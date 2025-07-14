Güneş ilk defa bu kadar yakından görüntülendi: İşte o anlar

Güneş’in eşsiz görüntüsü
Sonda, bu geçişte Güneş yüzeyine yalnızca 6,1 milyon kilometre uzaklıktaydı. Bu tarihi yakınlaşma sırasında Parker, yalnızca Güneş rüzgarlarının değil, aynı zamanda koronal kütle atımlarının (CME) da benzersiz görüntülerini yakaladı. Bilim insanları, birden fazla CME'nin nasıl birleştiğini bu verilerle ilk kez ayrıntılı olarak analiz edebiliyor. Bu tür birleşmeler, CME'lerin yönlerini değiştirebilir, yüklü parçacıkları hızlandırabilir ve manyetik alanları karıştırarak hem uydular hem de yer tabanlı sistemler için daha büyük tehditler oluşturabilir. Bu tür veriler, uzay havası olaylarını daha iyi anlamak açısından büyük önem taşıyor.
Parker Solar Probe, bu yakın geçişten sonra Mart ve Haziran aylarında aynı rekor mesafeye ulaşarak Güneş’e tekrar yaklaştı. Bir sonraki geçişini 15 Eylül 2025’te gerçekleştirmesi bekleniyor.
NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü’nden Nicky Fox, “Parker Sondası sayesinde en yakın yıldızımızın dinamik atmosferini ilk kez bu kadar yakından gözlemliyoruz. Bu verilerle uzay hava tahminlerini geliştirerek astronotlarımızın ve teknolojimizin güvenliğini daha iyi koruyabileceğiz” dedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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