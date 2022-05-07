BAE Systems, yeni Head-Up Display'ini tanıttı: LiteWave

BAE Systems, ticari ve askeri uçak kokpitleri için kurulumu kolay ve yön, yükseklik ve hız gibi kritik bilgileri doğrudan pilotların görüş alanında sunmak için tasarlanmış hafif LiteWave Head-Up Display (HUD) sistemini tanıttı.

HUD teknolojisi daha erişilebilir kılınıyor

Geleneksel bir HUD'dan %70 daha küçük ve daha hafif olan LiteWave, çok sınırlı alana sahip kokpitlerde bile 20 saatin altında kurulabiliyor. 6,8 kg ağırlığa sahip sistem, pilota yön, irtifa ve hız dahil olmak üzere kritik bilgiler sağlarken 30° x 20° görüş alanı sağlayan 1365 x 1024 piksel şeffaf ekran birimiyle geliyor.

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LiteWave ayrıca dalga kılavuzu teknolojisine dayanıyor ve gündüz veya gece, değişken hava koşullarında bireysel uçuş pozisyonlarına uyacak ve durumsal farkındalığı artıracak şekilde ayarlanabiliyor.

BAE Systems'ın Elektronik Sistemler işinde HUD ürünleri direktörü Lee Tomlinson: "LiteWave dünyadaki hemen hemen her kokpite takılabilir. Mühendislerimiz, diğer tüm Head-Up Display'lerden daha küçük, daha hafif ve daha az güç kullanan bir dijital ekran yarattı. Bu, piyasada devrim yaratma ve HUD teknolojisini çok daha erişilebilir hale getirme potansiyeline sahip." ifadelerinde bulundu.

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