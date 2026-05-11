    Türkçe dil destekli 007 First Light sistem gereksinimleri açıklandı

    IO Interactive, 007 First Light için resmi PC sistem gereksinimlerini paylaştı. Oyun, DLSS 4.5 desteği ve sınırsız FPS seçeneğiyle geliyor. İşte detaylar...     

    IO Interactive, yeni James Bond oyunu 007 First Light için resmi PC sistem gereksinimlerini yayınladı. Sinematik aksiyon-macera türündeki yapım, modern görüntü teknolojileri ve yüksek kare hızlarıyla geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak. 

    Paylaşılan bilgilere göre 007 First Light, çıkış gününde NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution ve Dynamic Frame Generation desteğiyle gelecek. Ayrıca oyun, sınırsız kare hızı desteği ve detaylı erişilebilirlik seçenekleri sunacak. Ancak tam ışın izleme ve path tracing modu çıkışta aktif olmayacak. IO Interactive, bu özelliğin 2026 yazında güncellemeyle ekleneceğini doğruladı.

    Minimum sistem gereksinimleri tarafında oyun, 1080p çözünürlükte 30 FPS için NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5700 ekran kartı istiyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-8600K ya da AMD Ryzen 5 3600 seviyesinde donanım yeterli olacak. Önerilen ayarlarda, yani 1080p çözünürlükte 60 FPS deneyimi için GeForce RTX 3060 Ti veya Radeon RX 6700 tavsiye ediliyor. 1440p yüksek ayarlar tarafında ise RTX 4070 ve Radeon RX 7800 XT seviyesine çıkılıyor.

    4K çözünürlükte doğal görüntü kalitesiyle 60 FPS hedefleyen oyuncular için RTX 4080 veya Radeon RX 7900 XTX öneriliyor. Ultra ayarlarda, DLSS 4.5 ve Multi Frame Generation açık şekilde 4K 200 FPS üzeri performans için ise GeForce RTX 5080 gerekiyor. Öte yandan IO Interactive, paylaşılan sistem gereksinimlerinde DLSS veya FSR yükseltme teknolojilerini hesaba katmadığını belirtiyor.

    Bu nedenle desteklenen ekran kartlarında çok daha yüksek performans değerleri görmek mümkün olabilir. 007 First Light’ın bu ay içerisinde PC platformunda çıkış yapması bekleniyor.

    Minimum (Düşük grafik ayarları, 1080p, 30 FPS)

    • İşlemci: Intel Core i5-9500 / AMD Ryzen 5 3500
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5700
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 80GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

    Önerilen (Orta grafik ayarları, 1080p, 60 FPS)

    • İşlemci: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 80GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

    Enthusiast (Yüksek grafik ayarları, 1440p, 60 FPS)

    • İşlemci: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 80GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

    Ultra (Ultra grafik ayarları, 4K, 60 FPS)

    • İşlemci: Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 80GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

    Ultra DLSS 4.5 (Ultra grafik ayarları, 4K, 200+ FPS)

    • İşlemci: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 7 7700X
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080
    • Bellek: 32GB RAM
    • Depolama: 80GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
