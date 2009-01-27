Mushkin'den 800MHz'de çalışan 4GB kapasiteli yeni DDR2 bellek kiti

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Yüksek performanslı bellek çözümleri hazırlayan Mushkin, yeni bir DDR2 bellek kitini kullanıma sunuyor. Firmanın 996580PCGH kod adını taşıyan 4GB'lık yeni bellek kitini piyasada satılan pek çok örneğinden ayıran önemli bir fark bulunuyor. Hazırlanma aşamasında Alman yayın organı PCGames Hardware ile işbirliğine giden Mushkin bellek soğutucularına yayın organının logosunu basmayı da ihmal etmemiş.

2GB'lık iki bellek modülünden oluşan ve CAS4 zamanlamalarıyla 800MHz'de görev yapan kit, 2.0 - 2.1v geriliminde çalışıyor. Beyaz renkli özel soğutucusuyla dikkat çeken ayrıca kutu içeriğine PCMark Vantage uygulaması da eklenen kitin 6 katmanlı baskılı devre kullandığı belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen 4GB'lık DDR2 bellek ktinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.