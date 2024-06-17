NASA, Voyager 1'in tüm araçlarının faaliyete geçtiğini duyurdu

Voyager 1, 14 Kasım 2023'te Dünya'ya bilimsel ve sistemler verileri göndermeyi durdurmuştu, ancak NASA mühendisleri uzay aracının hala komutlar aldığını ve normal şekilde çalıştığını görebiliyordu. Mart ayında ise NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) mühendisler sorunun uzay aracının uçuş veri sistemi (FDS) adı verilen üç yerleşik bilgisayarından birisiyle bağlantılı olduğunu açıkladı. FDS belleğinin bir bölümünün depolanmasından sorumlu bir çipin çalışmadığını farkeden mühendisler, etkilenen kodu belleğin başka yerine taşıyarak sorunu çözdü.
47 yıldır faaliyet gösteriyor
NASA, Dünya'dan 24 milyar kilometre uzakta bulunan Voyager 1'in normal bilimsel operasyonlarını yürüttüğünü ve yalnızca zaman kaydetme yazılımını yeniden senkronize etmesinin ve az kullanılan bir dijital kayıt cihazında biraz bakım yapmasının gerektiğini söylüyor. 47 yıldır faaliyet gösteren ve uzayın derinliklerinde sayahat eden bir araç için hiç fena değil.
Voyager 1, ilk olarak 1977'de Jüpiter ve Satürn'ü incelemek üzere beş yıllık bir uçuş göreviyle fırlatıldı. Kardeşi Voyager 2 ile ara sıra yaşanan sorunlara rağmen hala hizmet vermeye devam ediyor. NASA, uzay aracının ömrünü uzatmak adına 2017 yılında 30 yıldır kullanılmayan yedek iticileri devreye almıştı. 47 yıldır faaliyet gösteren Voyager uzay araçları, tarihin en uzun süre görev yapan ve en uzak mesafelere giden uzay araçları olma unvanına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.