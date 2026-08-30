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    Motorola Razr 70 Swarovski Edition tasarımı IFA öncesi doğrulandı

    Motorola, Swarovski iş birliğiyle yeni Razr 70 Swarovski Edition modelini IFA 2026 öncesinde doğruladı. İşte kristal detaylı katlanabilir telefonun tasarımı ve beklenen özellikleri:

    Motorola Razr 70 Swarovski Edition tasarımı IFA öncesi doğrulandı
    Motorola, Swarovski iş birliğiyle hazırladığı yeni katlanabilir telefonun tasarımını IFA 2026 öncesinde resmi olarak doğruladı. Razr serisinin kapaklı formunu temel alan modelin siyah arka yüzünde elmas desenli bir doku ve yoğun kristal detayları bulunuyor. Şirket henüz cihazın kesin adını, çıkış tarihini ve tüm teknik özelliklerini açıklamasa da modelin Razr 70 tabanlı olması bekleniyor.

    Razr 70 Swarovski Edition teknik temelden çok tasarıma odaklanıyor

    Motorola'nın paylaştığı tanıtım videosunda Razr tasarımını açık biçimde yansıtan bir cihazın arka bölümü gösteriliyor. Lenovo çatısı altında faaliyet gösteren şirket, Berlin'de düzenlenecek IFA 2026 kapsamında Swarovski kristalleriyle süslenmiş yeni bir ortak markalı model tanıtacağını doğruladı. Bu nedenle cihazın mevcut Razr 70 platformu üzerinden geliştirildiği değerlendiriliyor.

    Motorola Razr 70 Swarovski Edition tasarımı IFA öncesi doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Resmi görsellerde telefonun siyah renkli arka kapağı öne çıkıyor ve yüzeyde elmas formunu andıran geometrik bir doku kullanılıyor. Swarovski kristalleri yalnızca arka panelle sınırlı kalmıyor; dış ekranın alt bölümünde ve menteşe çevresinde de ek süslemeler görülüyor. Teknik tarafta ise özel sürümün standart Razr 70 ile büyük ölçüde aynı donanım altyapısını kullanması bekleniyor. Kaynaklara göre cihazda 6,9 inç OLED iç ekran ve 3,63 inç dış ekran bulunabilirken, batarya kapasitesinin 4.500 ile 4.800 mAh arasında olması öngörülüyor. Kamera tarafında çift 50 MP arka sensör ve 32 MP ön kamera kombinasyonunun korunması bekleniyor.

    Standart Razr 70'in MediaTek Dimensity 7450X yonga setiyle çalıştığı, depolama kapasitesinin 512 GB'a kadar çıktığı ve 30W kablolu şarj ile 15W kablosuz şarj sunduğu belirtiliyor. Swarovski Edition'ın da aynı donanım çizgisini koruması halinde iki model arasındaki temel farkın performanstan ziyade dış tasarım ve özel aksesuarlar olması bekleniyor.

    Motorola'nın yeni modelinde siyah gövdeyi tercih etmesi, geçen yılki Swarovski Edition Razr 60'a kıyasla daha kontrollü bir görünüm oluşturuyor. Kristal detayları belirginliğini korurken koyu renk, telefonun genel tasarımındaki parlaklığı dengelemeyi amaçlayan bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Şirketin Brilliant Collection olarak adlandırdığı yaklaşım da Razr modellerini yalnızca elektronik cihaz olarak değil, moda ve aksesuar kategorileriyle kesişen ürünler olarak konumlandırma stratejisine işaret ediyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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