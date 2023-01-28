NASA ve DARPA uzay yolculukları için nükleer roket motoru geliştiriyor

Tam Boyutta Gör NASA, yeni nesil uzay aracı için fisyon tabanlı motor geliştirmek için DARPA (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) ile birlikte çalışacağını açıkladı. Nükleer termal tahrik (NTP) teknoloji sayesinde görev sürelerinin önemli miktarda kısaltılması hedefleniyor.

NASA ve DARPA'dan büyük ortaklık

Amerika’nın iki önemli ajansı NASA ve DARPA kritik bir misyon için güçlerini birleştirecek. NASA’nın Voyager sondaları ve 70’lerdeki bazı keşif görevlerine güç sağlamak için kullandığı nükleer fisyona dayalı uzay aracı motoru şimdi bir kez daha geliştirilecek ve test edilecek. NASA’nın önceki benzer motorlarının tamamı insansız görevlerde kullanılmıştı ve şimdi planlanan insanlı görevler için nükleer enerjinin kullanılması daha önce hiç keşfedilmemiş bir alan.

Tam Boyutta Gör NASA nükleer fisyonu, geleneksel roket motorlarına bir alternatif olarak esasında onlarca yıldır araştırıyor. 50’lerde başlayan bu fikirler ve birtakım testler çok sınırlı görevlerde kullanıldı ve ardından gelen bütçe kesintileri ve “nükleer” kelimesinin kamudaki imajı bu araştırmaların boyutunu azaltmıştı.

Geliştirilecek olan nükleer fisyon temelli motor sayesinde Dünya ile Mars arasındaki insanlı bir yolculuk için gereken tahmini 9 aylık süre 4 aya düşürülecek. Yeni nesil daha verimli daha hızlı ve güvenli roket teknolojileri derin uzay yolculukları için çok önemli. Zira derin uzay, insanlar için son derece tehlikeli radyasyonlara sahip. Dolayısıyla görev sürelerinin kısalması insan sağlığı için son derece kritik. Azalan yolculuk süreleriyle birlikte ay zamanda daha az gıda malzemesi gerekecek veya araştırmalar için gerekli daha fazla malzemenin araçlara yüklenmesi mümkün olacak.

2027'de test edilmesi bekleniyor

Tam Boyutta Gör NASA ve DARPA, DRACO programı kapsamında 2027 yılında motoru test etmeyi hedefliyor. DARPA bundan iki yıl önce uzay aracında kullanılacak olan bir nükleer reaktör tasarlamaları için General Atomics, Lockheed Martin ve Blue Origin'e bir miktar fon sağladı. Mart ayında, söz konusu reaktörü üretmekle görevli şirket seçilecek. DARPA, uzay araştırmaları yerine, ABD Uzay Kuvvetleri girişiminin bir parçası olarak uyduları Ay'ın etrafında hareket ettirmek için yeni motoru kullanmak istiyor.

NASA’nın yeni motoru Mars yolculuğunu 45 güne düşürecek 6 gün önce eklendi

Sonuçta hem NASA hem de DARPA için kazan kazan durumu. Bu arada NASA, bu projeye sadece 2023 yılı için 110 milyon dolar bütçe sağlayacak. Öte yandan ABD, modüler ve küçük boyutlu nükleer reaktörler üzerinde de çalışıyor. Son yıllarda NASA, nükleer enerji konusuna yoğunlaşmış durumda hatta sadece birkaç gün önce ajans, nükleer termal ve nükleer elektrik motorlarını birleştiren yepyeni bir motor tasarımı üzerinde çalıştığını da duyurdu. Bu motor, Mars görevlerini sadece 45 güne düşürecek ancak proje henüz kağıt üstünde. Son olarak nükleer termal motorların nasıl çalıştığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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