Dünya ve Ay iletişim altyapısı için NASA imzaları attı

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Tam Boyutta Gör NASA, Ay'a kalıcı insan varlığı kurma hedefi doğrultusunda, Dünya-Ay iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıyor. Uzay ajansı, "Yakın Uzay Ağı" (Near Space Network) olarak bilinen geliştirmekte olduğu projeyle Ay'daki iletişimi sürekli hale getirmeyi planlıyor. Ajans, özel sektörle iş birliği yaparak bu hayali gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda NASA, Intuitive Machines 4,8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

Ay ile Dünya arasında iletişim hattı kuruluyor

Intuitive Machines firmasına NASA tarafından verilen 4.82 milyar dolarlık dev kontrat ile Dünya ve Ay iletişim altyapısı için büyük bir adım atılıyor. Firma, Ay çevresinde ve yüzeyinde yapılacak gelecekteki görevler için navigasyon ve iletişim hizmeti sağlayacak bir uydu takımyıldızı inşa edecek. Intuitive Machines, geçtiğimiz Şubat ayında Ay'ın yüzeyine bir kargo görevini yumuşak bir şekilde indiren ilk ABD şirketi olarak tarihe geçmişti. Her ne kadar iniş sırasında bazı zorluklar yaşansa da bu başarı, firmanın uzay alanındaki iddiasını pekiştirdi.

Tam Boyutta Gör Söz konusu kontrat, beş yıllık bir dönem boyunca geçerli olacak ve 150 milyon dolarlık garanti ödemeyi içeriyor. Ancak bu süre boyunca yapılan çalışmalarla toplam ödemenin 4.82 milyar dolara ulaşma potansiyeli bulunuyor. Ayrıca, bu anlaşmanın süresi beş yıl daha uzatılabilir. Firma, uydu takımyıldızını kurarak NASA'nın Artemis programı kapsamındaki Ay'a insan indirme hedeflerini destekleyecek. Özellikle Ay’ın güney kutbuna yapılması planlanan inişler, Dünya ile doğrudan iletişim kurma zorlukları nedeniyle bu tür bir iletişim altyapısını zorunlu kılıyor.

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Bu altyapı sadece NASA'nın değil, aynı zamanda özel sektörün de yararına olacak. Intuitive Machines gibi firmalar, gelecekteki Ay görevleri için daha güçlü iletişim ve navigasyon hizmetlerine ihtiyaç duyacak. Uydu röle sistemlerinin Ay'ın yörüngesine kadar genişletilmesi, otonom görevler ve yüzeydeki yüklerin daha hızlı veri iletimi gibi yenilikçi yetenekleri de beraberinde getirecek.

ntuitive Machines, geçtiğimiz yıl halka açılmasının ardından hükümetle yaptığı işlerden elde ettiği gelirlerle büyümeye devam ediyor. Şirket, 2024’ün ikinci çeyreğinde 41.4 milyon dolarlık gelir elde etti ve bu, yıllık bazda yüzde 130'luk bir artışı temsil ediyor. NASA ile yapılan bu yeni anlaşma sonrasında ise hisselerinde yüzde 40 oranında artış gördü.

Şirket, Ay'a bir sonraki kargo görevi olan IM-2'yi ilk çeyrekte fırlatmaya hazırlanıyor. Analistler, şirketin ilk Yakın Uzay Ağı (NSN) Ay uydusunun 2025'in sonlarında yapılması planlanan IM-3 görevinde fırlatılmasını bekliyor.

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