Güneşe en çok yaklaşan uzay aracı sağ çıkmayı başardı

Uzay aracı, 24 Aralık'ta saatte 692.000 kilometrelik rekor hıza ulaşarak güneşe en yakın konuma ulaşmayı başarmıştı.
Parker Solar Probe ilk olarak 2018 yılında NASA ve Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı tarafından fırlatıldı. Uzay aracı, güneşi çevreleyen atmosfer olan koronayı incelemek ve uzay hava olaylarını öngörmek amacıyla tasarlandı.
1 Ocak'ta ayrıntılı verileri gönderecek
NASA, Parker Solar Probe'un 1 Ocak'ta durumu hakkında ayrıntılı telemetri verilerini göndermesini bekliyor. Yakın geçişin, güneş rüzgarlarının oluşumu, koronanın neden aşağıdaki yüzeyden daha sıcak olduğu ve enerjik parçacıkların ışık hızına yakın hıza nasıl hızlandırıldığı gibi konularda bilim insanlarına değerli bilgiler sağlaması bekleniyor.
Parker Solar Probe, bu yakınlaşmada 1370 derecelik son derece yüksek sıcaklıktan sağ çıkabilmesi için ısı kalkanlarıyla donatıldı. Bu sayede sondanın kendisi yaklaşık 29 derece sıcaklıkta kalabiliyor. Uzay aracının 22 Mart 2025 ve 19 Haziran 2025 tarihlerinde güneşe iki yakın geçiş daha yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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