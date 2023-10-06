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    Tesla Cybertruck dev Starship roket motorunu çekerken görüntülendi

    Tesla'nın elektrikli pick-up'ı SpaceX'in Starship uzay aracına roket motoru taşımak için kullanıldı. Cybertruck tonlarca ağırlıkta yükü başarılı bir şekilde çekerek görevi tamamladı.
    Tesla Cybertruck, Starship roket motorunu çekerken görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Tesla Cybertruck'ın yük çekme yeteneklerini gözler önüne seren bir video yayınlandı. Elektrikli pick-up içinde devasa bir SpaceX Raptor roket motoru bulunan bir römorku çekti. İlgi çekici görüntüler Starship Gazer isimli Youtube kanalında yayınlandı.

    Söz konusu video 3 Ekim'de SpaceX'in Teksas'taki üssünde kayda alındı. Araç, Starship RVac Raptor roket motorunu taşımak üzere kullanıldı. Söz konusu motor yaklaşık 1.600 kg ağırlığa sahip. Motor yuvası ve römork da hesaba katılınca ağırlık en az 2.5 tonu buluyor.

    6.3 tona kadar yük çekebiliyor

    Ancak bu görevin Tesla Cybertruck için bir sorun teşkil etmeyeceği belliydi. Zira şirket daha önce elektrikli pick-up'ın baz versiyonunun 3.4 tonluk, en güçlü versiyonunun ise 6.3 tonluk bir römorku çekebileceği belirtilmişti. Dolayısı ile başarılı bir operasyon oldu.

    Tesla Cybertruck, Starship roket motorunu çekerken görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Görünüşe bakılırsa video, Temmuz ayında üretimine başlanan deneme serisindeki araçlardan birini gösteriyor. Büyük olasılıkla roket motorunun taşınması elektrikli otomobilin test aşamalarından biriydi. Cybertruck'ın seri üretimi yakında start alacak ve ilk araçlar sahiplerine teslim edilecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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