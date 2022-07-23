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    NASA'nın yeni teleskobu Sofia'yı taşıyan uçak, fırtınadan dolayı hasar aldı

    NASA'nın yeni teleskobu Sofia'yı taşıyan Boeing 747 model uçak, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir fırtına sonucu hasar gördü. İşte 18 Temmuz'da hasar alan uçağın detayları:
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    NASA'nın yeni teleskobu Sofia'yı taşıyan uçak hasar aldı
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    NASA'nın teleskop taşıyan uçağı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, görevin sonu yaklaşırken bir fırtınadan dolayı hasar gördü. 

    Kızılötesi Astronomi için Stratosferik Gözlemevi (SOFIA), evren tarafından yayılan kızılötesi ışığı gözlemlemek için tasarlanmış bir teleskoptur. Dünya atmosferini engellemesini önlemek amacıyla teleskop onu 12.000 metre yüksekliğe kadar çıkarabilen bir Boeing 747 uçağına monte edildi.

    Uçan teleskop Sofia'nın uçağı tamir olana kadar görevine devam etmeyecek

    NASA'nın yeni teleskobu Sofia'yı taşıyan uçak hasar aldı
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    NASA yetkilileri, 18 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen bir fırtınanın uçak gemisinin ön tarafına zarar vermesinin ardından şimdilik Sofia'nın yere indirildiğini belirtti. NASA, ekiplerin şu anda hasarı değerlendirdiğini ve onarımların devam ettiğini, ancak SOFIA'nın gözlemlerinin uçak düzeltilene kadar ertelenmesi gerekeceğini söyledi. 

    NASA yaptığı açıklamalarda "Şiddetli hava olayı sırasında, şiddetli rüzgarlar uçağın dışındaki merdivenlerin kaymasına neden olarak uçağın ön tarafında ve merdivenlerde hafif hasara neden oldu. Herhangi bir personelde yaralanma olmadı. Uçak hasarı değerlendiriliyor, onarım planları ilerliyor ve yeni merdivenler teslim ediliyor. Bu süre zarfında, SOFIA, onarımlar tamamlanana ve merdivenler müsait olana kadar normal operasyonlarına devam edemediği için, misyonun bilim gözlem programı yeniden değerlendirilecek. SOFIA şu anda Güney Yarımküre'deki gök cisimlerini daha iyi gözlemlemek için Christchurch Uluslararası Havalimanı'nın dışında faaliyet gösteriyor. SOFIA'nın durumuna ilişkin güncellemeler hazır olduğunda paylaşılacaktır." sözlerine yer verdi.

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