NASA, Voyager 1'in tüm araçlarının faaliyete geçtiğini duyurdu

Tam Boyutta Gör Dünya'dan en uzak insan yapımı araç olan Voyager 1, Kasım ayında sorun yaşayarak Dünya'ya veri göndermeyi durdurmuştu. Daha sonra Nisan ayında yeniden veri göndermeye başlayan Voyager 1, NASA'nın açıklamasına göre tamamen çalışır duruma geldi. NASA, uzay aracının üzerinde yer alan dört bilimsel araçtan da veri alınabildiğini açıkladı.

Voyager 1, 14 Kasım 2023'te Dünya'ya bilimsel ve sistemler verileri göndermeyi durdurmuştu, ancak NASA mühendisleri uzay aracının hala komutlar aldığını ve normal şekilde çalıştığını görebiliyordu. Mart ayında ise NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) mühendisler sorunun uzay aracının uçuş veri sistemi (FDS) adı verilen üç yerleşik bilgisayarından birisiyle bağlantılı olduğunu açıkladı. FDS belleğinin bir bölümünün depolanmasından sorumlu bir çipin çalışmadığını farkeden mühendisler, etkilenen kodu belleğin başka yerine taşıyarak sorunu çözdü.

47 yıldır faaliyet gösteriyor

NASA, Dünya'dan 24 milyar kilometre uzakta bulunan Voyager 1'in normal bilimsel operasyonlarını yürüttüğünü ve yalnızca zaman kaydetme yazılımını yeniden senkronize etmesinin ve az kullanılan bir dijital kayıt cihazında biraz bakım yapmasının gerektiğini söylüyor. 47 yıldır faaliyet gösteren ve uzayın derinliklerinde sayahat eden bir araç için hiç fena değil.

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Voyager 1, ilk olarak 1977'de Jüpiter ve Satürn'ü incelemek üzere beş yıllık bir uçuş göreviyle fırlatıldı. Kardeşi Voyager 2 ile ara sıra yaşanan sorunlara rağmen hala hizmet vermeye devam ediyor. NASA, uzay aracının ömrünü uzatmak adına 2017 yılında 30 yıldır kullanılmayan yedek iticileri devreye almıştı. 47 yıldır faaliyet gösteren Voyager uzay araçları, tarihin en uzun süre görev yapan ve en uzak mesafelere giden uzay araçları olma unvanına sahip.

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