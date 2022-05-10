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    Natron, sodyum iyon pillerin seri üretimine başlayacak

    Natron Energy, dünyanın ilk seri üretim sodyum iyon pillerini üretmek için Clario ile çalışacak. Üretim, 2023 yılında başlayacak.                                
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    Natron, sodyum iyon pillerin seri üretimine başlayacak
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    Sodyum iyon pil üreticisi Natron Energy ve mobilite için düşük voltajlı gelişmiş pil teknolojileri üreticisi Clarios International, dünyanın ilk seri üretim sodyum iyon pillerini üretmek için ortaklık kurduklarını açıkladılar. Şirketler, seri üretime 2023 yılında başlayacaklar.

    'Dünyanın en büyüğü olacak'

    Natron, tasarımlarının kurşun-asit ve lityum-iyon arasında yüksek bir hacimsel güç yoğunluğu sunduğunu, süper hızlı şarjın 8 dakika gibi kısa bir sürede %0-99 şarjı mümkün kıldığını ve 50.000 çevrimin üzerinde devasa bir kullanım ömrünün olduğunu söylüyor. Ayrıca şirket, termal olarak kararlı bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor ve bu, taşıma, yerleştirme ve imha etme süreçlerinin güvenli olmasını sağlıyor.

    Natron üretecekleri pillerin, veri merkezleri ve telekom ağları gibi kritik güç uygulamaları, elektrikli araçlar ve şebeke enerji depolaması için kullanılabileceğini söylüyor.

    Gelecek yıl inşaatına başlanılacak olan fabrika, Michigan'daki Clarios Meadowbrook tesisine yapılacak. 2023 yılında üretim başladığında Natron, bunun dünyanın en büyük sodyum iyon pil tesisi olacağını söylüyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 23 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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