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NASA uzay araçlarını satışa çıkardı, motorları da ücretsiz veriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NASA uzay araçlarını satışa çıkardı, motorları da ücretsiz veriyor
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Ekonomik krizden etkilenmediyseniz ve yatırım yapacak yeni alanlar arıyorsanız, NASA'nın size ilginç bir teklifi var. Amerikan Uzay ve Havacılık dairesi, 1970'lerde kullandığı uzay araçlarını satışa çıkardı. Aralarında Discovery'nin de (Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesine verileceği açıklandı) üç uzay aracını satışa sunan NASA, 42 milyon dolarlık satış fiyatlarını, ilgiyi arttırabilmek için 28.8 milyon dolara çekti. Uzay turizmine artan ilgiyi fırsat bilen ve uzay araçlarını bu şekilde değerlendirmek isteyen NASA, farklı bir alternatif olarak uzay araçlarında kullandığı ana roket motorlarını da satışa çıkardı.

İlk defa 2008 yılında 400.000 ile 800.000$ arasında fiyatlarla satışa sunulan motorlar, ilginin olmaması nedeniyle yükleme ve nakliye masraflarının karşılanması halinde ücretsiz olarak sunuluyor. NASA gerek uzay araçlarına gerekse de uzay araçlarında kullandığı ana motorlara üniversite ve müze gibi kurumların ilgi göstereceğini düşünüyor.


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sotoxs 9 yıl
almanlardan asfalt yapmayı öğrenmişiz, onlarda yama yapmayı öğrenmiş bizden.
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@ltuğ 9 yıl
NASA nın paraya ihtiyacı olduğu doğru . Devlet sanırım onlara para vermiyodu okuduğuma göre . Demekki satıp daha güzellerini yapıcaklar
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sotoxs 9 yıl
amerikalılar teknolojiyi ufolardan almışmış, bizde amerikalılardan alır yaparız bi otobüs.
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DH Misafiri 9 yıl
haber icin tesekkurler neydi oyle sacma yorumlar elerinize saglik yoneteci arkadaslara
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IO 9 yıl
Güzel fakat uzaya çıkmak o kadar kolaymı yada alet çalışır durumdamı
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DH Misafiri 9 yıl
haber icin tesekkurler neydi oyle sacma yorumlar elerinize saglik yoneteci arkadaslara
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Taner Göde 9 yıl
Yıl 1989
Amerikan Edebiyatı ve Tarihi öğretmenime rica ettim
İncirlik Hava Üssünden bana MOTOR TREND ve CAR & DRIVER dergilerini getirdi.
İnternetin ve uydu yayınlarının olmadığı bir zamanda altın değerindeydi dergiler.

Editöre mektuplar sayfasında bir yazı

- Soru: Bir piliç kümesinin (chicken coop) neden tek kapısı var?
- Cevap: Çünkü dört kapısı olsaydı piliç arabası olurdu da ondan (chicken sedan)!

Gönderen: Genç Makine Mühendisleri Kulübü
Space Shuttle Main Engine (Uzay Mekiği Ana Motoru)
Rocketdyne Division (Rocketdyne Departmanı)
Canoga Park
California

Hizmete girmelerinden 30 yıl sonra bu uzay mekiklerinin de görev süresi sona erdi. İlk fırlatılış (lift-off) ve ilk yere inme (touch-down) görüntülerini evde izlemek için Hollanda'da okul yönetimi izin vermişti. 1986'daki Challenger kazasını Türkiye'de lisedeyken izlemiştim, 2003'te yörüngeye girerken atmosferde yanan Columbia kazasını da TV'den canlı vermişlerdi. Çok üzülmüştüm.

Şimdi bu mühendislik örnekleri müzede yerini alacak. Motorları taşıma ücretini ödeyen üniversitelere hibe edecekler.

Teşekkürler Uzay Mekiği...!

Taner Göde
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Kumandan 9 yıl
Otel, restoran gibi kullanmaya müsaitmi acaba ? :)
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homebird 9 yıl
İlginç ve güzel bir haber,ancak donanımla ne alakası var onu anlayamadım
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summerwalker 9 yıl
Aslında Türkiyedeki arastırmacı yetkililer alsa teknoloji konusunda baya bi fayda saglar tabi yapılacak ozel bir antlasma ile tüm elektronik sefer ekipmanları uzerinden sokulmeyecek sekilde.
Not:Ulastırma bakanı 2015 yılına kadar kendi uydumuzu yapıp uzaya gondermek istiyoruz dedi o yüzden faydası olabilir ;)
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