadar artar.Çünkü,sinyallerin geçeceği bakır yolların sayısı artar.
Ramlarda güzel olmuş.Ama gönül isterki keşke 1066mhz'de çalışsaydı.