Dünya ve Ay iletişim altyapısı için NASA imzaları attı

Ay ile Dünya arasında iletişim hattı kuruluyor
Intuitive Machines firmasına NASA tarafından verilen 4.82 milyar dolarlık dev kontrat ile Dünya ve Ay iletişim altyapısı için büyük bir adım atılıyor. Firma, Ay çevresinde ve yüzeyinde yapılacak gelecekteki görevler için navigasyon ve iletişim hizmeti sağlayacak bir uydu takımyıldızı inşa edecek. Intuitive Machines, geçtiğimiz Şubat ayında Ay'ın yüzeyine bir kargo görevini yumuşak bir şekilde indiren ilk ABD şirketi olarak tarihe geçmişti. Her ne kadar iniş sırasında bazı zorluklar yaşansa da bu başarı, firmanın uzay alanındaki iddiasını pekiştirdi.
Bu altyapı sadece NASA'nın değil, aynı zamanda özel sektörün de yararına olacak. Intuitive Machines gibi firmalar, gelecekteki Ay görevleri için daha güçlü iletişim ve navigasyon hizmetlerine ihtiyaç duyacak. Uydu röle sistemlerinin Ay'ın yörüngesine kadar genişletilmesi, otonom görevler ve yüzeydeki yüklerin daha hızlı veri iletimi gibi yenilikçi yetenekleri de beraberinde getirecek.
ntuitive Machines, geçtiğimiz yıl halka açılmasının ardından hükümetle yaptığı işlerden elde ettiği gelirlerle büyümeye devam ediyor. Şirket, 2024’ün ikinci çeyreğinde 41.4 milyon dolarlık gelir elde etti ve bu, yıllık bazda yüzde 130'luk bir artışı temsil ediyor. NASA ile yapılan bu yeni anlaşma sonrasında ise hisselerinde yüzde 40 oranında artış gördü.
Şirket, Ay'a bir sonraki kargo görevi olan IM-2'yi ilk çeyrekte fırlatmaya hazırlanıyor. Analistler, şirketin ilk Yakın Uzay Ağı (NSN) Ay uydusunun 2025'in sonlarında yapılması planlanan IM-3 görevinde fırlatılmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...