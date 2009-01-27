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Mushkin'den 800MHz'de çalışan 4GB kapasiteli yeni DDR2 bellek kiti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,3b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin'den 800MHz'de çalışan 4GB kapasiteli yeni DDR2 bellek kiti
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Yüksek performanslı bellek çözümleri hazırlayan Mushkin, yeni bir DDR2 bellek kitini kullanıma sunuyor. Firmanın 996580PCGH kod adını taşıyan 4GB'lık yeni bellek kitini piyasada satılan pek çok örneğinden ayıran önemli bir fark bulunuyor. Hazırlanma aşamasında Alman yayın organı PCGames Hardware ile işbirliğine giden Mushkin bellek soğutucularına yayın organının logosunu basmayı da ihmal etmemiş.

2GB'lık iki bellek modülünden oluşan ve CAS4 zamanlamalarıyla 800MHz'de görev yapan kit, 2.0 - 2.1v geriliminde çalışıyor. Beyaz renkli özel soğutucusuyla dikkat çeken ayrıca kutu içeriğine PCMark Vantage uygulaması da eklenen kitin 6 katmanlı baskılı devre kullandığı belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen 4GB'lık DDR2 bellek ktinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Favo 10 yıl
kutusu güzelmiş en azından XD ...
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Pazarda ram çeşidi baya bollaştı. Artık fiyata göre hareket ediyorum. Timing'ler belirli mhzlerde olduktan sonra(667-800-1066) belirli değerlere indirgenebiliyor + voltaj vererek... Artık default timing ve mhz bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan kaç voltla kaç mhz yaptığı ve bu değeri hangi timnglerle yakaladığı...
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djisis 10 yıl
@ K.Kahriman
Onuda geç hocam 25$+KDV'ye markalı var. 2Gb 800MhZ...
Biraz voltaj verdik mi 800 CL4 çok rahat çalışır.
Bu nereden baksan 50$+ olur. (Tabi Mushkin Micron D9 çip kullanmıyorsa :) )
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iso614300 10 yıl
Evet var.Ayrıca anakartın FSB oranınıa artırıyo.Mesela benimki şu an 1333 de.1066lık ram taksam 1600'e çıkacak.
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drkayzer 10 yıl

Orjinalden alıntı: iso614300

Evet var.Ayrıca anakartın FSB oranınıa artırıyo.Mesela benimki şu an 1333 de.1066lık ram taksam 1600'e çıkacak.


hmm teşekkür ederim mesela 1066 mhz ram kaça oc olur en fazla stabil şekilde birde ddr3 lerle farkını bilmek isterim
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drkayzer 10 yıl
bu 1066 mhz konusunda benim kafamda soru işaretleri var acaba 800 le arasında ciddi performans farkı varmı?? yada oc açısından ??
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maviay1980 10 yıl
6 katmanlı baskılı devre demek iyi bişey;kaç firma satacak türkiyede 6 ay içinde ddr2 lerde tükenir amd de ddr3 e geçti biz daha ddr 667 kullanıyoz zor zar 800mhz de çalıştırıyoz...
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e.rar 10 yıl
6 katmanlı baskılı devre demekle neyi kastetmişler acaba faydası ne olurki??
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: e.rar

6 katmanlı baskılı devre demekle neyi kastetmişler acaba faydası ne olurki??

Katman sayısı ne kadar çok olursa stabilite o kadar artar.Çünkü,sinyallerin geçeceği bakır yolların sayısı artar.
Ramlarda güzel olmuş.Ama gönül isterki keşke 1066mhz'de çalışsaydı.
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