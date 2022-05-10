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Sodyum iyon pil üreticisi Natron Energy ve mobilite için düşük voltajlı gelişmiş pil teknolojileri üreticisi Clarios International, dünyanın ilk seri üretim sodyum iyon pillerini üretmek için ortaklık kurduklarını açıkladılar. Şirketler, seri üretime 2023 yılında başlayacaklar.

'Dünyanın en büyüğü olacak'

Natron, tasarımlarının kurşun-asit ve lityum-iyon arasında yüksek bir hacimsel güç yoğunluğu sunduğunu, süper hızlı şarjın 8 dakika gibi kısa bir sürede %0-99 şarjı mümkün kıldığını ve 50.000 çevrimin üzerinde devasa bir kullanım ömrünün olduğunu söylüyor. Ayrıca şirket, termal olarak kararlı bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor ve bu, taşıma, yerleştirme ve imha etme süreçlerinin güvenli olmasını sağlıyor.

Natron üretecekleri pillerin, veri merkezleri ve telekom ağları gibi kritik güç uygulamaları, elektrikli araçlar ve şebeke enerji depolaması için kullanılabileceğini söylüyor.

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Gelecek yıl inşaatına başlanılacak olan fabrika, Michigan'daki Clarios Meadowbrook tesisine yapılacak. 2023 yılında üretim başladığında Natron, bunun dünyanın en büyük sodyum iyon pil tesisi olacağını söylüyor.

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Natron, sodyum iyon pillerin seri üretimine başlayacak