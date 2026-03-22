NASA, yıldızlararası ziyaretçi 3I/ATLAS'a dair gözlem verilerini ve analizleri paylaştı

NASA tarafından bu hafta yapılan açıklamaya göre, yıldızlararası kökenli 3I/ATLAS hakkında toplanan tüm gözlem verileri artık kamuya açık arşivlerde erişime sunuldu. 2025 yılında keşfedilen bu kuyruklu yıldız, bugüne kadar en kapsamlı şekilde incelenen yıldızlararası cisimlerden biri hâline geldi. Üstelik bu keşif, yalnızca teleskopların anlık gözlemleriyle sınırlı kalmadı; geçmişte fark edilmeden kaydedilmiş veriler de bu sürece dahil edildi.
Bu erken gözlemler, astronomların cismin yörüngesini çok daha hassas şekilde hesaplamasına olanak tanıdı. NASA’nın bilim veri sorumlusu Kevin Murphy’nin de belirttiği gibi, açık veri arşivleri bazen keşiflerin zaman çizelgesini geriye doğru genişleterek yeni içgörüler sağlayabiliyor.
3I/ATLAS'ın Farklı Kimyasal Yapısı Dikkat Çekiyor
3I/ATLAS üzerine yapılan analizler, bu cismin Güneş sistemi kökenli kuyruklu yıldızlardan belirgin şekilde farklı olduğunu ortaya koyuyor. James Webb Space Telescope, MAVEN ve SPHEREx gibi görevlerden elde edilen spektral veriler birleştirildiğinde, su, karbondioksit ve karbon monoksit üretim oranlarının alışılmışın dışında olduğu görüldü. Daha da dikkat çekici olan ise Şili’deki ALMA gözlemevinin bulguları oldu. Yapılan ölçümler, 3I/ATLAS’ın tipik kuyruklu yıldızlara kıyasla yaklaşık dört kat daha fazla metanol içerdiğini gösterdi. Bilim insanları bu seviyeyi şimdiye kadar kaydedilen en zengin kimyasal içeriklerden biri olarak tanımlıyor.
Bu farklılıklar, yıldızlararası cisimlerin oluştuğu ortamların ne kadar çeşitli olabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Kısacası 3I/ATLAS, yalnızca bir ziyaretçi değil; aynı zamanda başka bir yıldız sisteminin kimyasal geçmişine açılan bir pencere. NASA'nın şimdi kamuya açtığı veriler ise çok daha fazla bilim insanının bu pencereden bakmasına olanak sağlayacak.
NASA'nın küçük gök cisimleri üzerine çalışan baş bilim insanlarından Thomas Statler'a göre, bu verilerin asıl değeri yıllar sonra ortaya çıkacak. Önümüzdeki on yıllarda daha fazla yıldızlararası cisim gözlemlendikçe, bilim insanları bugün toplanan bu verileri yeni sorularla yeniden inceleyecek.
