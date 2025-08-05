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    NASA'nın Ay görevinde büyük hüsran: İletişim kesildi

    NASA’nın Ay yörüngesine gönderdiği Lunar Trailblazer uydusu, fırlatmadan bir gün sonra iletişimi kaybetti. Güneş paneli sorunu nedeniyle görevin resmen sonlandırıldığı açıklandı.

    NASA'nın Ay görevinde büyük hüsran: İletişim kesildi Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Ay çevresinde su haritalama amacı taşıyan uydusu Lunar Trailblazer, beklenen bilimsel görevine başlayamadan devre dışı kaldı. Ajans, 31 Temmuz itibarıyla görevin resmen sona erdiğini duyurdu.

    Lunar Trailblazer, Ay yörüngesine yerleşmesi planlanan bir uyduydu, iniş aracı değildi. Misyonun amacı, Ay yüzeyindeki suyun konumunu, miktarını ve zaman içindeki değişimini yüksek çözünürlükle haritalamaktı. Görev, NASA’nın Ay’a yönelik ticari iş birlikleri kapsamında planladığı çok sayıda küçük çaplı bilimsel görevden biriydi.

    Görev resmen sona erdi

    Lunar Trailblazer, 26 Şubat’ta SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. İlgili yolculuk, Intuitive Machines'in IM-2 görevinin bir parçasıydı ve planlandığı gibi fırlatmanın 48. dakikasından sonra Lunar Trailblazer araçtan ayrıldı. İlk iletişim aynı gün kuruldu ancak ertesi gün iki taraflı bağlantı tamamen kesildi ve iletişim yeniden sağlanamadı.

    Görev ekibi, kısa süreli iletişim sırasında elde edilen veriler doğrultusunda uydunun güneş panellerinin Güneş'e doğru konumlanmadığını tespit etti. Bu durum, pillerin hızla tükenmesine yol açarak uydunun işlevini yitirmesine neden oldu.

    NASA'nın Bilim Misyonları Direktörlüğü’nden Nicky Fox, “Bu, umduğumuz sonuç olmasa da, Lunar Trailblazer gibi girişimler, Ay'da sürekli insan varlığı için hazırlık yaparken, gelecekte düşük maliyetli küçük uydularla yenilikçi bilimsel çalışmalar yapma riskini azaltmamıza yardımcı oluyor.” dedi.

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