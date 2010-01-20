NASA uzay araçlarını satışa çıkardı, motorları da ücretsiz veriyor

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Ekonomik krizden etkilenmediyseniz ve yatırım yapacak yeni alanlar arıyorsanız, NASA'nın size ilginç bir teklifi var. Amerikan Uzay ve Havacılık dairesi, 1970'lerde kullandığı uzay araçlarını satışa çıkardı. Aralarında Discovery'nin de (Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesine verileceği açıklandı) üç uzay aracını satışa sunan NASA, 42 milyon dolarlık satış fiyatlarını, ilgiyi arttırabilmek için 28.8 milyon dolara çekti. Uzay turizmine artan ilgiyi fırsat bilen ve uzay araçlarını bu şekilde değerlendirmek isteyen NASA, farklı bir alternatif olarak uzay araçlarında kullandığı ana roket motorlarını da satışa çıkardı.

İlk defa 2008 yılında 400.000 ile 800.000$ arasında fiyatlarla satışa sunulan motorlar, ilginin olmaması nedeniyle yükleme ve nakliye masraflarının karşılanması halinde ücretsiz olarak sunuluyor. NASA gerek uzay araçlarına gerekse de uzay araçlarında kullandığı ana motorlara üniversite ve müze gibi kurumların ilgi göstereceğini düşünüyor.