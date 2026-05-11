Türkçe dil destekli 007 First Light sistem gereksinimleri açıklandı

007 First Light sistem gereksinimleri açıklandı
Paylaşılan bilgilere göre 007 First Light, çıkış gününde NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution ve Dynamic Frame Generation desteğiyle gelecek. Ayrıca oyun, sınırsız kare hızı desteği ve detaylı erişilebilirlik seçenekleri sunacak. Ancak tam ışın izleme ve path tracing modu çıkışta aktif olmayacak. IO Interactive, bu özelliğin 2026 yazında güncellemeyle ekleneceğini doğruladı.
4K çözünürlükte doğal görüntü kalitesiyle 60 FPS hedefleyen oyuncular için RTX 4080 veya Radeon RX 7900 XTX öneriliyor. Ultra ayarlarda, DLSS 4.5 ve Multi Frame Generation açık şekilde 4K 200 FPS üzeri performans için ise GeForce RTX 5080 gerekiyor. Öte yandan IO Interactive, paylaşılan sistem gereksinimlerinde DLSS veya FSR yükseltme teknolojilerini hesaba katmadığını belirtiyor.
Bu nedenle desteklenen ekran kartlarında çok daha yüksek performans değerleri görmek mümkün olabilir. 007 First Light’ın bu ay içerisinde PC platformunda çıkış yapması bekleniyor.
Minimum (Düşük grafik ayarları, 1080p, 30 FPS)
- İşlemci: Intel Core i5-9500 / AMD Ryzen 5 3500
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5700
- Bellek: 16GB RAM
- Depolama: 80GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
Önerilen (Orta grafik ayarları, 1080p, 60 FPS)
- İşlemci: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
- Bellek: 16GB RAM
- Depolama: 80GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
Enthusiast (Yüksek grafik ayarları, 1440p, 60 FPS)
- İşlemci: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT
- Bellek: 16GB RAM
- Depolama: 80GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
Ultra (Ultra grafik ayarları, 4K, 60 FPS)
- İşlemci: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX
- Bellek: 16GB RAM
- Depolama: 80GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
Ultra DLSS 4.5 (Ultra grafik ayarları, 4K, 200+ FPS)
- İşlemci: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 7 7700X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080
- Bellek: 32GB RAM
- Depolama: 80GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.