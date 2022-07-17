NASA, Dünya'ya bir asteroidin çarpması durumunda izlenecek bazı yolları açıkladı

Tam Boyutta Gör

NASA'nın Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda (JPL) bulunan Yakın Dünya Nesne Çalışmaları Merkezi (CNEOS), asteroitler ve kuyruklu yıldızlar olan Dünya'ya Yakın Nesnelerin (NEO'lar) olasılıklarının kapsamlı bir analizini yapıyor. Olası bir tehdit durumunda ise izlenebilecek birkaç yol var.

NASA, Rusya ile uzay çalışmalarına devam edeceğini söyledi 1 gün önce eklendi

Saptırma veya nükleer silah

Gezegen bilimci Detlef Koschny'ye göre, yarıçapı 1 kilometre veya daha büyük asteroitlerin %90'ının haritasını çıkardık ve bilim insanları, bunların hiçbirinin önümüzdeki 100 yıl içerisinde Dünya için bir tehdit oluşturmadığından eminler.

Tam Boyutta Gör

Bununla birlikte yarıçapı 1 kilometreden küçük bir asteroidin Dünya'yı tehdit etmesi durumunda, bilim insanları bu tür bir tehdide karşı koymak için stratejiler geliştirmek için çalışıyorlar. NASA, Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL) ile Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) adlı bir görevde ortaklık kurdu ve önümüzdeki Eylül ayında bir asteroidi yeniden yönlendirmeye çalışacaklar. Uzay aracı, 530 fit çapında bir asteroide çarpacak. Çarpmanın gücü, asteroidi mevcut yörüngesinden saptırabilecek üç ton TNT'ye eşdeğer olacak.

Gerçek bir tehdit durumunda ise plan, NASA DART projesi gibi bir saptırma görevini uygulayacak. Bununla birlikte, böyle bir görev başarısız olursa daha sert önlemlerin alınması gerekecektir. Bilim insanları, 1 megatonluk bir nükleer savaş başlığının, 330 fit genişliğe kadar olan bir asteroidin çarpma kütlesinin en az %99'unu durduracağını ortaya koyan bir simülasyon geliştirdiler ve saptırmanın başarısız olduğu bir durum olursa bu yöntem kullanılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Dünya'ya bir asteroidin çarpması durumunda izlenecek yollar