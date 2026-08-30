Motorola Razr 70 Swarovski Edition tasarımı IFA öncesi doğrulandı

Razr 70 Swarovski Edition teknik temelden çok tasarıma odaklanıyor
Motorola'nın paylaştığı tanıtım videosunda Razr tasarımını açık biçimde yansıtan bir cihazın arka bölümü gösteriliyor. Lenovo çatısı altında faaliyet gösteren şirket, Berlin'de düzenlenecek IFA 2026 kapsamında Swarovski kristalleriyle süslenmiş yeni bir ortak markalı model tanıtacağını doğruladı. Bu nedenle cihazın mevcut Razr 70 platformu üzerinden geliştirildiği değerlendiriliyor.
Standart Razr 70'in MediaTek Dimensity 7450X yonga setiyle çalıştığı, depolama kapasitesinin 512 GB'a kadar çıktığı ve 30W kablolu şarj ile 15W kablosuz şarj sunduğu belirtiliyor. Swarovski Edition'ın da aynı donanım çizgisini koruması halinde iki model arasındaki temel farkın performanstan ziyade dış tasarım ve özel aksesuarlar olması bekleniyor.
Motorola'nın yeni modelinde siyah gövdeyi tercih etmesi, geçen yılki Swarovski Edition Razr 60'a kıyasla daha kontrollü bir görünüm oluşturuyor. Kristal detayları belirginliğini korurken koyu renk, telefonun genel tasarımındaki parlaklığı dengelemeyi amaçlayan bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Şirketin Brilliant Collection olarak adlandırdığı yaklaşım da Razr modellerini yalnızca elektronik cihaz olarak değil, moda ve aksesuar kategorileriyle kesişen ürünler olarak konumlandırma stratejisine işaret ediyor.
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Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim