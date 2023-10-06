Tesla Cybertruck dev Starship roket motorunu çekerken görüntülendi

Söz konusu video 3 Ekim'de SpaceX'in Teksas'taki üssünde kayda alındı. Araç, Starship RVac Raptor roket motorunu taşımak üzere kullanıldı. Söz konusu motor yaklaşık 1.600 kg ağırlığa sahip. Motor yuvası ve römork da hesaba katılınca ağırlık en az 2.5 tonu buluyor.
6.3 tona kadar yük çekebiliyor
Ancak bu görevin Tesla Cybertruck için bir sorun teşkil etmeyeceği belliydi. Zira şirket daha önce elektrikli pick-up'ın baz versiyonunun 3.4 tonluk, en güçlü versiyonunun ise 6.3 tonluk bir römorku çekebileceği belirtilmişti. Dolayısı ile başarılı bir operasyon oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.