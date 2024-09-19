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    Dünya ve Ay iletişim altyapısı için NASA imzaları attı

    Dünya ve Ay arasında gelecekteki görevler ve kalıcı yerleşimler için bir iletişim altyapısı kurulmak isteniyor. Bunun için NASA, Intuitive Machines 4,8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.
    Dünya ve Ay iletişim altyapısı için NASA imzaları attı Tam Boyutta Gör
    NASA, Ay'a kalıcı insan varlığı kurma hedefi doğrultusunda, Dünya-Ay iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıyor. Uzay ajansı, "Yakın Uzay Ağı" (Near Space Network) olarak bilinen geliştirmekte olduğu projeyle Ay'daki iletişimi sürekli hale getirmeyi planlıyor. Ajans, özel sektörle iş birliği yaparak bu hayali gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda NASA, Intuitive Machines 4,8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

    Ay ile Dünya arasında iletişim hattı kuruluyor

    Intuitive Machines firmasına NASA tarafından verilen 4.82 milyar dolarlık dev kontrat ile Dünya ve Ay iletişim altyapısı için büyük bir adım atılıyor. Firma, Ay çevresinde ve yüzeyinde yapılacak gelecekteki görevler için navigasyon ve iletişim hizmeti sağlayacak bir uydu takımyıldızı inşa edecek. Intuitive Machines, geçtiğimiz Şubat ayında Ay'ın yüzeyine bir kargo görevini yumuşak bir şekilde indiren ilk ABD şirketi olarak tarihe geçmişti. Her ne kadar iniş sırasında bazı zorluklar yaşansa da bu başarı, firmanın uzay alanındaki iddiasını pekiştirdi.

    Dünya ve Ay iletişim altyapısı için NASA imzaları attı Tam Boyutta Gör
    Söz konusu kontrat, beş yıllık bir dönem boyunca geçerli olacak ve 150 milyon dolarlık garanti ödemeyi içeriyor. Ancak bu süre boyunca yapılan çalışmalarla toplam ödemenin 4.82 milyar dolara ulaşma potansiyeli bulunuyor. Ayrıca, bu anlaşmanın süresi beş yıl daha uzatılabilir. Firma, uydu takımyıldızını kurarak NASA'nın Artemis programı kapsamındaki Ay'a insan indirme hedeflerini destekleyecek. Özellikle Ay’ın güney kutbuna yapılması planlanan inişler, Dünya ile doğrudan iletişim kurma zorlukları nedeniyle bu tür bir iletişim altyapısını zorunlu kılıyor.

    Bu altyapı sadece NASA'nın değil, aynı zamanda özel sektörün de yararına olacak. Intuitive Machines gibi firmalar, gelecekteki Ay görevleri için daha güçlü iletişim ve navigasyon hizmetlerine ihtiyaç duyacak. Uydu röle sistemlerinin Ay'ın yörüngesine kadar genişletilmesi, otonom görevler ve yüzeydeki yüklerin daha hızlı veri iletimi gibi yenilikçi yetenekleri de beraberinde getirecek.

    ntuitive Machines, geçtiğimiz yıl halka açılmasının ardından hükümetle yaptığı işlerden elde ettiği gelirlerle büyümeye devam ediyor. Şirket, 2024’ün ikinci çeyreğinde 41.4 milyon dolarlık gelir elde etti ve bu, yıllık bazda yüzde 130'luk bir artışı temsil ediyor. NASA ile yapılan bu yeni anlaşma sonrasında ise hisselerinde yüzde 40 oranında artış gördü.

    Şirket, Ay'a bir sonraki kargo görevi olan IM-2'yi ilk çeyrekte fırlatmaya hazırlanıyor. Analistler, şirketin ilk Yakın Uzay Ağı (NSN) Ay uydusunun 2025'in sonlarında yapılması planlanan IM-3 görevinde fırlatılmasını bekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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