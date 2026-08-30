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    Apple, iPhone Ultra için özel Pencil geliştiriyor

    Apple'ın katlanabilir iPhone Ultra için kısa bir Apple Pencil geliştirmeyi değerlendirdiği bildirildi. Manyetik bağlantı ve hassas iç ekranla ilgili kullanım sorunları dikkat çekebilir.

    Apple, iPhone Ultra için özel Pencil geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle birlikte yeni bir Apple Pencil sunma fikrini değerlendirdiği bildirildi. Aktarılan bilgilere göre söz konusu kalem, Apple'ın geliştirme sürecinde gündeme gelen seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor ancak önümüzdeki ay yapılması beklenen tanıtım kapsamında piyasaya sürülmesi beklenmiyor. İddia, Apple'ın iPhone Ultra olarak anılan katlanabilir modelini yalnızca ekran boyutu ve menteşe yapısıyla değil, yeni kullanım senaryolarıyla da değerlendirdiğine işaret ediyor.

    Katlanabilir ekran ve kalem kullanımı yeni bir tasarım sorunu oluşturabilir

    Paylaşılan tasarım ayrıntıları, bu kalemin mevcut iPad modellerinde kullanılan Apple Pencil serisinden farklı olacağını gösteriyor. iPhone Ultra'nın daha kısa gövde yapısına uyum sağlayabilmesi için kalemin fiziksel olarak daha kısa tasarlanması düşünülüyor. Böylece iPad için geliştirilen kalemlerin uzunluğu ve kullanım biçimi doğrudan telefona aktarılmamış olacak. Bununla birlikte, kalemin temel fiziksel yaklaşımının Apple'ın mevcut ürünlerine benzemesi planlanıyor.

    Söz konusu tasarımda kalemin cihazın yan tarafına manyetik olarak tutturulması ve bu bağlantı üzerinden saklama ile şarj işlemlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. iPad modellerinde Apple Pencil'ın manyetik olarak gövdeye bağlanması uzun süredir kullanılan bir yaklaşım olsa da katlanabilir bir telefonda aynı çözümün ergonomik sonuçları farklı olabilir. Özellikle cihazın ekran oranı ve kullanım yönü değiştikçe kalemin konumunun elde tutuş biçimini etkileyebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle iPhone Ultra için tasarlanması düşünülen aksesuarın yalnızca boyut açısından değil, kullanım deneyimi bakımından da farklılaşması gerekebilir.

    Rapor, kalemin iPhone Ultra'nın yan tarafına konumlandırılmasının kullanım sırasında bazı gariplikler yaratabileceğine dikkat çekiyor. iPad'de Apple Pencil'ın manyetik bağlantısı, özellikle yatay kullanımda cihazın üst bölümüne denk gelen daha doğal bir konum oluştururken, katlanabilir iPhone'da benzer bir yerleşim kalemi kullanıcının eline daha yakın bir noktaya taşıyabilir. Bu durum, kalemin yalnızca taşınması ve şarj edilmesi açısından değil, cihazı tutarken erişilebilirliği bakımından da tasarım değerlendirmesi gerektirebilir.

    Daha önemli bir konu ise katlanabilir ekranın fiziksel hassasiyetiyle ilgili. İddialara göre kalemin cihazın yanında taşınması veya belirli kullanım biçimleri, iPhone Ultra'nın daha hassas olduğu belirtilen iç ekranında istenmeyen izlerin oluşmasına neden olabilir. Katlanabilir telefonlarda ekranın sürekli açılıp kapanması, geleneksel akıllı telefon panellerinden farklı mekanik ve yüzeysel gereksinimler ortaya çıkarıyor. Bu nedenle söz konusu kalemin geliştirme aşamasında düşünülmüş olsa bile yakın tarihli bir ürün duyurusuna dönüşmesinin beklenmediği tahmin ediliyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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