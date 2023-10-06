Tesla Cybertruck dev Starship roket motorunu çekerken görüntülendi

Tam Boyutta Gör Tesla Cybertruck'ın yük çekme yeteneklerini gözler önüne seren bir video yayınlandı. Elektrikli pick-up içinde devasa bir SpaceX Raptor roket motoru bulunan bir römorku çekti. İlgi çekici görüntüler Starship Gazer isimli Youtube kanalında yayınlandı.

Skoda ekonomik bir elektrikli spor otomobil hazırlıyor 2 gün önce eklendi

Söz konusu video 3 Ekim'de SpaceX'in Teksas'taki üssünde kayda alındı. Araç, Starship RVac Raptor roket motorunu taşımak üzere kullanıldı. Söz konusu motor yaklaşık 1.600 kg ağırlığa sahip. Motor yuvası ve römork da hesaba katılınca ağırlık en az 2.5 tonu buluyor.

6.3 tona kadar yük çekebiliyor

Ancak bu görevin Tesla Cybertruck için bir sorun teşkil etmeyeceği belliydi. Zira şirket daha önce elektrikli pick-up'ın baz versiyonunun 3.4 tonluk, en güçlü versiyonunun ise 6.3 tonluk bir römorku çekebileceği belirtilmişti. Dolayısı ile başarılı bir operasyon oldu.

Tam Boyutta Gör Görünüşe bakılırsa video, Temmuz ayında üretimine başlanan deneme serisindeki araçlardan birini gösteriyor. Büyük olasılıkla roket motorunun taşınması elektrikli otomobilin test aşamalarından biriydi. Cybertruck'ın seri üretimi yakında start alacak ve ilk araçlar sahiplerine teslim edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla Cybertruck, Starship roket motorunu çekerken görüntülendi