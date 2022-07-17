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    NASA, Dünya'ya bir asteroidin çarpması durumunda izlenecek bazı yolları açıkladı

    Dünya'ya bir asteroidin çarpma olasılığı çok düşük olsada yok değil. Böyle bir durumda izlenmesi gereken yolları araştıran NASA, ilk aşamada asteroidleri saptırmayı düşünüyor.
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    Dünya'ya bir asteroidin çarpması durumunda izlenecek yollar
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    NASA'nın Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda (JPL) bulunan Yakın Dünya Nesne Çalışmaları Merkezi (CNEOS), asteroitler ve kuyruklu yıldızlar olan Dünya'ya Yakın Nesnelerin (NEO'lar) olasılıklarının kapsamlı bir analizini yapıyor. Olası bir tehdit durumunda ise izlenebilecek birkaç yol var.

    Saptırma veya nükleer silah

    Gezegen bilimci Detlef Koschny'ye göre, yarıçapı 1 kilometre veya daha büyük asteroitlerin %90'ının haritasını çıkardık ve bilim insanları, bunların hiçbirinin önümüzdeki 100 yıl içerisinde Dünya için bir tehdit oluşturmadığından eminler.

    Dünya'ya bir asteroidin çarpması durumunda izlenecek yollar
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    Bununla birlikte yarıçapı 1 kilometreden küçük bir asteroidin Dünya'yı tehdit etmesi durumunda, bilim insanları bu tür bir tehdide karşı koymak için stratejiler geliştirmek için çalışıyorlar. NASA, Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL) ile Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) adlı bir görevde ortaklık kurdu ve önümüzdeki Eylül ayında bir asteroidi yeniden yönlendirmeye çalışacaklar. Uzay aracı, 530 fit çapında bir asteroide çarpacak. Çarpmanın gücü, asteroidi mevcut yörüngesinden saptırabilecek üç ton TNT'ye eşdeğer olacak.

    Gerçek bir tehdit durumunda ise plan, NASA DART projesi gibi bir saptırma görevini uygulayacak. Bununla birlikte, böyle bir görev başarısız olursa daha sert önlemlerin alınması gerekecektir. Bilim insanları, 1 megatonluk bir nükleer savaş başlığının, 330 fit genişliğe kadar olan bir asteroidin çarpma kütlesinin en az %99'unu durduracağını ortaya koyan bir simülasyon geliştirdiler ve saptırmanın başarısız olduğu bir durum olursa bu yöntem kullanılacak.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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