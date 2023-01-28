NASA ve DARPA uzay yolculukları için nükleer roket motoru geliştiriyor

NASA ve DARPA'dan büyük ortaklık
Amerika’nın iki önemli ajansı NASA ve DARPA kritik bir misyon için güçlerini birleştirecek. NASA’nın Voyager sondaları ve 70’lerdeki bazı keşif görevlerine güç sağlamak için kullandığı nükleer fisyona dayalı uzay aracı motoru şimdi bir kez daha geliştirilecek ve test edilecek. NASA’nın önceki benzer motorlarının tamamı insansız görevlerde kullanılmıştı ve şimdi planlanan insanlı görevler için nükleer enerjinin kullanılması daha önce hiç keşfedilmemiş bir alan.
Geliştirilecek olan nükleer fisyon temelli motor sayesinde Dünya ile Mars arasındaki insanlı bir yolculuk için gereken tahmini 9 aylık süre 4 aya düşürülecek. Yeni nesil daha verimli daha hızlı ve güvenli roket teknolojileri derin uzay yolculukları için çok önemli. Zira derin uzay, insanlar için son derece tehlikeli radyasyonlara sahip. Dolayısıyla görev sürelerinin kısalması insan sağlığı için son derece kritik. Azalan yolculuk süreleriyle birlikte ay zamanda daha az gıda malzemesi gerekecek veya araştırmalar için gerekli daha fazla malzemenin araçlara yüklenmesi mümkün olacak.
2027'de test edilmesi bekleniyor
Sonuçta hem NASA hem de DARPA için kazan kazan durumu. Bu arada NASA, bu projeye sadece 2023 yılı için 110 milyon dolar bütçe sağlayacak. Öte yandan ABD, modüler ve küçük boyutlu nükleer reaktörler üzerinde de çalışıyor. Son yıllarda NASA, nükleer enerji konusuna yoğunlaşmış durumda hatta sadece birkaç gün önce ajans, nükleer termal ve nükleer elektrik motorlarını birleştiren yepyeni bir motor tasarımı üzerinde çalıştığını da duyurdu. Bu motor, Mars görevlerini sadece 45 güne düşürecek ancak proje henüz kağıt üstünde. Son olarak nükleer termal motorların nasıl çalıştığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.Kaynakça https://www.techspot.com/news/97379-nasa-wants-test-nuclear-powered-spacecraft-within-five.html https://www.nasa.gov/press-release/nasa-darpa-will-test-nuclear-engine-for-future-mars-missions https://www.engadget.com/nasa-darpa-nuclear-thermal-engine-crewed-missions-mars-200827580.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?