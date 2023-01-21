NASA’nın yeni nükleer motoru Mars yolculuğunu sadece 45 güne düşürecek

Mars yolculukları 45 güne düşebilir
Mevcut teknolojileri kullanarak, mürettebatlı bir Mars yolculuğunun kızıl gezegene ulaşması yaklaşık altı ila dokuz ay süreceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla, seyahat süresinin yaklaşık 45 güne düşürülmesi, Mars görevlerinin yıllar yerine aylar sürebileceği anlamına gelir. Seyahat süresini kısaltmak Mars'a yapılacak görevlerde astronotların maruz kalacağı ölümcül olabilecek yüksek radyasyon seviyelerinin etkisini düşürecektir.
NASA, 2023 yılı için NIAC (Innovative Advanced Concepts) programının bir parçası olarak nükleer bir tahrik konseptini seçti. Nükleer Termal ve Nükleer Elektrikli Tahrik (NTP/NEP) konsepti olarak adlandırılan tahrik sisteminde "dalga rotoru" kullanılarak oluşturulan yepyeni bir tahrik sistemi sayesinde insanlı görevler için Mars yolculuğunun 45 güne düşürülebileceği duyuruldu. Projenin arkasındaki isim olan Florida Üniversitesi'nden Prof. Ryan Gosse, bu teknoloji sayesinde Mars seyahat sürelerinin çok büyük ölçüde azaltılacağına ve insanlı görevlerin sürdürülebilir olacağına inanıyor.
Prof. Ryan Gosse bu iki tekniği bir araya getirerek avantajlarını birleştiriyor. Bu iki modlu tasarı mevcut kimyasal roketlerin performansının iki katı güç üretebiliyor. Bunun da ötesinde Gosse, nükleer reaktörün sıvı hidrojen yakıtını ısıtmasından faydalanarak Dalga Rotoru (WR) kullanımını öneriyor. Bu da potansiyel gücü çok daha artırarak yüksek bir itme gücünü açığa çıkarıyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/nasa-nuclear-propulsion-concept-mars-45-days https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2023/New_Class_of_Bimodal/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....